Career Strikeout Leaders

Through 2022 (x-active; y-played prior to 1901) Player No. 1. Nolan Ryan 5,714 2. Randy Johnson 4,875 3. Roger Clemens 4,672 4. Steve Carlton 4,136 5. Bert Blyleven 3,701 6. Tom Seaver 3,640 7. Don Sutton 3,574 8. Gaylord Perry 3,534 9. Walter Johnson 3,509 10. Greg Maddux 3,371 11. Phil Niekro 3,342 12. Ferguson Jenkins 3,192 13. Pedro Martinez 3,154 14. x-Justin Verlander 3,121 15. x-Max Scherzer 3,118 16. Bob Gibson 3,117 17. Curt Schilling 3,116 18. CC Sabathia 3,093 19. John Smoltz 3,084 20. Jim Bunning 2,855 21. x-Zack Greinke 2,851 22. Mickey Lolich 2,832 23. Mike Mussina 2,813 24. y-Cy Young 2,803 25. Frank Tanana 2,773

