BC-BBA–STAX02

By The Associated Press

AMERICAN LEAGUE TEAM PITCHING ERA H ER BB SO Sh Sv Toronto 3.79 1340 615 461 1314 10 43 Cleveland 3.86 1330 619 461 1398 11 37 Seattle 4.00 1410 647 460 1318 8 49 Boston 4.00 1341 640 490 1362 5 43 Houston 4.06 1441 663 453 1396 8 44 Chicago 4.12 1422 662 521 1270 10 43 New York 4.16 1358 661 444 1393 10 48 Tampa Bay 4.20 1395 665 491 1357 8 42 Kansas City 4.21 1433 674 517 1287 7 41 Baltimore 4.22 1408 671 545 1248 9 54 Detroit 4.24 1417 673 462 1232 8 47 Los Angeles 4.28 1480 676 498 1136 12 29 Texas 4.38 1441 703 534 1154 6 56 Oakland 4.52 1459 719 464 1188 7 42 Minnesota 5.09 1617 816 479 1191 3 26

INDIVIDUAL PITCHING IP H BB SO W L ERA Aa.Sanchez Tor 192 161 63 161 15 2 3.00 Verlander Det 228 171 57 254 16 9 3.04 Tanaka NYY 200 179 36 165 14 4 3.06 Kluber Cle 215 170 57 227 18 9 3.14 Porcello Bos 223 193 32 189 22 4 3.15 Happ Tor 195 168 60 163 20 4 3.18 Quintana ChW 208 192 50 181 13 12 3.20 Hamels Tex 201 185 77 200 15 5 3.32 Sale ChW 227 190 45 233 17 10 3.34 E.Santana Min 181 168 53 149 7 11 3.38 Estrada Tor 176 132 65 165 9 9 3.48 D.Duffy KC 180 163 42 188 12 3 3.51 Gausman Bal 180 183 47 174 9 12 3.61 Kennedy KC 196 173 66 184 11 11 3.68 Odorizzi TB 188 170 54 166 10 6 3.69 Tillman Bal 172 155 66 140 16 6 3.77 Sabathia NYY 180 172 65 152 9 12 3.91 Price Bos 230 227 50 228 17 9 3.99 Archer TB 201 183 67 233 9 19 4.02 Rodon ChW 165 176 54 168 9 10 4.04 Graveman Oak 186 196 47 108 10 11 4.11 Iwakuma Sea 199 218 46 147 16 12 4.12 Bauer Cle 190 179 70 168 12 8 4.26 McHugh Hou 185 206 54 177 13 10 4.34 Stroman Tor 204 209 54 166 9 10 4.37 M.Perez Tex 199 205 76 103 10 11 4.39 Tomlin Cle 174 187 20 118 13 9 4.40 Ventura KC 186 190 78 144 11 12 4.45 Dickey Tor 170 169 63 126 10 15 4.46 Fiers Hou 169 187 42 134 11 8 4.48 Keuchel Hou 168 168 48 144 9 12 4.55 Fister Hou 180 195 62 115 12 13 4.64 Pineda NYY 176 184 53 207 6 12 4.82 Smyly TB 175 174 49 167 7 12 4.88 Weaver LAA 178 209 51 103 12 12 5.06 Volquez KC 189 217 76 139 10 11 5.37

