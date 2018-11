Los padres primerizos usan las redes sociales para entender su nuevo papel

By The Associated Press

(THE CONVERSATION) Un abogado en las Bermudas se hizo famoso en Internet por haber bailado ballet junto a su hija de dos años, esto le ofreció confort para vencer su miedo escénico presentándose allí y dar los pasos de baile junto a ella. Sabía la coreografía porque había practicado con sus hijos antes y dijo que era solo una situación normal para crear un vínculo con su hija.

Aun en esta época, este no es un sentimiento común hacia la paternidad. Pero las normas sociales han ido cambiando en los últimos 40 años, a medida que más mujeres han entrado en el mundo laboral. Aunque las madres todavía hacen más trabajo en casa, la carga se hace cada vez más igualitaria.

Sin embargo, la visión del padre como sostén económico de la familia es aún más fuerte que su concepción como criador. Como resultado, los padres a menudo se sienten fuera de lugar en parques, centros comerciales y otras áreas frecuentadas por las madres.

Lo mismo sucede cuando visitan la mayoría los foros sobre el tema de la crianza en línea. Mi investigación se centra en la comprensión de cómo los padres modernos encuentran y utilizan comunidades de hombres en línea que se encuentran en situaciones similares, ya que todos tratan de dar sentido a su propia identidad como criador.

Al entrevistar a los padres y usar el análisis de macrodatos (“big data”) buscan información y apoyo en línea, usan más sitios anónimos en las redes sociales como Reddit para debatir temas delicados como conflictos de divorcio y custodia de hijos menores, y blogs sobre proyectos de hágalo-usted-mismo como una forma de legitimar el cuidado de los niños y el trabajo doméstico como labor masculina.

Los padres buscan comunidad en línea

Cuando analizamos 102 entrevistas, nuestro equipo halló que los padres están activos en las redes sociales; publican fotos sobre los triunfos de sus hijos, como cuando empiezan a gatear o caminar, y también de actividades como cuando bailan o juegan béisbol.

Pero los padres están menos involucrados que las madres en la gestión del intercambio de contenido en línea relacionado con los niños.

Descubrimos que las mamás respondían las preguntas y tomaban las decisiones sobre si la abuela podía compartir una imagen suya con el bebé en su muro de Facebook o si las amigas podían compartir fotos de la fiesta de cumpleaños del niño.

Otros expertos, y yo mismo, hemos hallado que la mayoría de los padres son reacios a compartir contenido familiar en las redes sociales que incluyan colegas. Las madres sentían menos limitaciones, aun cuando sus cuentas de redes sociales también incluían contactos profesionales.

Sin embargo, en grupos privados de Facebook, los padres están dispuestos a discutir sus experiencias de crianza, ya sean pequeños grupos locales, chats privados o incluso grupos con miles de miembros. En estos grupos, los padres obtienen apoyo social y buscan consejo, especialmente de padres mayores que han experimentado problemas similares. Los padres me dijeron que las discusiones grupales de Facebook iban desde experiencias cotidianas de crianza como el cambio de pañales a asuntos

más serios como los relacionados con problemas maritales, especialmente para padres recientes.

Reddit como refugio

Por el contrario, algunos padres se mostraron reacios a hablar de cuestiones más personales –como el divorcio y la custodia de los hijos menores– en Facebook, donde las publicaciones llevan sus nombres.

En cambio, se sentían más seguros al usar otros nombres en sitios en línea como Reddit, donde era más difícil para las personas asociar lo que publicaban con su identidad real. Al publicar bajo seudónimos, los padres estaban dispuestos a compartir detalles profundamente personales que van más allá de lo que podría considerarse apropiado en Facebook.

Mis colaboradores y yo analizamos cómo los padres usan Reddit cuando estudiamos alrededor de 2 millones de comentarios de papás. Nos enfocamos en tres foros de crianza, incluyendo r/Daddit, un subsidiario de Reddit para “Papás. Papás solteros, papás primerizos, padrastros, papás altos, papás bajitos y cualquier otro tipo de papá”.

Cuando los padres plantearon problemas de divorcio y custodia de los hijos en Reddit, abordaron temas diversos: desahogos sobre su difícil situación en el tribunal de familia y preguntas legales detalladas sobre sus casos particulares. Los padres también discutieron temas controvertidos como la vacunación y la circuncisión.

Un padre sugirió en una entrevista que Reddit es un “lugar pacífico para publicar una opinión” porque no tenía que lidiar con las reacciones de amigos, colegas y familiares.

El papá DIY

Cuando hablé con los padres sobre su uso de las redes sociales, no quise preguntar sobre los proyectos de hágalo-usted-mismo (“do it yourself” – DIY, por sus siglas en inglés), pero el tema surgió de forma natural.

En un proyecto, completé las entrevistas con análisis visuales y retóricos de los blogs de padres, y descubrimos que los padres llevan sus proyectos DIY a los blogs y enlazan esa experiencia a su papel paternal y hogareño. Involucraron a sus hijos en proyectos como la restauración de baños, enseñándoles habilidades útiles y, al mismo tiempo, les mostraban el valor del tiempo compartido entre padre e hijo. Los blogs sobre estos proyectos dieron a estos padres una manera de describir cómo podían ser criadores y proveedores al mismo tiempo.

Los padres usaron el lenguaje DIY para describir la labor considerada tradicionalmente femenina. Por ejemplo, los padres escribieron en su blog cómo preparar loncheras e hicieron trabajos manuales como fabricar juguetes para sus hijos con basura reciclada.

Cuando hacían labores domésticas femeninas por tradición, como cocinar, los padres enfatizaban que no solo estaban cocinando sino también “hackeando la cocina”, enriqueciendo las tareas diarias con un lenguaje empresarial más masculino.

Los padres de hoy se enfrentan a los desafíos del cambio de las presiones domésticas en familias con una doble fuente de ingresos y el retraso en las preconcepciones sociales del papá como sostén de la familia y simple ayudante de la mamá.

A través de mi investigación, intento iluminar el camino sobre la forma en que los padres pueden encontrar apoyo y orientación en las redes sociales; y mi objetivo es promover la participación e inclusión de los hombres para que desempeñen con eficiencia su papel y responsabilidades como padres.

