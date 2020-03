Thursday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL= VHSL= Class 6= Region D= Final= Washington-Lee 62, Wakefield 58 Semifinal= Centreville 42, James Madison 31 Class…

BOYS PREP BASKETBALL=

VHSL=

Class 6=

Region D=

Final=

Washington-Lee 62, Wakefield 58

Semifinal=

Centreville 42, James Madison 31

Class 5=

Region C=

Semifinal=

Potomac Falls 67, StoneBridge School 52

Riverside 59, Freedom (South Riding) 54

Class 4=

Region C=

Final=

Loudoun County 56, Millbrook 43

Class 3=

Region B=

Semifinal=

Armstrong 83, Manassas Park 49

Woodstock Central 67, Skyline 57

Region D=

Semifinal=

Cave Spring 67, Lord Botetourt 44

Northside 73, Abingdon 63

Class 2=

Region D=

Semifinal=

Central – Wise 70, Graham 44

Gate City 66, Union 61, OT

Class 1=

Region B=

Semifinal=

Riverheads 63, Carver Academy 42

Sussex Central 62, Cumberland 52

Region D=

Semifinal=

Eastside 84, Northwood 79

Grundy 44, Twin Springs 41

GIRLS PREP BASKETBALL=

VHSL=

Class 6=

Region C=

Semifinal=

Edison 50, West Potomac 45

Region D=

Semifinal=

George Marshall 57, South Lakes 46

James Madison 64, McLean 49

Class 5=

Region B=

Semifinal=

Henrico 57, Midlothian 25

Highland Springs 59, Lloyd Bird 23

Region C=

Semifinal=

Briar Woods 42, Potomac Falls 31

Woodgrove 47, Riverside 29

Class 4=

Region A=

Semifinal=

Grafton 47, King’s Fork High School 44

Hampton 77, Lake Taylor 73

Region C=

Final=

Loudoun Valley 87, Millbrook 52

Class 3=

Region B=

Semifinal=

Brentsville 36, Maggie L. Walker GS 31

George Mason 38, William Monroe 33

Region D=

Semifinal=

Abingdon 62, Carroll County 54

Lord Botetourt 74, Magna Vista 23

Class 2=

Region B=

Semifinal=

Luray 36, Page County 35

Strasburg 54, Stuarts Draft 36

Region C=

Semifinal=

Floyd County 81, Gretna 67

Martinsville 56, Chatham 51, OT

Class 1=

Region C=

Semifinal=

Galax 51, Auburn 35

George Wythe-Wytheville 65, Grayson County 46

Region D=

Semifinal=

Honaker 67, Twin Springs 43

Patrick Henry-Glade Spring 61, Eastside 57

