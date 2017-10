BC-BBN–STAX04

By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE TEAM PITCHING ERA H ER BB SO Sh Sv Chicago 3.15 1125 511 495 1441 15 38 Washington 3.52 1272 571 468 1476 12 46 New York 3.58 1398 576 439 1396 13 55 San Francisco 3.69 1333 599 439 1309 11 43 Los Angeles 3.70 1266 598 464 1510 15 47 Miami 4.05 1358 646 595 1379 12 55 St. Louis 4.08 1432 656 475 1290 10 38 Milwaukee 4.10 1450 653 532 1175 7 46 Pittsburgh 4.22 1491 681 533 1232 5 51 San Diego 4.44 1425 711 569 1222 9 35 Atlanta 4.51 1414 725 547 1227 9 39 Philadelphia 4.64 1468 741 466 1299 12 43 Cincinnati 4.91 1457 787 636 1241 8 28 Colorado 4.92 1532 781 547 1223 9 37 Arizona 5.09 1563 821 603 1318 7 31

INDIVIDUAL PITCHING IP H BB SO W L ERA Hendricks ChC 190 142 44 170 16 8 2.13 Lester ChC 203 154 52 197 19 5 2.44 Syndergaard NYM 184 168 43 218 14 9 2.60 Bumgarner SF 227 178 54 251 15 9 2.74 Cueto SF 220 195 45 198 18 5 2.79 Roark Was 210 173 73 172 16 10 2.83 Fernandez Mia 182 149 55 253 16 8 2.86 Scherzer Was 228 165 56 284 20 7 2.96 C.Martinez StL 195 169 70 174 16 9 3.04 Arrieta ChC 197 138 76 190 18 8 3.10 Teheran Atl 188 157 41 167 7 10 3.21 Lackey ChC 188 146 53 180 11 8 3.34 Colon NYM 192 200 32 128 15 8 3.43 Maeda LAD 176 150 50 179 16 11 3.48 Eickhoff Phi 197 187 42 167 11 14 3.65 Hellickson Phi 189 173 45 154 12 10 3.71 Straily Cin 191 154 73 162 14 8 3.76 Samardzija SF 203 190 54 167 12 11 3.81 Hammel ChC 167 148 53 144 15 10 3.83 Davies Mil 163 166 38 135 11 7 3.97 Finnegan Cin 172 150 84 145 10 11 3.98 Koehler Mia 177 176 83 147 9 13 4.33 G.Gonzalez Was 177 179 59 171 11 11 4.57 Gray Col 168 153 59 185 10 10 4.61 Nelson Mil 179 186 86 140 8 16 4.62 Wainwright StL 199 220 59 161 13 9 4.62 J.Garcia StL 172 179 57 150 10 13 4.67 Leake StL 177 203 30 125 9 12 4.69 Bettis Col 186 204 59 138 14 8 4.79 Ray Ari 174 185 71 218 8 15 4.90

