Nuggets-Spurs, Box

By The Associated Press

DENVER (100)

Chandler 1-5 0-0 2, Millsap 2-10 9-9 13, Jokic 7-13 4-4 19, Nelson 1-5 0-0 2, Harris 7-12 0-0 15, Barton 6-11 0-1 16, Hernangomez 0-3 2-2 2, Lydon 0-2 0-0 0, Lyles 0-5 0-0 0, Plumlee 5-6 1-3 11, Faried 3-5 3-5 9, Morris 2-3 0-0 5, Mudiay 1-6 1-2 4, Beasley 1-3 0-0 2. Totals 36-89 20-26 100.

SAN ANTONIO (122)

Gay 4-9 1-2 11, Aldridge 9-16 2-2 21, Lauvergne 3-6 0-0 7, D.Murray 4-7 0-0 8, Green 3-6 2-2 11, Hilliard 2-3 4-4 8, Bertans 2-4 4-4 10, Brimah 0-0 0-0 0, Costello 2-2 1-2 5, Perrantes 1-1 0-0 3, White 4-6 0-0 9, Forbes 7-11 2-2 20, Paul 4-6 0-0 9, Ginobili 0-2 0-0 0. Totals 45-79 16-18 122.

Denver 32 22 28 18—100 San Antonio 35 31 17 39—122

3-Point Goals_Denver 8-27 (Barton 4-6, Jokic 1-1, Morris 1-1, Mudiay 1-3, Harris 1-4, Chandler 0-1, Lyles 0-1, Nelson 0-1, Beasley 0-1, Lydon 0-2, Millsap 0-3, Hernangomez 0-3), San Antonio 16-28 (Forbes 4-5, Green 3-4, Bertans 2-3, Gay 2-4, Perrantes 1-1, Paul 1-2, Aldridge 1-2, White 1-2, Lauvergne 1-3, Hilliard 0-1, Ginobili 0-1). Fouled Out_None. Rebounds_Denver 36 (Jokic, Millsap 7), San Antonio 47 (Costello 12). Assists_Denver 24 (Nelson 5), San Antonio 31 (D.Murray, Aldridge 6). Total Fouls_Denver 18, San Antonio 25. A_17,832 (18,418).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.