PINE BLUFF, Arkansas, EE.UU. (AP) — Un niño de 5 años mató a su hermano de 8 años en Arkansas, en lo que los investigadores consideran fue un accidente con un arma de fuego que no tenía seguro.

Hallaron al niño de 8 años inconsciente el jueves por la tarde en una vivienda en Pine Bluff, 65 kilómetros (40 millas) al sur de Little Rock, informó la comisaría del condado de Jefferson. Lo declararon muerto en el lugar.

“Este es un incidente trágico que se pudo evitar. No puedo insistir lo suficiente que las armas de fuego deben tener seguro y mantenerse lejos del alcance de los niños en todo momento”, dijo el comisario Lafayette Woods Jr. “Los dueños de armas que no aseguran debidamente sus armas de fuego están a décimas de segundo de que suceda una tragedia como esta en su hogar”.

Los investigadores creen que se trató de un accidente, dijo la comisaría.

Woods dijo al diario Pine Bluff Commercial que el niño de 5 años y sus cuatro hermanos están al cuidado de un pariente mientras se realiza la investigación.

El comisario dijo que las autoridades están por determinar si se debe presentar una acusación penal.

