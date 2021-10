2021 Gold Glove Finalists

American League P Jose Berrios Toronto Blue Jays; Zack Greinke Houston Astros; Dallas Keuchel Chicago White Sox. C Martin Maldonado…

American League

P Jose Berrios Toronto Blue Jays; Zack Greinke Houston Astros; Dallas Keuchel Chicago White Sox.

C Martin Maldonado Houston Astros; Sean Murphy Oakland Athletics; Salvador Perez Kansas City Royals.

1B Yuli Gerriel Houston Astros; Matt Olson Oakland Athletics; Jared Walsh Los Angeles Angels.

2B David Fletcher Los Angeles Angels; Whit Merrifield Kansas City Royals; Marcus Semien Toronto Blue Jays.

3B Matt Chapman Oakland Athletics; Jose Ramierz Cleveland Indians; Joey Wendle Tampa Bay Rays Rays.

SS Carlos Correa Houston Astros; J.P. Crawford Seattle Mariners; Andrelton Simmons Minnesota Twins.

LF Randy Arozarena Tampa Bay Rays; Andrew Benintendi Kansas City Royals; Lourdes Gurriel Jr. Toronto Blue Jays.

CF Kevin Kiermaier Tamp Bay Rays; Myles Straw Cleveland Indians; Michael A. Taylor Kansas City Royals.

RF Hunter Renfroe Boston Red Sox; Kyle Tucker Houston Astros; Joey Gallo New York Yankees.

National League

P Zach Davies Chicago Cubs; Max Fried Atlanta Braves; Zack Wheeler Philadelphia Phillies.

C Yadier Molina St. Louis Cardinals; J.T. Realmuto Philadelphia Phillies; Jacob Stallings Pittsburgh Pirates.

1B Freddie Freeman Atlanta Braves; Paul Goldschmidt St. Louis Cardinals; Max Muncy Los Angeles Dodgers.

2B Ozzie Albies Atlanta Braves; Tommy Edman St. Louis Cardinals; Kolten Wong St. Milwaukee Brewers.

3B Nolan Arenado St. Louis Cardinals; Manny Machado San Diego Padres; Ryan McMahon Colorado Rockies.

SS Brandon Crawford San Francisco Giants; Francisco Lindor New York Mets; Kevin Newman Pittsburgh Pirates.

LF Tyler O’Neill St. Louis Cardinals; David Peralta; Arizona Diamondbacks; A.J. Pollock Los Angeles Dodgers.

CF Harrison Bader St. Louis Cardinals; Bryan Reynolds Pittsburgh Pirates; Jackie Bradley Jr. Milwaukee Brewers.

RF Mookie Betts Los Angeles Dodgers; Adam Duvall Atlanta Braves; Mike Yastzemski San Francisco Giants.

Winners announced Nov. 7.

