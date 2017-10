Series tied at 2-2

BATTING SUMMARY

Cleveland

g ab r h 2b 3b hr rbi bb so avg Gomes c-ph 3 6 1 2 1 0 0 1 2 2 .333 Perez c 3 7 1 2 0 0 1 1 2 3 .286 Santana 1b 4 15 2 4 0 0 1 4 3 2 .267 Bruce rf 4 16 4 4 1 0 2 4 1 7 .250 Kipnis cf 4 18 0 4 0 1 0 1 0 5 .222 Jackson cf-lf-ph 4 10 2 2 0 0 0 0 1 3 .200 Ramirez 2b 4 17 2 2 0 0 0 0 1 7 .118 Urshela 3b 4 9 0 1 0 0 0 0 0 4 .111 Brantley dh-ph 3 11 0 1 0 0 0 0 1 4 .091 Lindor ss 4 14 2 1 0 0 1 4 4 5 .071 Encarnacion dh 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 Chisenhall lf-ph 4 5 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 G.Allen cf-dh-pr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Gonzalez 3b 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 4 133 16 23 2 1 5 15 16 46 .173

___

New York

g ab r h 2b 3b hr rbi bb so avg Hicks cf 4 16 2 5 1 0 1 4 0 5 .313 Bird 1b 4 14 3 4 0 0 2 3 3 4 .286 Frazier 3b 4 14 2 4 1 0 0 1 1 4 .286 Castro 2b 4 18 3 5 2 0 0 1 1 3 .278 Sanchez c 4 19 3 4 0 0 2 3 0 7 .211 Gardner lf 4 16 1 3 1 0 0 1 1 2 .188 Gregorius ss 4 13 1 1 0 0 0 0 6 3 .077 Judge rf 4 15 1 1 1 0 0 2 4 12 .067 Headley dh-ph 4 10 0 0 0 0 0 0 1 5 .000 Ellsbury dh 2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 Torreyes 3b-pr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 Totals 4 140 16 27 6 0 5 15 18 48 .193

___

PITCHING SUMMARY

Cleveland

G CG IP H R ER BB SO HB WP W L SV ERA Bauer 2 0 8 1-3 6 4 0 3 11 0 1 1 1 0 0.00 C.Allen 3 0 4 1-3 3 0 0 2 6 0 0 0 0 1 0.00 Olson 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 Smith 3 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0.00 Tomlin 2 0 3 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0.00 Carrasco 1 0 5 2-3 3 0 0 3 7 1 0 0 0 0 0.00 Salazar 1 0 1 2-3 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0.00 Shaw 2 0 4 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2.25 Miller 3 0 3 2 1 1 2 3 0 0 0 1 0 3.00 Clevinger 2 0 1 1-3 2 3 2 4 3 0 0 0 0 0 13.50 Kluber 1 0 2 2-3 7 6 6 1 4 0 0 0 0 0 20.25

___

New York

G CG IP H R ER BB SO HB WP W L SV ERA Garcia 1 0 2 2-3 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0.00 Kahnle 2 0 2 2-3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0.00 Chapman 2 0 3 2-3 4 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0.00 Tanaka 1 0 7 3 0 0 1 7 0 0 1 0 0 0.00 Betances 3 0 3 1 1 1 3 5 0 0 0 1 0 3.00 Sabathia 1 0 5 1-3 3 4 2 3 5 1 0 0 0 0 3.38 Severino 1 0 7 4 3 3 1 9 0 0 1 0 0 3.86 Robertson 2 0 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 4.50 Gray 1 0 3 1-3 3 3 3 4 2 1 1 0 1 0 8.10 Warren 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 9.00 Green 1 0 0 1-3 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 81.00

___

SCORE BY INNINGS Cleveland 220 424 010 000 1—16 New York 245 031 100 000 0—16

E_Ramirez, Santana, Urshela 2, Gonzalez, Salazar, Frazier 2, Chapman. LOB_Cleveland 24, New York 31. 2B_Bruce, Gomes, Gardner, Judge, Castro 2, Frazier, Hicks. 3B_Kipnis. HR_Lindor, Bruce 2, Santana, Perez, Sanchez 2, Bird 2, Hicks. RBIs_Lindor 4, Kipnis, Bruce 4, Santana 4, Perez, Gomes, Gardner, Judge 2, Sanchez 3, Castro, Bird 3, Frazier, Hicks 4. SB_Jackson, Gardner. CS_Frazier. SF_Bruce, Gardner. S_Urshela, Gardner.

Umpires_(Game 1) Home, Vic Carapazza; First, Dan Iassogna; Second, Dana DeMuth; Third, Brian O’Nora; Right, Adrian Johnson; Left, Jeff Nelson. (Game 2) Home, Dan Iassogna; First, Dana DeMuth; Second, Brian O’Nora; Third, Jeff Nelson; Right, Vic Carapazza; Left, Adrian Johnson. (Game 3) Home, Dana DeMuth; First, Brian O’Nora; Second, Jeff Nelson; Third, Adrian Johnson; Right, Dan Iassogna; Left, Vic Carapazza. (Game 4) Home, Brian O’Nora; First, Jeff Nelson; Second, Adrian Johnson; Third, Vic Carapazza; Right, Dana DeMuth; Left, Dan Iassogna.

T_Game 1 at Cleveland, 3:26.

T_Game 2 at Cleveland, 5:08.

T_Game 3 at New York, 3:17.

T_Game 4 at New York, 3:47.

A_Game 1 at Cleveland, 37612.

A_Game 2 at Cleveland, 37681.

A_Game 3 at New York, 48614.

A_Game 4 at New York, 47316.

