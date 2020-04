Tim Duncan Career Statistics

College Wake Forest Season G FG% FT% Pts Reb 1993-94 33 .545 .745 9.8 9.6 1994-95 32 .591 .742 16.9…

College Wake Forest Season G FG% FT% Pts Reb 1993-94 33 .545 .745 9.8 9.6 1994-95 32 .591 .742 16.9 12.5 1995-96 32 .555 .687 19.1 12.3 1996-97 33 .608 .636 20.8 14.7 Total 128 .577 .689 16.5 12.3 NBA Regular Season Year, Team G Min FG% FT% Pts Reb A 1997-98 SA 82 39.1 .549 .662 21.1 11.9 2.7 1998-99 SA 50 39.3 .495 .690 21.7 11.4 2.4 1999-00 SA 74 38.9 .490 .761 23.2 12.4 3.2 2000-01 SA 82 38.7 .499 .618 22.2 12.2 3.0 2001-02 SA 82 40.6 .508 .799 25.5 12.7 3.7 2002-03 SA 81 39.3 .513 .710 23.3 12.9 3.9 2003-04 SA 69 36.6 .501 .599 22.3 12.4 3.1 2004-05 SA 66 33.4 .496 .670 20.3 11.1 2.7 2005-06 SA 80 34.8 .484 .629 18.6 11.0 3.2 2006-07 SA 80 34.1 .546 .637 20.0 10.6 3.4 2007-08 SA 78 34.0 .497 .730 19.3 11.3 2.8 2008-09 SA 75 33.7 .504 .692 19.3 10.7 3.5 2009-10 SA 78 31.3 .518 .725 17.9 10.1 3.2 2010-11 SA 76 28.4 .500 .716 13.4 8.9 2.7 2011-12 SA 58 28.2 .492 .695 15.4 9.0 2.3 2012-13 SA 69 30.1 .501 .817 17.8 9.9 2.7 2013-14 SA 74 29.2 .490 .731 15.1 9.7 3.0 2014-15 SA 77 28.9 .512 .740 13.9 9.1 3.0 2015-16 SA 61 25.2 .488 .702 8.6 7.3 2.7 Total 1392 34.0 .506 .696 19.0 10.8 3.0 NBA Playoffs Year, Team G Min FG% FT% Pts Reb A 1997-98 SA 9 41.6 .521 .667 20.7 9.0 1.9 1998-99 SA 17 43.1 .511 .748 23.2 11.5 2.8 2000-01 SA 13 40.5 .488 .639 24.4 14.5 3.8 2001-02 SA 9 42.2 .453 .822 27.6 14.4 5.0 2002-03 SA 24 42.5 .529 .677 24.7 15.4 5.3 2003-04 SA 10 40.5 .522 .632 22.1 11.3 3.2 2004-05 SA 23 37.7 .464 .717 23.6 12.4 2.7 2005-06 SA 13 37.9 .573 .718 25.8 10.5 3.3 2006-07 SA 20 36.8 .521 .644 22.2 11.5 3.3 2007-08 SA 17 39.2 .449 .626 20.2 14.5 3.3 2008-09 SA 5 32.7 .532 .607 19.8 8.0 3.2 2009-10 SA 10 37.3 .520 .478 19.0 9.9 2.6 2010-11 SA 6 35.3 .478 .625 12.7 10.5 2.7 2011-12 SA 14 33.1 .495 .707 17.4 9.4 2.8 2012-13 SA 21 35.0 .470 .806 18.1 10.2 1.9 2013-14 SA 23 32.7 .523 .760 16.3 9.2 2.0 2014-15 SA 7 35.7 .589 .559 17.9 11.1 3.3 2015-16 SA 10 21.8 .423 .714 5.9 4.8 1.4 Career 251 37.3 .501 .689 20.6 11.4 3.0

NBA MVP Awards — 2 (2001-02 and 2002-03)

NBA Finals MVP Awards 3 (1999, 2003 and 2005)

NBA Championships — 5 (1999, 2003, 2005, 2007 and 2014)

NBA Rookie of the Year — (1997-98)

All-Star Games — 15 (1997-1998, 2000-11, 2012-13, 2014-15)

All-Star MVP — 1 (2000)

All-NBA First Team — 10 (1998-2005, 2006-07, 2012-13)

All-NBA Second Team — 3 (2005-06, 2007-08, 2008-09)

All-NBA Third Team — 2 (2009-10, 2014-15)

NBA All-Defensive First Team — 8 (1999-2003, 2004-05, 2006-07, 2007-08)

NBA All-Defensive Second Team — 7 (1997-98, 2003-04, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2012-13, 2014-15)

Career Rankings

Points — 14th (26,496)

Games played — Tenth (1,392)

Minutes played — 13th (47,368)

Field Goals Made — 14th (10,285)

Total Rebounds — Sixth (15,091)

