2020 Gold Glove Finalists

American League

P Kenta Maeda Minnesota Twins; Griffin Canning Los Angeles Angels; Zach Plesac Cleveland Indians.

C Yasmani Grandal Chicago White Sox; James McCann Chicago White Sox; Roberto Perez Cleveland Indians.

1B Matt Olson Oakland Athletics; Evan White Seattle Mariners; Yuli Gurriel Houston Astros.

2B Cesar Hernandez Cleveland Indians; Danny Mendick Chicago White Sox; Jonathan Schoop Detroit Tigers; Nicky Lopez Kansas City Royals.

3B Yoan Moncada Chicago White Sox; Gio Urshela New York Yankees; Isiah Kiner-Falefa Texas Rangers.

SS Niko Goodrum Detroit Tigers; J.P. Crawford Seattle Mariners; Carlos Correa Houston Astros.

LF Lourdes Gurriel Jr. Toronto Blue Jays; Alex Gordon Kansas City Royals; Kyle Tucker Houston Astros.

CF Ramon Laureano Oakland Athletics; Byron Buxton Minnesota Twins; Luis Robert Chicago White Sox.

RF Clint Frazier New York Yankees; Joey Gallo Texas Rangers; Anthony Santander Baltimore Orioles.

National League

P Max Fried Atlanta Braves; Alec Mills Chicago Cubs; Kyle Hendricks Chicago Cubs.

C Jacob Stallings Pittsburgh Pirates; Willson Contreras Chicago Cubs; Tucker Barnhart Cincinnati Reds.

1B Brandon Belt San Francisco Giants; Paul Goldschmidt St. Louis Cardinals; Anthony Rizzo Chicago Cubs.

2B Nico Hoerner Chicago Cubs; Kolten Wong St. Louis Cardinals; Adam Frazier Pittsburgh Pirates.

3B Nolan Arenado Colorado Rockies; Brian Anderson Miami Marlins; Manny Machado San Diego Padres.

SS Miguel Rojas Miami Marlins; Dansby Swanson Atlanta Braves; Javier Baez Chicago Cubs.

LF Shogo Akiyama Cincinnati Reds; David Peralta; Arizona Diamondbacks; Tyler O’Neill St. Louis Cardinals.

CF Ronald Acuna Jr. Atlanta Braves; Cody Bellinger Los Angeles Dodgers; Trent Grisham San Diego Padres.

RF Charlie Blackmon Colorado Rockies; Jason Heyward Chicago Cubs; Mookie Betts Los Angeles Dodgers; Kole Calhoun Arizona Diamondbacks.

Winners announced Nov. 3.

