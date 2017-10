BC-BBN–STAX03

By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE TEAM BATTING AB R H HR RBI ©Avg Colorado 5614 845 1544 204 805 .275 Miami 5548 655 1460 128 626 .263 Arizona 5665 752 1479 190 709 .261 San Francisco 5565 715 1437 130 675 .258 Pittsburgh 5542 729 1426 153 696 .257 Cincinnati 5487 716 1403 164 678 .256 Chicago 5503 808 1409 199 767 .256 Washington 5490 763 1403 203 735 .256 St. Louis 5548 779 1416 225 745 .255 Atlanta 5514 649 1404 122 615 .255 Los Angeles 5518 725 1375 189 680 .249 New York 5459 671 1342 218 649 .246 Milwaukee 5330 671 1299 194 641 .244 Philadelphia 5434 610 1306 161 575 .240 San Diego 5419 686 1275 177 654 .235

INDIVIDUAL BATTING AB R H HR RBI ©Avg LeMahieu Col 552 104 192 11 66 .348 D.Murphy Was 531 88 184 25 104 .347 Votto Cin 556 101 181 29 97 .326 Blackmon Col 578 111 187 29 82 .324 Segura Ari 637 102 203 20 64 .319 S.Marte Pit 489 71 152 9 46 .311 Seager LAD 627 105 193 26 72 .308 Molina StL 534 56 164 8 58 .307 W.Ramos Was 482 58 148 22 80 .307 Braun Mil 511 80 156 30 91 .305 Prado Mia 600 70 183 8 75 .305 Realmuto Mia 509 60 154 11 48 .303 F.Freeman Atl 589 102 178 34 91 .302 C.Gonzalez Col 584 87 174 25 100 .298 Yelich Mia 578 78 172 21 98 .298 Goldschmidt Ari 579 106 172 24 95 .297 Arenado Col 618 116 182 41 133 .295 C.Hernandez Phi 547 67 161 6 39 .294 Bryant ChC 603 121 176 39 102 .292 Rizzo ChC 583 94 170 32 109 .292 Inciarte Atl 522 85 152 3 29 .291 B.Phillips Cin 550 74 160 11 64 .291 Posey SF 539 82 155 14 80 .288 Herrera Phi 583 87 167 15 49 .286 A.Gonzalez LAD 568 69 162 18 90 .285 Villar Mil 589 92 168 19 63 .285 Harrison Pit 487 57 138 4 59 .283 A.Cabrera NYM 521 65 146 23 62 .280 Cespedes NYM 479 72 134 31 86 .280 Pagan SF 495 71 137 12 55 .277 Fowler ChC 456 84 126 13 48 .276 Belt SF 542 77 149 17 82 .275 B.Crawford SF 553 67 152 12 84 .275 J.Turner LAD 556 79 153 27 90 .275 A.Garcia Atl 532 65 145 14 65 .273 Piscotty StL 582 86 159 22 85 .273 Tomas Ari 530 72 144 31 83 .272 Zobrist ChC 523 94 142 18 76 .272 Carpenter StL 473 81 128 21 68 .271 Rendon Was 567 91 153 20 85 .270 Markakis Atl 599 67 161 13 89 .269 Ozuna Mia 557 75 148 23 76 .266 Span SF 572 70 152 11 53 .266 Gennett Mil 498 58 131 14 56 .263 Myers SD 599 99 155 28 94 .259 Polanco Pit 527 79 136 22 86 .258 McCutchen Pit 598 81 153 24 79 .256 Mercer Pit 519 66 133 11 59 .256 Franco Phi 581 67 148 25 88 .255 Kendrick LAD 487 65 124 8 40 .255 Cozart Cin 464 67 117 16 50 .252 Utley LAD 512 79 129 14 52 .252 Ja.Lamb Ari 523 81 130 29 91 .249 E.Suarez Cin 565 78 140 21 70 .248 Werth Was 525 84 128 21 69 .244 Harper Was 506 84 123 24 86 .243 Duvall Cin 552 85 133 33 103 .241 Galvis Phi 584 61 141 20 67 .241 Panik SF 464 67 111 10 62 .239 A.Russell ChC 525 67 125 21 95 .238 Granderson NYM 545 88 129 30 59 .237 Hechavarria Mia 508 52 120 3 38 .236 Heyward ChC 530 61 122 7 49 .230 Carter Mil 549 84 122 41 94 .222 Espinosa Was 516 66 108 24 72 .209

