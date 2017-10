BC-BBN–STAX03

By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE TEAM BATTING AB R H HR RBI ©Avg Colorado 5534 824 1510 192 793 .273 Miami 5602 778 1497 194 743 .267 Washington 5553 819 1477 215 796 .266 Atlanta 5584 732 1467 165 706 .263 St. Louis 5470 761 1402 196 728 .256 Chicago 5496 822 1402 223 785 .255 Arizona 5525 812 1405 220 776 .254 Cincinnati 5484 753 1390 219 715 .253 Philadelphia 5535 690 1382 174 654 .250 New York 5510 735 1379 224 713 .250 Milwaukee 5467 732 1363 224 695 .249 Los Angeles 5408 770 1347 221 730 .249 San Francisco 5551 639 1382 128 612 .249 Pittsburgh 5458 668 1331 151 635 .244 San Diego 5356 604 1251 189 576 .234

INDIVIDUAL BATTING AB R H HR RBI ©Avg Blackmon Col 644 137 213 37 104 .331 D.Murphy Was 534 94 172 23 93 .322 Ju.Turner LAD 457 72 147 21 71 .322 Posey SF 494 62 158 12 67 .320 Votto Cin 559 106 179 36 100 .320 Ozuna Mia 613 93 191 37 124 .312 LeMahieu Col 609 95 189 8 64 .310 Arenado Col 606 100 187 37 130 .309 Gordon Mia 653 114 201 2 33 .308 F.Freeman Atl 440 84 135 28 71 .307 Pham StL 444 95 136 23 73 .306 Inciarte Atl 662 93 201 11 57 .304 Zimmerman Was 524 90 159 36 108 .303 Rendon Was 508 81 153 25 100 .301 Cozart Cin 438 80 130 24 63 .297 Goldschmidt Ari 558 117 166 36 120 .297 Bryant ChC 549 111 162 29 73 .295 Seager LAD 539 85 159 22 77 .295 C.Hernandez Phi 511 85 150 9 34 .294 D.Peralta Ari 525 82 154 14 57 .293 Panik SF 511 60 147 10 53 .288 C.Taylor LAD 514 85 148 21 72 .288 Yelich Mia 602 100 170 18 81 .282 Herrera Phi 526 67 148 14 56 .281 Stanton Mia 597 123 168 59 132 .281 Cabrera NYM 479 66 134 14 59 .280 McCutchen Pit 570 94 159 28 88 .279 Realmuto Mia 532 68 148 17 65 .278 Do.Santana Mil 525 88 146 30 85 .278 Arcia Mil 506 56 140 15 53 .277 Markakis Atl 593 76 163 8 76 .275 J.Baez ChC 469 75 128 23 75 .273 Molina StL 501 60 137 18 82 .273 Rizzo ChC 572 99 156 32 109 .273 Shaw Mil 538 84 147 31 101 .273 Harrison Pit 486 66 132 16 47 .272 Span SF 497 73 135 12 43 .272 Bellinger LAD 480 87 128 39 97 .267 Mar.Reynolds Col 520 82 139 30 97 .267 Freese Pit 426 44 112 10 52 .263 Margot SD 487 53 128 13 39 .263 Puig LAD 499 72 131 28 74 .263 C.Gonzalez Col 470 72 123 14 57 .262 Pence SF 493 55 128 13 67 .260 Suarez Cin 534 87 139 26 82 .260 Peraza Cin 487 50 126 5 37 .259 Bell Pit 549 75 140 26 90 .255 Galvis Phi 608 71 155 12 61 .255 Mercer Pit 502 52 128 14 58 .255 Solarte SD 466 49 119 18 64 .255 B.Crawford SF 518 58 131 14 77 .253 Duvall Cin 587 78 146 31 99 .249 Lamb Ari 537 89 133 30 105 .248 Hamilton Cin 582 85 144 4 38 .247 Thames Mil 469 83 116 31 63 .247 Reyes NYM 501 75 123 15 58 .246 Myers SD 567 80 138 30 74 .243 Carpenter StL 497 91 120 23 69 .241 Joseph Phi 495 51 119 22 69 .240 Story Col 503 68 120 24 82 .239 Schebler Cin 473 63 110 30 67 .233 Swanson Atl 488 59 113 6 51 .232 Franco Phi 575 66 132 24 76 .230

