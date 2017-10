Astros 2, Yankees 1

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner lf 4 0 1 0 0 3 .286 Judge rf 4 0 0 0 0 2 .143 Gregorius ss 4 0 1 0 0 0 .125 Sanchez c 4 0 0 0 0 2 .000 Bird 1b 3 0 0 0 1 1 .286 Castro 2b 3 0 1 0 0 2 .286 Hicks cf 3 1 1 0 0 1 .143 Frazier 3b 3 0 1 1 0 1 .167 Headley dh 3 0 0 0 0 1 .000 Totals 31 1 5 1 1 13

Houston AB R H BI BB SO Avg. Springer cf 4 0 0 0 0 0 .000 Reddick rf 4 0 0 0 0 1 .000 Altuve 2b 4 1 2 0 0 1 .625 Correa ss 3 1 2 2 1 0 .429 Gonzalez lf 3 0 0 0 0 1 .000 Gurriel 1b 2 0 1 0 1 0 .400 Beltran dh 3 0 0 0 0 0 .000 Bregman 3b 2 0 0 0 1 0 .200 McCann c 3 0 0 0 0 1 .000 Totals 28 2 5 2 3 4

New York 000 010 000—1 5 0 Houston 000 100 001—2 5 0

One out when winning run scored.

LOB_New York 4, Houston 4. 2B_Gardner (1), Hicks (1), Frazier (1), Correa (1), Gurriel (1). HR_Correa (1), off Severino. RBIs_Frazier (1), Correa 2 (3).

Runners left in scoring position_New York 1 (Headley); Houston 2 (Gonzalez, Beltran). RISP_New York 1 for 2; Houston 0 for 2.

GIDP_Bregman, McCann.

DP_New York 2 (Castro, Gregorius, Bird), (Bird, Gregorius).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Severino 4 2 1 1 2 0 62 2.25 Kahnle 2 0 0 0 1 1 28 0.00 Robertson 2 1 0 0 0 2 19 0.00 Chapman, L, 0-1 1-3 2 1 1 0 1 11 27.00 Houston IP H R ER BB SO NP ERA Verlander, W, 1-0 9 5 1 1 1 13 124 1.00

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Gary Cederstrom; Second, Chris Guccione; Third, Jerry Meals; Right, Chad Fairchild; Left, Jim Reynolds.

T_3:00. A_43,193 (42,060).

