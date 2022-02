BOYS PREP BASKETBALL= Albemarle 57, Harrisonburg 49 Atlantic Shores Christian 65, Portsmouth Christian 14 Chatham 73, Gretna 37 Collegiate-Richmond 54,…

BOYS PREP BASKETBALL=

Albemarle 57, Harrisonburg 49

Atlantic Shores Christian 65, Portsmouth Christian 14

Chatham 73, Gretna 37

Collegiate-Richmond 54, St. Christopher’s 50

E.C. Glass 66, Pulaski County 42

Eastside 43, Twin Springs 40

Fluvanna 75, Rustburg 50

Graham 66, Tazewell 40

Hayfield 87, Edison 60

Isle of Wight Academy 70, Brunswick Academy 68

J.I. Burton 50, Rye Cove 44

Kempsville 58, Frank Cox 44

Loudoun Valley 38, Loudoun County 35

Peninsula Catholic 82, Walsingham Academy 38

Potomac Falls 46, Stone Bridge 45

Riverside 69, Independence 44

Sherando 53, Millbrook 43

Veritas Collegiate Academy 64, Church Hill Academy 59

VHSL Playoffs=

Class 2=

Region A=

Bruton 61, King William 51

Region C=

Alleghany 72, Glenvar 58

Class 3=

Region B=

William Monroe 74, James Monroe 58

Region C=

Turner Ashby 55, R.E. Lee-Staunton 51

Class 4=

Region A=

Churchland 78, Great Bridge 73, 2OT

Heritage-Newport News 72, Deep Creek 64

Region B=

Atlee 61, King George 44

Huguenot 83, Dinwiddie 71

Matoaca 65, Patrick Henry-Ashland 49

Monacan 69, Hanover 64

Region D=

GW-Danville 61, Orange County 54

Western Albemarle 68, Jefferson Forest 48

Class 5=

Region C=

Deep Run 73, Clover Hill 66

Midlothian 80, Meadowbrook 56

Region D=

William Fleming 56, Patrick Henry-Roanoke 53, OT

___

