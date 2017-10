NYC FC-Revolution, Sums

By The Associated Press

New York City 0 1—1 New England 0 2—2

First half_None.

Second half_1, New England, Fagundez, 5 (Farrell), 51st minute. 2, New England, Fagundez, 6, 92nd. 3, New York City, Shelton, 1 (Ring), 94th.

Goalies_New York City, Sean Johnson; New England, Brad Knighton.

Yellow Cards_Herrera, New York City, 44th; Dielna, New England, 49th; Matarrita, New York City, 76th; Farrell, New England, 78th; Agudelo, New England, 94th.

Red Cards_Harrison, New York City, 26th.

Referee_Nima Saghafi. Assistant Referees_Corey Parker, Claudiu Badea. 4th Official_Jorge Gonzalez.

___

Lineups

New York City_Sean Johnson; Frederic Brillant, Alexander Callens, Andraz Struna (Ronald Matarrita, 70th), Ben Sweat; Jack Harrison, Yangel Herrera, Thomas McNamara (Kwame Awuah, 79th), Alexander Ring, Rodney Wallace (Khiry Shelton, 60th); David Villa.

New England_Brad Knighton; Benjamin Angoua, Claude Dielna, Andrew Farrell, Chris Tierney; Scott Caldwell, Diego Fagundez, Gershon Koffie, Lee Nguyen; Teal Bunbury (Juan Agudelo, 79th), Krisztian Nemeth (Kei Kamara, 69th).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.