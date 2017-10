BC-BKN–NBA Leaders

By The Associated Press

THROUGH OCTOBER 17

Scoring

G FG FT PTS AVG James, CLE 1 12 4 29 29.0 Harden, HOU 1 10 3 27 27.0 Brown, BOS 1 11 1 25 25.0 Gordon, HOU 1 9 6 24 24.0 Young, GOL 1 8 1 23 23.0 Curry, GOL 1 8 3 22 22.0 Irving, BOS 1 8 2 22 22.0 Durant, GOL 1 7 4 20 20.0 Tucker, HOU 1 6 4 20 20.0 Thompson, GOL 1 6 0 16 16.0 Love, CLE 1 4 6 15 15.0 Mbah a Moute, HOU 1 6 0 14 14.0 Rose, CLE 1 5 3 14 14.0 Tatum, BOS 1 5 3 14 14.0 Anderson, HOU 1 5 0 13 13.0 Capela, HOU 1 6 0 12 12.0 Smart, BOS 1 5 2 12 12.0 Crowder, CLE 1 3 4 11 11.0 Smith, CLE 1 4 1 10 10.0 Green, GOL 1 2 4 9 9.0

FG Percentage

FG FGA PCT Young, GOL 8 9 .889 Bell, GOL 4 5 .800 Mbah a Moute, HOU 6 9 .667 Tucker, HOU 6 9 .667 James, CLE 12 19 .632 Capela, HOU 6 10 .600 Smith, CLE 4 7 .571 Gordon, HOU 9 16 .562 Brown, BOS 11 23 .478 Irving, BOS 8 17 .471

Rebounds

G OFF DEF TOT AVG James, CLE 1 1 15 16 16.0 Green, GOL 1 1 10 11 11.0 Love, CLE 1 3 8 11 11.0 Tatum, BOS 1 4 6 10 10.0 Smart, BOS 1 0 9 9 9.0 Anderson, HOU 1 3 5 8 8.0 Paul, HOU 1 1 7 8 8.0 Horford, BOS 1 0 7 7 7.0 Ariza, HOU 1 1 5 6 6.0 Brown, BOS 1 1 5 6 6.0

Assists

G AST AVG Green, GOL 1 13 13.0 Paul, HOU 1 11 11.0 Harden, HOU 1 10 10.0 Irving, BOS 1 10 10.0 James, CLE 1 9 9.0 Durant, GOL 1 7 7.0 Ariza, HOU 1 5 5.0 Horford, BOS 1 5 5.0 Livingston, GOL 1 5 5.0 Curry, GOL 1 4 4.0

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.