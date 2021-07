2021 MLB All-Star Rosters

Tuesday, July 13 At Coors Field, Denver r-replacement; i-inactive American League Manager — Kevin Cash, Tampa Bay Starters Catcher —…

Tuesday, July 13 At Coors Field, Denver r-replacement; i-inactive American League

Manager — Kevin Cash, Tampa Bay

Starters

Catcher — Salvador Perez, Kansas City

First Baseman — Vladimir Guerrero Jr., Toronto

Second Baseman — Marcus Semien, Toronto

Shortstop — Xander Bogaerts, Boston

Third Baseman — Rafael Devers, Boston

Outfield — Teoscar Hernandez, Toronto

Outfield — Aaron Judge, N.Y. Yankees

Outfield — Cedric Mullins, Baltimore

Designated Hitter — Shohei Ohtani, L.A. Angels

Reserves Catchers

Mike Zunino, Tampa Bay

Infielders

Matt Olson, Oakland

i-Jose Altuve, Houston

Bo Bichette, Toronto

Jose Ramirez, Cleveland

i-Carlos Correa, Houston

Jared Walsh

r-Tim Anderson, Chicago White Sox

r-Whit Merrifield, Kansas City

r-Joey Wendle, Tampa Bay

Outfielders

i-Mike Trout, L.A. Angels

i-Michael Brantley, Houston

Joey Gallo, Texas

Adolis Garcia, Texas

Designated Hitters

Nelson Cruz, Minnesota

J.D. Martinez, Boston

Pitchers Starters

Shohei Ohtani, L.A. Angels

i-Shane Bieber, Cleveland

Gerrit Cole, N.Y. Yankees

Nathan Eovaldi, Boston

Kyle Gibson, Texas

Yusei Kikuchi, Seattle

Lance Lynn, Chicago White Sox

Carlos Rodon, Chicago White Sox

r-Chirs Bassitt, Oakland

Relievers

Matt Barnes, Boston

Aroldis Chapman, N.Y. Yankees

Liam Hendriks, Chicago White Sox

i-Ryan Pressly, Houston

National League

Manager — Dave Roberts, L.A. Dodgers

Starters

Catcher – J.T. Realmuto, Philadelphia

First Baseman — Freddie Freeman, Atlanta

Second Baseman — Adam Frazier, Pittsburgh

Shortstop — Fernando Tatis Jr, San Diego

Third Baseman — Nolan Arenado, St. Louis

Outfield — Nick Castellanos, Cincinnati

Outfield — Bryan Reynolds, Pittsburgh

Outfield — Jesse Winker, Cincinnati

Designated Hitter— Max Muncy, L.A. Dodgers

Reserves Catchers

i-Buster Posey, San Francisco

r,i-Yadier Molina, St. Louis

r-Omar Narvaiez, Milwaukee

Infielders

Ozzie Albies, Atlanta

Kris Bryant, Chicago

Brandon Crawford, San Francisco

Jake Cronenworth, San Diego

Eduardo Escobar, Arizona

Trea Turner, Washington

r-Justin Turner, L.A. Dodgers

r-Manny Machado, LA. Dodgers

Outfielders

i-Mookie Betts, L.A. Dodgers

i-Kyle Schwarber, Washington

I-Ronald Acuna Jr., Atlanta

Juan Soto, Washington

Chris Taylor, L.A. Dodgers

Pitchers Starters

Max Scherzer, Washington

Corbin Burnes, Milwaukee

i-Yu Darvish, San Diego

i-Jacob deGrom, N.Y. Mets

i-Kevins Gausman, San Francisco

German Marquez, Colorado

Zack Wheeler, Philadelphia

i-Brandon Woodruff, Milwaukee

r-Walker Buehler, L.A. Dodgers

r-Freddy Peralta, Milwaukee

r-Taijuan Walker, N.Y. Mets

Relievers

Josh Hader, Milwaukee

Craig Kimbrel, Chicago Cubs

Mark Melancon, San Diego

Alex Reyes, St. Louis

Trevor Rogers, Miami

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.