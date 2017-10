BC-BBA–STAX02

By The Associated Press

AMERICAN LEAGUE TEAM PITCHING ERA H ER BB SO Sh Sv Cleveland 3.30 1267 529 406 1614 19 37 Boston 3.73 1384 615 465 1580 11 39 New York 3.75 1248 603 504 1560 7 36 Tampa Bay 3.99 1324 640 503 1352 9 53 Houston 4.12 1314 662 522 1593 9 45 Los Angeles 4.20 1373 672 470 1312 10 43 Toronto 4.42 1460 720 549 1372 6 45 Seattle 4.46 1399 713 490 1244 9 39 Minnesota 4.60 1487 734 483 1166 11 42 Kansas City 4.63 1480 740 519 1216 6 39 Oakland 4.67 1444 743 502 1202 6 35 Texas 4.70 1443 749 559 1107 6 29 Chicago 4.78 1384 755 632 1193 3 25 Baltimore 4.97 1505 796 579 1233 10 35 Detroit 5.36 1586 846 538 1202 4 32

INDIVIDUAL PITCHING IP H BB SO W L ERA Kluber Cle 204 141 36 265 18 4 2.25 Sale Bos 214 165 43 308 17 8 2.90 Severino NYY 193 150 51 230 14 6 2.98 Stroman Tor 201 201 62 164 13 9 3.09 E.Santana Min 211 177 61 167 16 8 3.28 Carrasco Cle 200 173 46 226 18 6 3.28 Pomeranz Bos 174 166 69 174 17 6 3.32 Cashner Tex 167 156 64 86 11 11 3.40 Cobb TB 179 175 44 128 12 10 3.66 Justin Verlander Det 172 153 67 176 10 8 3.82 M.Fulmer Det 165 150 40 114 10 12 3.83 Archer TB 201 193 60 249 10 12 4.08 J.Vargas KC 180 181 58 134 18 11 4.16 Bauer Cle 176 181 60 196 17 9 4.18 Bundy Bal 170 152 51 152 13 9 4.24 Porcello Bos 203 236 48 181 11 17 4.65 Gausman Bal 187 208 71 179 11 12 4.68 Tanaka NYY 178 180 41 194 13 12 4.74 M.Perez Tex 185 221 63 115 13 12 4.82 Nolasco LAA 181 205 58 143 6 15 4.92 Estrada Tor 186 186 71 176 10 9 4.98 Hammel KC 180 209 48 145 8 13 5.29

