BC-BBN–STAX04

NATIONAL LEAGUE TEAM PITCHING ERA H ER BB SO Sh Sv Los Angeles 3.38 1226 543 442 1549 16 51 Arizona 3.67 1309 588 516 1482 11 43 Washington 3.88 1300 624 495 1457 5 46 Chicago 3.96 1294 636 554 1439 8 38 Milwaukee 4.00 1381 642 553 1346 12 54 St. Louis 4.02 1393 647 493 1351 12 43 Pittsburgh 4.23 1464 677 511 1262 12 36 San Francisco 4.50 1515 726 496 1234 5 32 Colorado 4.51 1453 721 532 1270 9 47 Philadelphia 4.57 1471 731 527 1309 7 33 San Diego 4.70 1417 747 554 1325 12 45 Atlanta 4.72 1463 756 584 1258 6 36 Miami 4.82 1450 772 627 1202 7 34 New York 5.01 1538 799 593 1374 5 34 Cincinnati 5.17 1442 821 631 1300 8 33

INDIVIDUAL PITCHING IP H BB SO W L ERA Kershaw LAD 175 136 30 202 18 4 2.31 Scherzer Was 201 126 55 268 16 6 2.51 Strasburg Was 175 131 47 204 15 4 2.52 Ray Ari 162 116 71 218 15 5 2.89 G.Gonzalez Was 201 158 79 188 15 9 2.96 Greinke Ari 202 172 45 215 17 7 3.20 Lynn StL 186 151 78 153 11 8 3.43 Nelson Mil 175 171 48 199 12 6 3.49 Arrieta ChC 168 150 55 163 14 10 3.53 deGrom NYM 201 180 59 239 15 10 3.53 Nola Phi 168 154 49 184 12 11 3.54 C.Martinez StL 205 179 71 217 12 11 3.64 Urena Mia 170 152 64 113 14 7 3.82 J.Chacin SD 180 157 72 153 13 10 3.89 Davies Mil 191 204 55 124 17 9 3.90 Corbin Ari 190 208 61 178 14 13 4.03 Wacha StL 166 170 55 158 12 9 4.13 Nova Pit 187 203 36 131 11 14 4.14 G.Cole Pit 203 199 55 196 12 12 4.26 Straily Mia 182 176 60 170 10 9 4.26 Dickey Atl 190 193 67 136 10 10 4.26 Lester ChC 181 179 60 180 13 8 4.33 Marquez Col 162 174 49 147 11 7 4.39 Samardzija SF 208 204 32 205 9 15 4.42 Teheran Atl 188 186 72 151 11 13 4.49 Lackey ChC 171 165 53 149 12 12 4.59 Roark Was 181 178 64 166 13 11 4.66 Perdomo SD 164 182 65 118 8 11 4.67 Blach SF 164 179 43 73 8 12 4.78 Richard SD 197 240 59 151 8 15 4.79 M.Moore SF 174 200 67 148 6 15 5.52

