By The Associated Press

BC-BKC–Bradley-Mississippi Box

MISSISSIPPI 82, BRADLEY 59 BRADLEY (10-3)

Thomas 1-7 4-5 6, Bar 2-5 1-2 5, Kennell 2-6 1-2 7, Lautier-Ogunleye 2-4 1-3 6, Brown 7-18 0-0 16, Hanley 0-0 0-0 0, Childs 0-5 3-4 3, van Bree 2-7 1-1 6, Barker 1-2 0-0 2, Lundy 2-2 0-2 5, Hodgson 1-4 0-2 3, Stipanovich 0-2 0-0 0. Totals 20-62 11-21 59.

MISSISSIPPI (7-5)

Furmanavicius 1-3 1-1 4, Olejniczak 3-6 0-0 6, Burnett 3-4 2-2 10, Crawford 6-15 2-2 16, Shuler 2-8 0-0 5, Horn 0-0 0-0 0, Stevens 3-8 5-5 11, Hymon 0-1 0-0 0, Morgano 0-0 0-0 0, Tyree 2-3 1-2 5, Tyrtyshnik 0-1 0-0 0, T.Davis 9-14 1-2 25, Below 0-0 0-0 0. Totals 29-63 12-14 82.

Halftime_Mississippi 40-20. 3-Point Goals_Bradley 8-24 (Kennell 2-4, Brown 2-7, Lundy 1-1, Lautier-Ogunleye 1-2, Hodgson 1-3, van Bree 1-3, Stipanovich 0-1, Childs 0-1, Thomas 0-2), Mississippi 12-27 (T.Davis 6-8, Burnett 2-2, Crawford 2-8, Furmanavicius 1-3, Shuler 1-5, Stevens 0-1). Fouled Out_None. Rebounds_Bradley 38 (Stipanovich, Lautier-Ogunleye, Bar 6), Mississippi 35 (Furmanavicius 8). Assists_Bradley 13 (Brown 5), Mississippi 18 (Crawford 5). Total Fouls_Bradley 17, Mississippi 14. A_7,993 (9,500).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.