2022 Baseball Millionaires, List

NEW YORK (AP) — The 2022 salaries for the 514 major league baseball players on opening day rosters and disabled lists earning $1 million or more. Figures were obtained by The Associated Press from management and player sources and include salaries and pro-rated shares of signing bonuses and other guaranteed income. For some players, parts of salaries deferred without interest are discounted to reflect present-day values.

Player, Club Salary 1, Max Scherzer, NYM $43,333,333 2, Mike Trout, LAA 37,116,667 3, Anthony Rendon, LAA 36,571,429 4, Gerrit Cole, NYY 36,000,000 5, Carlos Correa, Min 35,100,000 6, Manny Machado, SD 34,000,000 7, Corey Seager, Tex 33,000,000 8, Nolan Arenado, StL 32,974,847 9, Francisco Lindor, NYM 32,477,277 10, Stephen Strasburg, Was 32,205,854 11, Trevor Bauer, LAD 32,000,000 (tie) Miguel Cabrera, Det 32,000,000 (tie) David Price, LAD 32,000,000 14, George Springer, Tor 29,666,667 15, Jose Altuve, Hou 29,000,000 (tie) Giancarlo Stanton, NYY 29,000,000 17, Bryce Harper, Phi 27,538,462 18, Jacob deGrom, NYM 27,257,728 19, Zack Wheeler, Phi 26,000,000 20, Freddie Freeman, LAD 25,440,196 21, Paul Goldschmidt, StL 25,333,333 22, Marcus Semien, Tex 25,000,000 (tie) Marcus Stroman, Cubs 25,000,000 (tie) Justin Verlander, Hou 25,000,000 (tie) Joey Votto, Cin 25,000,000 26, Christian Yelich, Mil 24,316,961 27, Chris Sale, Bos 24,172,484 28, Robinson Cano, NYM 24,000,000 29, J.T. Realmuto, Phi 23,875,000 30, Josh Donaldson, NYY 23,750,000 31, Patrick Corbin, Was 23,416,667 32, Wil Myers, SD 22,500,000 33, Jason Heyward, Cubs 22,000,000 34, Madison Bumgarner, Ari 21,882,892 35, Carlos Rodon, SF 21,500,000 36, Charlie Blackmon, Col 21,000,000 (tie) Kevin Gausman, Tor 21,000,000 (tie) Eric Hosmer, SD 21,000,000 (tie) Robbie Ray, Sea 21,000,000 (tie) Noah Syndergaard, LAA 21,000,000 (tie) Trea Turner, LAD 21,000,000 42, Javier Baez, Det 20,000,000 (tie) Xander Bogaerts, Bos 20,000,000 (tie) Nick Castellanos, Phi 20,000,000 (tie) Yu Darvish, SD 20,000,000 (tie) Charlie Morton, Atl 20,000,000 (tie) Hyun Jin Ryu, Tor 20,000,000 (tie) Trevor Story, Bos 20,000,000 49, Justin Turner, LAD 19,579,357 50, Evan Longoria, SF 19,492,642 51, J.D. Martinez, Bos 19,375,000 52, Jose Abreu, WSox 19,131,153 53, Aaron Judge, NYY 19,000,000 (tie) Kyle Schwarber, Phi 19,000,000 55, Mookie Betts, LAD 18,658,692 56, Lance Lynn, WSox 18,500,000 57, Brandon Belt, SF 18,400,000 58, Yasmani Grandal, WSox 18,250,000 59, Kris Bryant, Col 18,000,000 (tie) Dallas Keuchel, WSox 18,000,000 (tie) Salvador Perez, KC 18,000,000 62, Lorenzo Cain, Mil 17,801,121 63, Adam Wainwright, StL 17,500,000 64, Juan Soto, Was 17,100,000 65, Cody Bellinger, LAD 17,000,000 (tie) Nathan Eovaldi, Bos 17,000,000 (tie) Clayton Kershaw, LAD 17,000,000 (tie) Miles Mikolas, StL 17,000,000 69, Michael Brantley, Hou 16,000,000 (tie) Aroldis Chapman, NYY 16,000,000 (tie) Brandon Crawford, SF 16,000,000 (tie) Kenley Jansen, Atl 16,000,000 (tie) Yusei Kikuchi, Tor 16,000,000 (tie) Craig Kimbrel, LAD 16,000,000 (tie) Mike Moustakas, Cin 16,000,000 (tie) Marcell Ozuna, Atl 16,000,000 (tie) Anthony Rizzo, NYY 16,000,000 78, Lance McCullers Jr., Hou 15,950,000 79, Starling Marte, NYM 15,750,000 80, Aaron Nola, Phi 15,500,000 81, Didi Gregorius, Phi 15,013,985 82, Ronald Acuna, Atl 15,000,000 (tie) Jon Gray, Tex 15,000,000 (tie) DJ LeMahieu, NYY 15,000,000 (tie) Matt Olson, Atl 15,000,000 (tie) Chris Taylor, LAD 15,000,000 87, Jean Segura, Phi 14,850,000 88, Kyle Hendricks, Cubs 14,500,000 (tie) AJ Pollock, WSox 14,500,000 90, Elvis Andrus, Oak 14,000,000 (tie) Zack Britton, NYY 14,000,000 (tie) Eduardo Rodriguez, Det 14,000,000 93, Yoan Moncada, WSox 13,800,000 94, Liam Hendriks, WSox 13,333,333 95, Blake Snell, SD 13,100,000 96, Alex Bregman, Hou 13,000,000 (tie) Mark Canha, NYM 13,000,000 (tie) Zack Greinke, KC 13,000,000 (tie) Max Muncy, LAD 13,000,000 (tie) Will Smith, Atl 13,000,000 101, Matt Chapman, Tor 12,500,000 (tie) Jose Ramirez, Cle 12,500,000 (tie) Alex Wood, SF 12,500,000 104, Kevin Kiermaier, Tam 12,166,667 105, Carlos Carrasco, NYM 12,000,000 (tie) Nelson Cruz, Was 12,000,000 (tie) Anthony DeSclafani, SF 12,000,000 (tie) Avisail Garcia, Fla 12,000,000 (tie) Jorge Soler, Fla 12,000,000 110, Sonny Gray, Min 11,825,000 111, Luis Severino, NYY 11,500,000 112, German Marquez, Col 11,300,000 113, Eugenio Suarez, Sea 11,285,714 114, Rafael Devers, Bos 11,200,000 115, Jose Berrios, Tor 11,000,000 (tie) Josh Hader, Mil 11,000,000 117, Aaron Hicks, NYY 10,785,714 118, Teoscar Hernandez, Tor 10,650,000 119, Miguel Sano, Min 10,583,333 120, Carlos Santana, KC 10,500,000 121, Randal Grichuk, Col 10,333,333 122, Joey Gallo, NYY 10,275,000 123, Edwin Diaz, NYM 10,200,000 124, Josh Bell, Was 10,000,000 (tie) Eduardo Escobar, NYM 10,000,000 (tie) Ke’Bryan Hayes, Pit 10,000,000 (tie) Raisel Iglesias, LAA 10,000,000 (tie) Corey Knebel, Phi 10,000,000 (tie) Wade Miley, Cubs 10,000,000 (tie) Mike Minor, Cin 10,000,000 (tie) Yadier Molina, StL 10,000,000 (tie) Drew Pomeranz, SD 10,000,000 (tie) Ryan Pressly, Hou 10,000,000 134, Adam Duvall, Atl 9,775,000 135, Sean Manaea, SD 9,750,000 136, Willson Contreras, Cubs 9,625,000 137, Dansby Swanson, Atl 9,600,000 138, Tim Anderson, WSox 9,500,000 139, Byron Buxton, Min 9,142,857 140, Jackie Bradley Jr., Bos 9,139,485 141, Alex Cobb, SF 9,000,000 (tie) Eddie Rosario, Atl 9,000,000 (tie) Gary Sanchez, Min 9,000,000 144, Chris Bassitt, NYM 8,650,000 145, Joe Musgrove, SD 8,625,000 146, Andrew Heaney, LAD 8,500,000 (tie) Steven Matz, StL 8,500,000 (tie) Andrew McCutchen, Mil 8,500,000 (tie) Kolten Wong, Mil 8,500,000 150, Ketel Marte, Ari 8,400,000 151, James McCann, NYM 8,150,000 152, Matt Barnes, Bos 8,125,000 153, Tyler Anderson, LAD 8,000,000 (tie) Mike Clevinger, SD 8,000,000 (tie) Travis d’Arnaud, Atl 8,000,000 (tie) Kendall Graveman, WSox 8,000,000 (tie) Yuli Gurriel, Hou 8,000,000 (tie) Will Harris, Was 8,000,000 (tie) Corey Kluber, Tam 8,000,000 (tie) Hector Neris, Hou 8,000,000 (tie) Jake Odorizzi, Hou 8,000,000 (tie) David Peralta, Ari 8,000,000 (tie) Seiya Suzuki, Cubs 8,000,000 (tie) Blake Treinen, LAD 8,000,000 (tie) Julio Urias, LAD 8,000,000 (tie) Taijuan Walker, NYM 8,000,000 167, Andrew Benintendi, KC 7,900,000 (tie) Vladimir Guerrero Jr., Tor 7,900,000 169, Nick Ahmed, Ari 7,875,000 170, Mitch Haniger, Sea 7,750,000 (tie) Trevor May, NYM 7,750,000 172, Rhys Hoskins, Phi 7,700,000 173, Kyle Gibson, Phi 7,666,667 174, Hunter Renfroe, Mil 7,650,000 175, Kiké Hernández, Bos 7,624,090 176, Stephen Piscotty, Oak 7,583,333 177, Tucker Barnhart, Det 7,500,000 (tie) Aaron Loup, LAA 7,500,000 (tie) Trey Mancini, Bal 7,500,000 (tie) Jonathan Schoop, Det 7,500,000 181, Lucas Giolito, WSox 7,450,000 182, Pete Alonso, NYM 7,400,000 183, Luis Castillo, Cin 7,350,000 184, Eloy Jimenez, WSox 7,333,333 185, Jesus Aguilar, Fla 7,300,000 (tie) Taylor Rogers, SD 7,300,000 187, Walker Buehler, LAD 7,250,000 (tie) Antonio Senzatela, Col 7,250,000 189, Kyle Freeland, Col 7,112,500 190, C.J. Cron, Col 7,000,000 (tie) Joe Kelly, WSox 7,000,000 (tie) Whit Merrifield, KC 7,000,000 (tie) Brandon Nimmo, NYM 7,000,000 (tie) Scott Oberg, Col 7,000,000 (tie) Ryan Tepera, LAA 7,000,000 (tie) Christian Vazquez, Bos 7,000,000 (tie) Michael Wacha, Bos 7,000,000 (tie) Mike Zunino, Tam 7,000,000 199, Ian Happ, Cubs 6,850,000 200, Brandon Woodruff, Mil 6,800,000 201, Max Kepler, Min 6,750,000 (tie) Michael Lorenzen, LAA 6,750,000 203, Max Fried, Atl 6,725,000 204, Adam Frazier, Sea 6,700,000 205, Gio Urshela, Min 6,550,000 206, Corbin Burnes, Mil 6,500,000 (tie) Andrew Chafin, Det 6,500,000 (tie) Jurickson Profar, SD 6,500,000 209, Gleyber Torres, NYY 6,250,000 210, Jesse Winker, Sea 6,200,000 211, Paul DeJong, StL 6,166,667 212, Zach Eflin, Phi 6,025,000 213, Shane Bieber, Cle 6,000,000 (tie) J.P. Crawford, Sea 6,000,000 (tie) Jeurys Familia, Phi 6,000,000 (tie) Yan Gomes, Cubs 6,000,000 (tie) Brad Hand, Phi 6,000,000 (tie) Daniel Hudson, LAD 6,000,000 (tie) Ha-Seong Kim, SD 6,000,000 (tie) Jordan Lyles, Bal 6,000,000 (tie) Nick Martinez, SD 6,000,000 (tie) Mark Melancon, Ari 6,000,000 (tie) Brad Miller, Tex 6,000,000 (tie) Jordan Montgomery, NYY 6,000,000 (tie) James Paxton, Bos 6,000,000 (tie) Joc Pederson, SF 6,000,000 (tie) Tommy Pham, Cin 6,000,000 (tie) Luis Robert, WSox 6,000,000 (tie) Robert Suarez, SD 6,000,000 230, Jeimer Candelario, Det 5,800,000 (tie) Jameson Taillon, NYY 5,800,000 232, Pedro Baez, Hou 5,750,000 233, Fernando Tatis Jr., SD 5,714,286 234, Marco Gonzales, Sea 5,700,000 235, Manuel Margot, Tam 5,600,000 236, Leury Garcia, WSox 5,500,000 (tie) Shohei Ohtani, LAA 5,500,000 238, Luke Voit, SD 5,450,000 239, Ken Giles, Sea 5,250,000 (tie) Merrill Kelly, Ari 5,250,000 (tie) Tommy La Stella, SF 5,250,000 (tie) Jose Leclerc, Tex 5,250,000 243, Harrison Bader, StL 5,200,000 (tie) Matt Boyd, SF 5,200,000 (tie) Kole Calhoun, Tex 5,200,000 (tie) Tyler Mahle, Cin 5,200,000 247, Tyler Glasnow, Tam 5,100,000 248, Frankie Montas, Oak 5,025,000 249, Ozzie Albies, Atl 5,000,000 (tie) Corey Dickerson, StL 5,000,000 (tie) Jack Flaherty, StL 5,000,000 (tie) Robbie Grossman, Det 5,000,000 (tie) Rich Hill, Bos 5,000,000 (tie) Jose Iglesias, Col 5,000,000 (tie) Martin Maldonado, Hou 5,000,000 (tie) Ryan McMahon, Col 5,000,000 (tie) Omar Narvaez, Mil 5,000,000 (tie) Roberto Perez, Pit 5,000,000 (tie) Jorge Polanco, Min 5,000,000 (tie) Miguel Rojas, Fla 5,000,000 261, Michael Fulmer, Det 4,950,000 (tie) Amed Rosario, Cle 4,950,000 263, Lourdes Gurriel Jr., Tor 4,928,571 264, Brad Keller, KC 4,825,000 265, Dinelson Lamet, SD 4,775,000 266, Jason Castro, Hou 4,750,000 (tie) Hunter Dozier, KC 4,750,000 268, Isiah Kiner-Falefa, NYY 4,700,000 269, Joey Wendle, Fla 4,625,000 270, Willy Adames, Mil 4,600,000 271, Franmil Reyes, Cle 4,550,000 272, Yimi Garcia, Tor 4,500,000 (tie) Ian Kennedy, Ari 4,500,000 (tie) Garrett Richards, Tex 4,500,000 (tie) Donovan Solano, Cin 4,500,000 (tie) Michael A. Taylor, KC 4,500,000 (tie) Jonathan Villar, Cubs 4,500,000 278, Brian Anderson, Fla 4,475,000 279, Aledmys Diaz, Hou 4,450,000 280, Daniel Bard, Col 4,400,000 281, Brooks Raley, Tam 4,250,000 (tie) Bryan Reynolds, Pit 4,250,000 (tie) Drew Smyly, Cubs 4,250,000 284, Alex Colome, Col 4,150,000 285, Austin Riley, Atl 4,075,000 286, Tyler Naquin, Cin 4,025,000 287, Dylan Bundy, Min 4,000,000 (tie) David Fletcher, LAA 4,000,000 (tie) Chad Green, NYY 4,000,000 (tie) Josh Harrison, WSox 4,000,000 (tie) Austin Hedges, Cle 4,000,000 (tie) Cesar Hernandez, Was 4,000,000 (tie) Brandon Lowe, Tam 4,000,000 (tie) Collin McHugh, Atl 4,000,000 (tie) Austin Meadows, Det 4,000,000 (tie) Adam Ottavino, NYM 4,000,000 (tie) Martin Perez, Tex 4,000,000 (tie) Andrelton Simmons, Cubs 4,000,000 (tie) Craig Stammen, SD 4,000,000 (tie) Yoshitomo Tsutsugo, Pit 4,000,000 301, Dominic Smith, NYM 3,950,000 (tie) Raimel Tapia, Tor 3,950,000 303, Seth Lugo, NYM 3,925,000 304, Trevor Williams, NYM 3,900,000 305, Ryan Yarbrough, Tam 3,850,000 306, Sandy Alcantara, Fla 3,800,000 (tie) Tyler Duffey, Min 3,800,000 308, Ross Stripling, Tor 3,790,000 309, Tyler O’Neill, StL 3,775,000 310, Archie Bradley, LAA 3,750,000 311, Tommy Kahnle, LAD 3,725,000 312, Mike Yastrzemski, SF 3,700,000 313, Luke Jackson, Atl 3,600,000 314, Alex Verdugo, Bos 3,550,000 315, Jake Diekman, Bos 3,500,000 (tie) Wilmer Flores, SF 3,500,000 (tie) Mychal Givens, Cubs 3,500,000 (tie) Manny Pina, Atl 3,500,000 (tie) David Robertson, Cubs 3,500,000 320, Mitch Garver, Tex 3,335,000 321, Carson Kelly, Ari 3,325,000 322, Kenta Maeda, Min 3,275,000 323, Luis Garcia, SD 3,250,000 324, Ji-Man Choi, Tam 3,200,000 325, Kyle Farmer, Cin 3,155,000 326, Anthony Santander, Bal 3,150,000 327, Drew Steckenrider, Sea 3,100,000 328, Chris Flexen, Sea 3,050,000 329, Carlos Estevez, Col 3,025,000 330, Anthony Bass, Fla 3,000,000 (tie) Elias Diaz, Col 3,000,000 (tie) Danny Duffy, LAD 3,000,000 (tie) Dylan Floro, Fla 3,000,000 (tie) Pierce Johnson, SD 3,000,000 (tie) Chad Kuhl, Col 3,000,000 (tie) Jeff McNeil, NYM 3,000,000 (tie) Adalberto Mondesi, KC 3,000,000 (tie) Darin Ruf, SF 3,000,000 (tie) Max Stassi, LAA 3,000,000 (tie) Matt Strahm, Bos 3,000,000 (tie) Lou Trivino, Oak 3,000,000 (tie) Framber Valdez, Hou 3,000,000 (tie) Vince Velasquez, WSox 3,000,000 344, John Means, Bal 2,900,000 345, Luke Weaver, Ari 2,875,000 346, Alex Reyes, StL 2,850,000 347, Yandy Diaz, Tam 2,800,000 (tie) Mike Soroka, Atl 2,800,000 349, Jacob Stallings, Fla 2,775,000 350, J.D. Davis, NYM 2,760,000 351, Chris Archer, Min 2,750,000 (tie) Austin Barnes, LAD 2,750,000 (tie) Nicky Lopez, KC 2,750,000 354, Jorge Alfaro, SD 2,725,000 (tie) Rafael Montero, Hou 2,725,000 (tie) Chad Pinder, Oak 2,725,000 357, Chris Stratton, Pit 2,700,000 (tie) Brent Suter, Mil 2,700,000 359, Nick Pivetta, Bos 2,650,000 360, Reynaldo Lopez, WSox 2,625,000 361, Miguel Castro, NYY 2,620,000 362, Curt Casali, SF 2,600,000 (tie) Christian Walker, Ari 2,600,000 364, Luis Urias, Mil 2,550,000 365, David Bote, Cubs 2,510,000 (tie) Cal Quantrill, Cle 2,510,000 367, Aaron Bummer, WSox 2,500,000 (tie) Garrett Cooper, Fla 2,500,000 (tie) Chris Martin, Cubs 2,500,000 (tie) T.J. McFarland, StL 2,500,000 (tie) Jake McGee, SF 2,500,000 (tie) Albert Pujols, StL 2,500,000 (tie) Joely Rodriguez, NYM 2,500,000 (tie) Bryan Shaw, Cle 2,500,000 (tie) Joe Smith, Min 2,500,000 (tie) Drew VerHagen, StL 2,500,000 377, Freddy Peralta, Mil 2,484,960 378, Pablo Lopez, Fla 2,450,000 379, Adrian Houser, Mil 2,425,000 (tie) Eric Lauer, Mil 2,425,000 381, Giovanny Gallegos, StL 2,410,000 382, Scott Barlow, KC 2,400,000 (tie) Joe Ross, Was 2,400,000 384, Emilio Pagan, Min 2,300,000 (tie) Justin Wilson, Cin 2,300,000 386, Richard Bleier, Fla 2,250,000 (tie) Dominic Leone, SF 2,250,000 (tie) Chris Paddack, Min 2,250,000 (tie) Kevin Plawecki, Bos 2,250,000 (tie) Hansel Robles, Bos 2,250,000 391, Tony Kemp, Oak 2,225,000 392, A.J. Minter, Atl 2,200,000 393, Matt Wisler, Tam 2,160,000 394, Diego Castillo, Sea 2,150,000 (tie) Erick Fedde, Was 2,150,000 (tie) Mike Mayers, LAA 2,150,000 (tie) Wandy Peralta, NYY 2,150,000 398, Luis Arraez, Min 2,125,000 (tie) Heath Hembree, Pit 2,125,000 400, Cavan Biggio, Tor 2,112,500 401, Niko Goodrum, Hou 2,100,000 (tie) Greg Holland, Tex 2,100,000 (tie) Ryne Stanek, Hou 2,100,000 404, Ramon Laureano, Oak 2,046,154 405, Amir Garrett, KC 2,025,000 406, Victor Caratini, Mil 2,000,000 (tie) Adam Engel, WSox 2,000,000 (tie) Zach Plesac, Cle 2,000,000 (tie) Jose Quintana, Pit 2,000,000 (tie) Sergio Romo, Sea 2,000,000 (tie) Anibal Sanchez, Was 2,000,000 (tie) Caleb Smith, Ari 2,000,000 413, Danny Jansen, Tor 1,950,000 (tie) Kevin Newman, Pit 1,950,000 415, Rowdy Tellez, Mil 1,940,000 416, Jose Alvarado, Phi 1,900,000 (tie) Jose Cisnero, Det 1,900,000 (tie) Emmanuel Clase, Cle 1,900,000 419, Garrett Hampson, Col 1,862,500 420, Andrew Kittredge, Tam 1,850,000 (tie) Austin Slater, SF 1,850,000 422, Jace Peterson, Mil 1,825,000 (tie) Hunter Strickland, Cin 1,825,000 424, Luis Cessa, Cin 1,800,000 (tie) Ben Gamel, Pit 1,800,000 426, Joe Jimenez, Det 1,790,000 427, Brad Boxberger, Mil 1,750,000 (tie) Steve Cishek, Was 1,750,000 (tie) Charlie Culberson, Tex 1,750,000 (tie) Domingo German, NYY 1,750,000 (tie) Odubel Herrera, Phi 1,750,000 (tie) Daniel Norris, Cubs 1,750,000 (tie) David Phelps, Tor 1,750,000 (tie) Kurt Suzuki, LAA 1,750,000 435, Paul Sewald, Sea 1,735,000 436, Jarlin Garcia, SF 1,725,000 437, Jonathan Loaisiga, NYY 1,650,000 (tie) Victor Robles, Was 1,650,000 (tie) Myles Straw, Cle 1,650,000 440, Hanser Alberto, LAD 1,600,000 (tie) Orlando Arcia, Atl 1,600,000 (tie) Hirokazu Sawamura, Bos 1,600,000 443, Adam Cimber, Tor 1,575,000 (tie) Tom Murphy, Sea 1,575,000 445, Phil Maton, Hou 1,550,000 446, Ehire Adrianza, Was 1,500,000 (tie) Jose Alvarez, SF 1,500,000 (tie) Zach Davies, Ari 1,500,000 (tie) Sean Doolittle, Was 1,500,000 (tie) Matt Duffy, LAA 1,500,000 (tie) Clint Frazier, Cubs 1,500,000 (tie) Jay Jackson, Atl 1,500,000 (tie) Jorge Lopez, Bal 1,500,000 (tie) Travis Shaw, Bos 1,500,000 (tie) Chasen Shreve, NYM 1,500,000 (tie) Spencer Turnbull, Det 1,500,000 457, Francisco Mejia, Tam 1,455,000 458, Wander Franco, Tam 1,454,545 459, Ryan Brasier, Bos 1,400,000 (tie) Aaron Brooks, StL 1,400,000 (tie) Johan Camargo, Phi 1,400,000 (tie) Jordan Luplow, Ari 1,400,000 (tie) Tyler Matzek, Atl 1,400,000 (tie) Brett Phillips, Tam 1,400,000 (tie) Victor Reyes, Det 1,400,000 (tie) Luke Sims, Cin 1,400,000 (tie) Evan White, Sea 1,400,000 468, Dylan Moore, Sea 1,350,000 469, Elieser Hernandez, Fla 1,325,000 (tie) Tim Hill, SD 1,325,000 471, Willie Calhoun, Tex 1,300,000 (tie) Jake Marisnick, Pit 1,300,000 (tie) Ryan O’Hearn, KC 1,300,000 (tie) Caleb Thielbar, Min 1,300,000 (tie) Bradley Zimmer, Cle 1,300,000 476, Robert Stephenson, Col 1,280,000 477, Harold Castro, Det 1,275,000 478, Luis Garcia, Hou 1,251,500 479, Jhoulys Chacin, Col 1,250,000 (tie) Jesse Chavez, Cubs 1,250,000 (tie) Kyle Crick, WSox 1,250,000 (tie) Maikel Franco, Was 1,250,000 (tie) Travis Jankowski, NYM 1,250,000 (tie) Tim Mayza, Tor 1,250,000 (tie) Noe Ramirez, Ari 1,250,000 (tie) Nick Senzel, Cin 1,250,000 (tie) Jose Urena, Mil 1,250,000 488, Christian Arroyo, Bos 1,200,000 (tie) Jon Berti, Fla 1,200,000 (tie) Josh Naylor, Cle 1,200,000 (tie) Luis Torrens, Sea 1,200,000 (tie) Nick Wittgren, StL 1,200,000 493, Yonny Chirinos, Tam 1,175,000 (tie) Dustin Garneau, Det 1,175,000 495, Joey Lucchesi, NYM 1,150,000 496, Jacob Barnes, Det 1,130,000 497, Marwin Gonzalez, NYY 1,100,000 (tie) Clay Holmes, NYY 1,100,000 499, Taylor Hearn, Tex 1,050,000 (tie) Dakota Hudson, StL 1,050,000 (tie) Tanner Scott, Fla 1,050,000 502, Tyler Kinley, Col 1,025,000 (tie) Brett Martin, Tex 1,025,000 (tie) Casey Sadler, Sea 1,025,000 (tie) Josh Taylor, Bos 1,025,000 506, Shawn Armstrong, Fla 1,000,000 (tie) Alex Dickerson, Atl 1,000,000 (tie) Alcides Escobar, Was 1,000,000 (tie) Guillermo Heredia, Atl 1,000,000 (tie) Colin Moran, Cin 1,000,000 (tie) Darren O’Day, Atl 1,000,000 (tie) Chris Owings, Bal 1,000,000 (tie) Trevor Richards, Tor 1,000,000 (tie) Kirby Yates, Atl 1,000,000

