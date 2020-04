HRW urge a Panamá a tomar medidas para evitar abusos a trans

PANAMÁ (AP) — Human Rigths Watch urgió el jueves a Panamá a tomar medidas urgentes para evitar abusos, vejaciones y…

PANAMÁ (AP) — Human Rigths Watch urgió el jueves a Panamá a tomar medidas urgentes para evitar abusos, vejaciones y detenciones contra personas transgénero durante la cuarentena ordenada para contener la transmisión del nuevo coronavirus en el país centroamericano.

“Hemos documentado muy serios incidentes de discriminación y abusos”, aseguró por teléfono a The Associated Press José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de Human Rigths Watch Américas.

El organismo envió en la jornada una carta al presidente Laurentino Cortizo pidiéndole que ponga en vigor políticas para “proteger la dignidad” de esas personas. Esto tiene relación con la medida del gobierno —puesta en vigor desde inicio de abril— que estableció por género las salidas necesarias durante la cuarentena: lunes, miércoles y viernes para las mujeres, y los otros días de la semana para los hombres.

Panamá fue el primer país en América Latina en implementar ese tipo de restricciones, aunque luego se sumaron Perú y Colombia.

La AP pidió una reacción a la presidencia sobre el tema que no fue contestada de inmediato.

Grupos defensores de los derechos humanos, y particularmente de la comunidad trans, cuestionaron desde un inicio la restricción al considerar que ocasionaría actos discriminatorios.

Human Rigths Watch, en su misiva a Cortizo, enumera nueve casos de personas trans que denunciaron que por su condición fueron en algunos casos objeto de detención, rechazo, discriminación o se les prohibió el ingreso a supermercados por parte de policías o guardias privados.

En Panamá no hay una ley de identidad de género, aunque las autoridades del registro civil del país, en cumplimiento de convenciones internacionales, permiten que las personas trans puedan cambiarse de nombre. Si desean el cambio de sexo en los documentos de identificación personal, sólo se podrá hacer tras una cirugía o reasignación genital, dijeron líderes de esa comunidad.

“Cuando las mujeres trans salen el día que les toca a las mujeres en cuarentena, nos encontramos con guardias que salen a decir ‘usted se tiene que retirar, usted es un hombre y le toca otro día’”, contó por teléfono a la AP Venus Tejada, quien dirige la Asociación Panameña de Personas Trans. “Sufrimos muchas burlas y abusos tanto mujeres y hombres trans”.

