Bunny llega con ventaja a los Billboard de la Música Latina

SUNRISE, Florida, EE.UU. (AP) — Bad Bunny y Ozuna llegan a la ceremonia de los Premios Billboard de la Música…

SUNRISE, Florida, EE.UU. (AP) — Bad Bunny y Ozuna llegan a la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina con 14 nominaciones cada uno, pero el “Conejo Malo” tiene cierta ventaja: la semana pasada ganó dos Premios Billboard de la Música, incluyendo a mejor artista latino y mejor álbum latino por “Oasis” con J Balvin.

La ceremonia de premios, que originalmente iba ser en abril en Las Vegas y se postergó debido a la pandemia de coronavirus, será el miércoles por la noche en el BB&T Center en Sunrise, Florida, en un espectáculo que se transmitirá en vivo por Telemundo.

A lo largo de la gala, que comenzará a las 8:00 de la noche de Miami (0000 GMT), habrá actuaciones musicales de Anuel AA, Armando Manzanero, la Banda MS de Sergio Lizárraga, Black Eyed Peas, Carlos Vives, Daddy Yankee, Farruko y Gente de Zona. También subirán al escenario Maluma, Manuel Turizo, Ozuna, Pablo Alborán y Paulina Rubio, entre otros.

Daddy Yankee y J Balvin son los segundos más nominados, con 12 menciones cada cual; seguidos por Anuel AA, con 11, y Farruco, con 10.

Los premios se entregarán en 59 categorías para géneros musicales que incluyen latin pop, tropical, latin rhythm y regional mexicano. Serán conducidos por la actriz venezolana Gaby Espino con la colaboración de la presentadora de origen nicaragüense Nastassja Bolívar.

Entre los honores especiales, Armando Manzanero recibirá el Premio a la Trayectoria Artística, Maluma el Premio Billboard Espíritu de Esperanza, Romeo Santos el Premio Billboard al álbum latino de la década por “Fórmula, Vol.2”; y Fonsi y Daddy Yankee serán honrados con el premio a la canción latina de la década por “Despacito”.

Otro homenajeado será Enrique Iglesias, quien por su popularidad y logros recibirá el premio Billboard Top Latin Artist of All Time, o mejor artista latino de todos los tiempos.

Los Premios Billboard de la Música Latina reconocen las canciones, álbumes e intérpretes más populares según los resultados de ventas reales, streaming, transmisiones radiales y desempeño en redes sociales durante el período de un año, en este caso del 2 de febrero de 2019 al 25 de enero de 2020.

___

En internet:

PremiosBillboard.com

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.