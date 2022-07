All-Star Game Starting Lineups

American League Shoehi Ohtani, DH, L.A. Angels Aaron Judge, RF, N.Y. Yankees Rafael Dever, 3B, Boston Vladimir Guerrero Jr., 1B,…

American League

Shoehi Ohtani, DH, L.A. Angels

Aaron Judge, RF, N.Y. Yankees

Rafael Dever, 3B, Boston

Vladimir Guerrero Jr., 1B, Toronto

Giancarlo Stanton, LF, N.Y. Yankees

Bryton Buxton, CF, Minnesota

Tim Anderson, SS, Chicago White Sox

Andres Gimenez, 2B, Cleveland

Alejandro Kirk, C, Toronto

Shane McClanahan, LHP, Tampa Bay

___

National League

Ronald Acuna Jr., RF, Atlanta

Mookie Betts, CF, L.A. Dodgers

Manny Machado, 3B, San Diego

Paul Goldschmidt, 1B, St. Louis

Trea Turner, SS, L.A. Dodgers

Wilson Contreras, C, Chicago Cubs

William Contreras, DH, Atlanta

Joc Pederson, LF, San Francisco

Jeff McNeil, 2B, N.Y. Mets

Clayton Kershaw, LHP, L.A. Dodgers.

