MLB Top Relievers Award Winners

Mariano Rivera Winner Top AL Reliever

2019 — Aroldis Chapman, New York Yankees

2018 — Edwin Diaz, Seattle Mariners

2017 — Craig Kimbrel, Boston Red Sox

2016 — Zach Britton, Baltimore Orioles

2015 — Andrew Miller, New York Yankees

2014 — Greg Holland, Kansas City Royals

Trevor Hoffman Winner Top NL Reliever

2019 — Josh Hader, Milwaukee Brewers

2018 — Josh Hader, Milwaukee Brewers

2017 — Kenley Jansen, Los Angeles Dodgers

2016 — Kenley Jansen, Los Angeles Dodgers

2015 — Mark Melancon, Pittsburgh Pirates

2014 — Craig Kimbrel, Atlanta Braves

