Revolution-Impact, Sums

By The Associated Press

New England 1 2—3 Montreal 1 1—2

First half_1, New England, Fagundez, 7, 19th minute. 2, Montreal, Bernier, 2 (penalty kick), 48th.

Second half_3, New England, Nemeth, 1 (Fagundez), 46th. 4, Montreal, Mancosu, 6 (Tabla), 90th. 5, New England, Rowe, 1, 96th.

Goalies_New England, Brad Knighton; Montreal, Maxime Crepeau.

Yellow Cards_Ciman, Montreal, 43rd; Angoua, New England, 45th; Romero, Montreal, 51st; Dzemaili, Montreal, 62nd; Tierney, New England, 84th.

Referee_Rubiel Vazquez. Assistant Referees_Gianni Facchini, Kevin Klinger. 4th Official_Silviu Petrescu.

___

Lineups

New England_Brad Knighton; Benjamin Angoua, Claude Dielna, Andrew Farrell, Chris Tierney; Scott Caldwell, Diego Fagundez (Kelyn Rowe, 87th), Gershon Koffie; Juan Agudelo (Kei Kamara, 79th), Teal Bunbury, Krisztian Nemeth (Xavier Kouassi, 74th).

Montreal_Maxime Crepeau; Deian Boldor, Laurent Ciman, Shaun Francis; Patrice Bernier (Shamit Shome, 82nd), Blerim Dzemaili, Daniel Lovitz, Ignacio Piatti, Samuel Piette (Matteo Mancosu, 84th), Andres Romero (Ballou Tabla, 65th); Anthony Jackson-Hamel.

