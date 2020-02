NBA All-Star Weekend Rosters

At United Center Chicago Friday, Feb. 14 RISING STARS CHALLENGE U.S. TEAM No. Player (Team) Pos. Ht. Wt. College Yr…

At United Center Chicago Friday, Feb. 14 RISING STARS CHALLENGE U.S. TEAM No. Player (Team) Pos. Ht. Wt. College Yr 0 Miles Bridges (Charlotte) F 6-6 225 Michigan State 1 34 x-Wendell Carter Jr. (Chicago) C 6-10 270 Duke 1 4 Devonte’ Graham (Charlotte) G 6-1 195 Kansas 1 14 Tyler Herro (Miami) G 6-5 200 Kentucky R 13 Jaren Jackson Jr. (Memphis) F 6-11 242 Michigan State 1 12 Ja Morant (Memphis) G 6-3 175 Murray State R 25 Kendrick Nunn (Miami) G 6-2 190 Oakland R 7 Eric Paschall (Golden State) F 6-6 255 Villanova R 25 PJ Washington (Charlotte) F 6-7 230 Kentucky R 1 y-Zion Williamson (New Orleans) F 6-6 285 Duke R 11 Trae Young (Atlanta) G 6-1 180 Oklahoma 1 WORLD TEAM No. Player (Team) Pos. Ht. Wt. Country Yr 0 Nickeil Alexander-Walker (New Orleans) G 6-5 205 Canada R 22 Deandre Ayton (Phoenix) C 6-11 250 Bahamas 1 9 RJ Barrett (New York) G/F 6-6 214 Canada R 15 Brandon Clarke (Memphis) F 6-8 210 Canada R 77 Luka Doncic (Dallas) G/F 6-7 230 Slovenia 1 2 Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) G 6-5 181 Canada 1 8 Rui Hachimura (Washington) F 6-8 230 Japan R 19 Svi Mykhailiuk (Detroit) G/F 6-7 205 Ukraine 1 20 Josh Okogie (Minnesota) G 6-4 212 Nigeria 1 21 Moritz Wagner (Washington) C 6-11 245 Germany 1

x-injured/will not play; y-injury replacement

Saturday, Feb. 15 SKILLS CHALLENGE Participant, Team Pos Ht Wt Bam Adebayo, Miami C-F 6-9 255 Patrick Beverly, L.A. Clippers G 6-1 180 Spencer Dinwiddie, Brooklyn G 6-5 215 Khris Middleton, Milwaukee F 6-7 225 Derrick Rose, Detroit G 6-2 200 Domantas Sabonis, Indiana F 6-11 240 Pascal Siakam, Toronto F 6-9 230 Jayson Tatum, Boston F 6-8 210

THREE-POINT CONTEST Participant, Team Pos Ht Wt Davis Bertans, Washington F 6-10 225 Devonte’ Graham, Charlotte G 6-1 195 Joe Harris, Brooklyn G 6-6 220 Buddy Hield, Sacramento G 6-4 220 Zach LaVine, Chicago G 6-6 200 Damian Lillard, Portland G 6-2 195 Duncan Robinson, Miami F 6-7 215 Trae Young, Atlanta G 6-1 180

SLAM DUNK Participant, Team Pos Ht Wt Pat Connaughton, Milwaukee G 6-4 214 Aaron Gordon, Orlando F 6-9 235 Dwight Howard, L.A. Lakers C 6-10 265 Derrick Jones Jr., Miami F 6-6 210

