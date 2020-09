NBA Daily Playoff Daily Glance The Associated Press

All Times Eastern All games in Lake Buena Vista, Fla. xif necessary FIRST ROUND (Best-of-7) Monday, Aug. 17 Denver 135, Utah 125, OT Toronto 134, Brooklyn 110 Boston 109, Philadelphia 101 L.A. Clippers 118, Dallas 110 Tuesday, Aug. 18 Orlando 122, Milwaukee 110 Miami 113, Indiana 101 Houston 123, Oklahoma City 108 Portland 100, L.A. Lakers 93 Wednesday, Aug. 19 Toronto 104, Brooklyn 99 Utah 124, Denver 105 Boston 128, Philadelphia 101 Dallas 127, L.A. Clippers 114 Thursday, Aug. 20 Miami 109, Indiana 100 Houston 112, Oklahoma City 98 Milwaukee 111, Orlando 96 L.A. Lakers 111, Portland 88 Friday, Aug. 21 Toronto 117, Brooklyn 92 Utah 124, Denver 87 Boston 102, Philadelphia 94 L.A. Clippers 130, Dallas 122 Saturday, Aug. 22 Milwaukee 121, Orlando 107 Miami 124, Indiana 115 Oklahoma City 119, Houston 107, OT L.A. Lakers 116, Portland 108 Sunday, Aug. 23 Boston 110, Philadelphia 106, Boston wins series 4-0 Dallas 135, L.A. Clippers 133, OT Toronto 150, Brooklyn 122, Toronto wins series 4-0 Utah 129, Denver 127 Monday, Aug. 24 Milwaukee 121, Orlando 106 Oklahoma City 117, Houston 114 Miami 99, Indiana 87, Miami wins series 4-0 L.A. Lakers 135, Portland 115 Tuesday, Aug. 25 Denver 117, Utah 107, Utah leads series 3-2 L.A. Clippers 154, Dallas 111, L.A. Clippers leads series 3-2 Wednesday, Aug. 26 Milwaukee vs. Orlando, ppd. Oklahoma City vs. Houston, ppd. L.A. Lakers vs. Portland, ppd. Thursday, Aug. 27 Denver vs. Utah, ppd. Boston vs. Toronto, 6:30 p.m., ppd. L.A. Clippers vs. Dallas, 9 p.m., ppd. Saturday, Aug. 29 Milwaukee 118, Orlando 104, Milwaukee wins series 4-1 Houston 114, Oklahoma City 80, Houston leads series 3-2 L.A. Lakers 131, Portland 122, L.A. Lakers wins series 4-1 Sunday, Aug. 30 Boston 112, Toronto 94, Boston leads series 1-0 L.A. Clippers 111, Dallas 97, L.A. Clippers wins series 4-2 Denver 119, Utah 107, series tied 3-3 Monday, Aug. 31 Oklahoma City 104, Houston 100, series tied 3-3 Tuesday, Sept. 1 Denver 80, Utah 78, Denver wins series 4-3 Wednesday, Sept. 2 Houston 104, Oklahoma City 102, Houston wins series 4-3 CONFERENCE SEMIFINALS (Best-of-7) Monday, Aug. 31 Miami 115, Milwaukee 104 Tuesday, Sept. 1 Boston 102, Toronto 99 Wednesday, Sept. 2 Miami 116, Milwaukee 114 Thursday, Sept. 3 Toronto 104, Boston 103 L.A. Clippers 120, Denver 97 Friday, Sept. 4 Miami 115, Milwaukee 100 Houston 112, L.A. Lakers 97 Saturday, Sept. 5 Toronto 100, Boston 93 Denver 110, L.A. Clippers 101 Sunday, Sept. 6 Milwaukee 118, Miami 115, OT L.A. Lakers 117, Houston 109, Series tied 1-1 Monday, Sept. 7 Boston 111, Toronto 89, Boston leads series 3-2 L.A. Clippers 113, Denver 107, Clippers leads series 2-1 Tuesday, Sept. 8 Miami 103, Milwaukee 94, Miami wins series 4-1 L.A. Lakers vs. Houston, 9 p.m. Wednesday, Sept. 9 Toronto vs. Boston, 6:30 p.m. L.A. Clippers vs. Denver, 9 p.m. Thursday, Sept. 10 L.A. Lakers vs. Houston, TBD Friday, Sept. 11 x-Boston vs. Toronto, TBD Denver vs. L.A. Clippers, TBD Saturday, Sept. 12 Houston vs. L.A. Lakers, 9 p.m. Sunday, Sept. 13 x-L.A. Clippers vs. Denver, TBD Monday, Sept. 14 x-Houston vs. L.A. Lakers, TBD Tuesday, Sept. 15 x-Denver vs. L.A. Clippers, TBD Wednesday, Sept. 16 x-Houston vs. L.A. Lakers, TBD Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.