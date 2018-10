El partidismo está profundamente arraigado en EEUU, incluso entre los votantes ‘independientes’

By The Associated Press

(THE CONVERSATION) Al votar, en realidad no importa en qué partido estemos inscritos.

Además, en 18 estados los votantes ni siquiera están registrados por partidos. Lo que realmente importa es lo que los politólogos como yo llamamos la “identidad política”. Es decir, el apego psicológico hacia un grupo político, como un partido o un movimiento ideológico.

Es por eso que los politólogos preguntan: “En términos generales, ¿se considera republicano, demócrata, independiente o algún otro?”

Nuestro objetivo es descubrir cómo se ven a sí mismos. Fundamentalmente, ¿de qué equipo son? Que es como muchas personas les dan sentido al mundo político.

¿Estadounidenses independientes?

Según la organización de encuestas Gallup, la identidad que la población elige con mayor frecuencia es en realidad “independiente”, ni demócrata ni republicana. De esta forma, en 2017, el 42% de los estadounidenses eligió este término, en comparación con un porcentaje que rondaba el 30% hace tan solo 14 años, en 2004.

Sin embargo, tres cuartas partes de estos “independientes” admiten que se inclinan a favor del Partido Demócrata o el Republicano. A juzgar por cómo votan o qué piensan sobre los líderes políticos nacionales, la verdad es que son más partidarios que independientes. Según parece, muchas de las personas que se consideran independientes y libres de las influencias de los partidos no lo son realmente.

Tan solo un 10% de los estadounidenses son lo que llamamos “independientes puros”. Es decir, personas que se identifican como independientes y afirman no favorecer a ninguno de los dos partidos principales —un porcentaje que tampoco ha crecido en los últimos años. Esto significa que la gran mayoría de los estadounidenses —alrededor del 90%— son partidarios.

Y a qué partido favorecen: ¿a los demócratas o a los republicanos?

Al Partido Demócrata.

Más Demócratas que Republicanos

En una encuesta de Gallup del 2017, el 47% de los estadounidenses se llamaban a sí mismos demócratas o admitían decantarse por el Partido Demócrata, en comparación con un 42% de republicanos y un 11% de independientes.

De hecho, siempre ha habido más demócratas que republicanos entre el electorado estadounidense —con raras y muy breves excepciones— desde que Gallup comenzó a identificar las preferencias políticas de los votantes en la década de 1930.

Es importante recordar que identificarse con un partido no es lo mismo que votar a ese partido. De hecho, los demócratas son menos propensos a votar que los republicanos, especialmente en las elecciones a mitad de mandato.

Esto se debe a que los jóvenes y otros probables electores demócratas tienden a participar más en el espectáculo que tiene lugar durante las elecciones presidenciales.

No obstante, a partir del mes pasado, dos tercios de los demócratas afirman que este 2018 están “más entusiasmados por votar que de costumbre”.

En cambio, por primera vez desde 2006, los republicanos parecen no mostrar tanto entusiasmo por la votación. Ese año, una “ola azul” restableció el control de los demócratas en la Cámara y el Senado de los Estados Unidos.

Los demócratas que esperan otra “ola azul” en 2018 tienen mucha compañía.

