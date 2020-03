For Games of Wednesday February 26

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Miami Lopez (R) 0-0 0.00 0-0 0-0…

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Miami Lopez (R) 0-0 0.00 0-0 0-0 7.0 2.57 St. Louis Kim (L) 1:05p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Lopez 0-0 0.0 0.00 Kim 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Milwaukee Lindblom (R) 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 San Francisco Samardzija (R) 3:05p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Lindblom 0-0 0.0 0.00 Samardzija 0-0 0.0 0.00

___

AMERICAN LEAGUE 2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Minnesota Smeltzer (L) 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 Tampa Bay Snell (L) 1:05p 0-0 0.00 0-0 1-1 10.0 3.60

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Smeltzer 0-0 0.0 0.00 Snell 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Detroit Norris (L) 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 Toronto Thornton (R) 1:07p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Norris 0-0 0.0 0.00 Thornton 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Chicago Tomshaw () 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 Kansas City Griffin (L) 3:05p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Tomshaw 0-0 0.0 0.00 Griffin 0-0 0.0 0.00

___

INTERLEAGUE 2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA St. Louis Cabrera (L) 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 Houston Urquidy (R) 1:05p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Cabrera 0-0 0.0 0.00 Urquidy 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Washington Ross (R) 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 New York (AL) Tanaka (R) 1:05p 0-0 0.00 0-0 0-0 5.0 5.40

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Ross 0-0 0.0 0.00 Tanaka 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Boston Perez (L) 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 Pittsburgh Keller (R) 1:05p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Perez 0-0 0.0 0.00 Keller 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Philadelphia Eflin (R) 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 Minnesota Odorizzi (R) 1:05p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Eflin 0-0 0.0 0.00 Odorizzi 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Atlanta Newcomb (L) 0-0 0.00 0-0 0-0 7.0 1.29 Baltimore Wojciechowski (R) 1:05p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Newcomb 0-0 0.0 0.00 Wojciechowski 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Houston Pruitt (R) 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 New York (NL) Syndergaard (R) 1:10p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Pruitt 0-0 0.0 0.00 Syndergaard 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Kansas City Singer () 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 Chicago (NL) Hendricks (R) 3:05p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Singer 0-0 0.0 0.00 Hendricks 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Los Angeles (AL) Teheran (R) 0-0 0.00 0-0 0-0 1.2 0.00 Los Angeles (NL) Gray (R) 3:05p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Teheran 0-0 0.0 0.00 Gray 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Arizona Weaver (R) 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 Oakland Montas (R) 3:05p 0-0 0.00 0-0 1-0 6.0 1.50

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Weaver 0-0 0.0 0.00 Montas 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Seattle Dunn (R) 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 Cincinnati Gray (R) 3:05p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Dunn 0-0 0.0 0.00 Gray 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Cleveland Plutko (R) 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00 San Diego Paddack (R) 3:10p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Plutko 0-0 0.0 0.00 Paddack 0-0 0.0 0.00

___

2020 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Texas Allard (L) 0-0 0.00 0-0 0-0 1.0 27.00 Colorado Jimenez (R) 3:10p 0-0 0.00 0-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Allard 0-0 0.0 0.00 Jimenez 0-0 0.0 0.00

___

KEY

TEAM REC-Team’s Record in games started by today’s pitcher.

VS OPP-Pitcher’s record versus this opponent, 2018 statistics.

