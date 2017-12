LEBANON: Add Ski Report

By The Associated Press

ROCKIES Colorado

Arapahoe Basin — Mon 5:41 am 6 new powder machine groomed 38-38 base 28 of 132 trails, 21% open, 306 acres, 7 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4:00p

Aspen Highlands — Mon 5:32 am 3 new packed powder machine groomed 26-35 base 48 of 122 trails, 39% open, 459 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Aspen Mountain — Mon 5:30 am 2 new packed powder machine groomed 15-18 base 44 of 76 trails, 58% open, 412 acres, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Beaver Creek — Mon 5:11 am 3 new powder machine groomed 18-18 base 24 of 150 trails, 16% open, 402 acres, 12 of 25 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Breckenridge — Mon 5:12 am 5 new powder machine groomed 32-32 base 44 of 187 trails, 24% open, 678 acres, 15 of 35 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Buttermilk — Mon 5:33 am 1 new packed powder machine groomed 7-9 base 17 of 44 trails 39% open, 163 acres, 6 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Cooper — Mon 5:39 am 4 new powder machine groomed 8-20 base 39 of 39 trails 100% open, 400 acres, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Copper Mountain — Mon 5:57 am 5 new packed powder 1-27 base 49 of 143 trails, 34% open, 14 of 23 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Crested Butte — Mon 6:27 am 7 new packed powder machine groomed 26-26 base 43 of 121 trails, 44% open, 285 acres, 11 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Crested Butte XC — Sun 7:18 am packed powder machine groomed 1-5 base 3 of 23 trails 3 miles Mon-Fri: 9a-5p Sat/Sun: 9a-5p

Echo Mountain — Sun 1:03 pm machine groomed 6-18 base 3 of 8 trails 38% open, 2 of 3 lifts, Mon-Fri: 11a-9p Sat/Sun: 9a-9p Dec 25: 11a-9p Dec 31: 9a-9p Jan 01: 11a-9p

Eldora — Mon 5:34 am 7 new powder machine groomed 20-20 base 24 of 64 trails 38% open, 250 acres, 10 of 10 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Keystone — Mon 5:11 am 6 new powder machine groomed 33-33 base 47 of 127 trails 37% open, 860 acres, 20 of 20 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Loveland — Mon 5:22 am 4 new packed powder 35-35 base 34 of 94 trails 36% open, 370 acres, 7 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Monarch — Mon 7:28 am 5 new packed powder machine groomed 29-29 base 38 of 62 trails 59% open, 463 acres, 5 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Powderhorn — Mon 5:22 am machine groomed 8-8 base 3 of 42 trails, 7% open 1 of 5 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Purgatory — Mon 5:24 am 3 new powder machine groomed 15-20 base 20 of 99 trails 12% open, 107 acres, 7 of 12 lifts, Mon-Thu: 9a-7p Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-7p

Silverton Mountain — Plan to Open 12/28

Ski Granby Ranch — Mon 5:50 am 4 new machine groomed 10-10 base 3 of 40 trails, 8% open, 3 acres, 3 of 5 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Snowmass — Mon 5:32 am 3 new packed powder machine groomed 19-35 base 14 of 93 trails 15% open, 390 acres, 12 of 20 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-4p

Steamboat — Mon 3:14 pm 11 new powder machine groomed 36-36 base 78 of 165 trails 47% open, 871 acres, 11 of 18 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-4p Mon/Thu/Fri: 5:30p-8:30p Sat/Sun: 8:30a-4p 5:30p-8:30p

Sunlight — Mon 5:24 am 4 new machine groomed 12-15 base 1 of 67 trails 1% open, 1 of 3 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Telluride — Mon 5:45 am 1 new machine groomed 20-30 base 15 of 148 trails 10% open, 8 of 19 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Vail — Mon 5:09 am 4 new powder machine groomed 23-23 base 32 of 195 trails 16% open, 618 acres, 10 of 31 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Winter Park — Mon 11:54 am 9 new powder machine groomed 41-41 base 77 of 143 trails, 46% open, 608 acres, 17 of 25 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Wolf Creek — Mon 7:08 am 2 new powder machine groomed 18-20 base 71 of 78 trails 90% open, 38 miles, 1440 acres, 7 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Montana

Big Sky — Mon 5:48 am 1 new packed powder machine groomed 39-58 base 250 of 300 trails 83% open, 24 of 24 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Blacktail Mountain — Mon 5:27 am 1 new powder machine groomed 32-38 base 25 of 25 trails, 100% open, 13 miles, 1000 acres, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 9:30a-4:30p Sat/Sun: 9:30a-4:30p

Bridger Bowl — Mon 5:07 am packed powder machine groomed 39-39 base 75 of 75 trails 100% open, 2000 acres, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Dec 25: 10a-4p

Discovery — Mon 6:49 am 2 new powder machine groomed 25-58 base 46 of 74 trails 62% open, 5 of 8 lifts, Mon-Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9:30a-4p

Great Divide — Sun Reopen 12/26 packed powder machine groomed 30-30 base 60 of 107 trails, 56% open, 4 of 6 lifts, Wed-Thu: 10a-4p Fri: 10a-9p Sat/Sun: 9:30a-4p Dec 25: Not open Dec 26-Jan1: 9:30a-9pOpen Wed-Sun

Lost Trail — Sun 3:26 pm powder machine groomed 29-29 base 10 of 69 trails 14% open, 4 of 6 lifts, Thu/Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9:30a-4p Open Thu-Sun Dec 21-Jan 1: 9:30a-4p

Maverick — Sat Reopen 12/26 variable 25-36 base Thu-Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9:30a-4p Dec 26-Jan 2: 9:30a-4pDec 25: Not open Open Thu-Sun

Montana Snowbowl — Sun Reopen 12/26 machine groomed 40-60 base 40 of 40 trails, 100% open, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9:30a-4p Dec 25: Not open

Red Lodge — Mon 4:59 am hard packed machine groomed 31-36 base 63 of 71 trails 89% open, 80 miles, 1455 acres, 6 of 7 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Showdown — Sun Reopen 12/26 powder machine groomed 29-34 base 36 of 36 trails 100% open, 16 miles, 640 acres, 4 of 4 lifts, Wed-Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9:30a-4p Dec 25: Not open Dec 26-Jan 1: 9:30a-4p

Teton Pass — Closed for 2017-2018 Season

Whitefish — Mon 10:30 am packed powder 21-63 base 102 of 105 trails 97% open, 14 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

New Mexico

Angel Fire — Mon 6:19 am machine groomed 12-12 base 5 of 78 trails 23% open, 5 of 7 lifts, sm Mon-Thu: 9a-4p Fri: 9a-8p Sat: 9a-8p Sun: 9a-4p

Pajarito — Sun 11:20 am machine groomed 12-16 base 3 of 44 trails, 7% open 2 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Red River — Sat 7:43 am machine groomed 20-24 base 13 of 63 trails 21% open, 5 of 7 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Sandia Peak — Sat 8:03 am variable 14-14 base 1 of 39 trails 3% open, 2 of 5 lifts, Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun Dec 23-Jan 2: 9a-4p

Sipapu — Mon 5:19 am machine groomed 18-18 base 10 of 43 trails, 23% open 4 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Ski Apache — Sat 10:14 am machine groomed 24-26 base 2 of 55 trails 4% open, 2 of 10 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Ski Santa Fe — Sun 7:11 am machine groomed 22-22 base 12 of 83 trails 14% open, 5 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Taos — Mon 12:08 am machine groomed 10-18 base 13 of 110 trails, 12% open 9 of 15 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Utah

Alta — Mon 6:17 am 9 new powder machine groomed 43-43 base 14 of 116 trails 12% open, 4 of 12 lifts, Mon-Fri: 9:15a-4:30p Sat/Sun: 9:15a-4:30p

Beaver Mountain — Mon Reopen 12/26 2 new packed powder machine groomed 27-27 base 24 of 48 trails, 50% open, 3 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Dec 25: Not open

Brian Head — Mon 6:21 am packed powder 15-15 base 13 of 71 trails 18% open, 5 of 10 lifts, Mon-Thu: 10a-4p Fri: 10a-9p Sat/Sun: 9:30a-4:30p

Brighton — Mon 6:22 am 9 new powder machine groomed 35-45 base 20 of 66 trails 30% open, 5 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-4p

Deer Valley — Mon 5:23 am 6 new powder machine groomed 31-31 base 27 of 101 trails, 27% open, 18 of 21 lifts, Mon-Fri: 9a-4:15p Sat/Sun: 9a-4:15p

Nordic Valley — Mon 6:23 am 7 new powder machine groomed 18-18 base 4 of 22 trails, 18% open, 3 of 4 lifts, Mon-Thu: 10a-8p Fri: 9a-9p Sat: 9a-8p Sun: 9a-4p

Park City — Mon 6:24 am 6 new powder machine groomed 20-34 base 35 of 336 trails 10% open, 742 acres, 20 of 41 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Powder Mountain — Mon 6:26 am powder machine groomed 35-35 base 7 of 144 trails 5% open, 1 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p

Snowbasin — Mon 5:27 am 6 new powder machine groomed 37-37 base 37 of 104 trails 36% open, 980 acres, 7 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Snowbird — Mon 6:27 am 9 new powder machine groomed 40-40 base 20 of 169 trails 12% open, 6 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Solitude — Mon 6:31 am 5 new powder machine groomed 41-41 base 25 of 77 trails 32% open, 4 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Sundance — Mon 6:33 am packed powder machine groomed 19-19 base 7 of 45 trails, 16% open 2 of 5 lifts, Mon, Wed-Fri: 9a-9p Tue/Thu: 9a-4:30p Sat: 9a-9p Sun: 9a-4:30p

Wyoming

Grand Targhee — Mon 7:10 am 8 new powder machine groomed 68-76 base 95 of 95 trails, 100% open, 45 miles, 2000 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Grand Targhee XC — Mon 7:13 am 8 new powder 68-76 base 5 of 5 trails Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Hogadon — Plan to Open 12/26

Jackson Hole — Mon 6:43 am 8 new powder machine groomed 45-65 base 62 of 133 trails, 47% open, 10 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Meadowlark Ski Lodge — Fri Reopen 12/26 powder machine groomed 14-18 base 14 of 14 trails, 100% open, 2 of 2 lifts, Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9:30a-4p Dec 25: Not open Dec 26-28: 9:30a-4p Jan 01-02: 9:30a-4p

Sleeping Giant — Sun Plan to Open 12/26 packed powder 18-26 base 14 of 49 trails, 29% open, 2 of 3 lifts, Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9:30-4p Open Fri-Sun

Snow King — Sun 9:21 am variable machine groomed 21-38 base 9 of 32 trails, 28% open 2 of 4 lifts, Mon-Fri: 2p-7p Sat: 11a-7p Sun: 11a-4p

Snowy Range — Mon 4:50 am 9 new powder machine groomed 31-31 base 30 of 33 trails 91% open, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

White Pine — Sun 10:37 am machine groomed 18-24 base 22 of 25 trails 88% open, 310 acres, 2 of 2 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

PACIFIC SOUTH Arizona

Arizona Snowbowl — Mon 5:17 am machine groomed 10-16 base 14 of 55 trails 25% open, 35 acres, 6 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Sunrise Park — Operating, no details Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

California

Alpine Meadows — Mon 6:34 am machine groomed 18-32 base 34 of 100 trails 34% open, 300 acres, 10 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Bear Mountain — Mon 6:02 am machine groomed 36-48 base 11 of 24 trails 46% open, 9 of 12 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4:30p

Bear Valley — Mon 5:02 am machine groomed 7-7 base 3 of 75 trails, 1% open 20 acres, 3 of 10 lifts, Sat/Sun: 9a-4p Open Sat/Sun

Bear Valley XC — Sun 10:26 am variable 1-3 base 10 of 38 trails

Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p Dec 25: 9a-2p

Boreal — Sun 7:55 am machine groomed 18-18 base 5 of 33 trails, 15% open 3 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p

China Peak — Sun 2:10 pm variable machine groomed 6-12 base 1 of 54 trails, 2% open 1 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-3p Sat/Sun: 9a-3p

Diamond Peak — Mon 5:39 am machine groomed 36-48 base 8 of 31 trails 26% open, 46 acres, 6 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Donner Ski Ranch — Operating no details Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Heavenly — Sun 7:59 am variable machine groomed 20-34 base 28 of 97 trails, 29% open 134 acres, 17 of 29 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Homewood — Sun 10:56 am variable machine groomed 13-15 base 3 of 64 trails, 5% open 3 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

June — Mon 10:04 am machine groomed 6-20 base 8 of 35 trails, 23% open 83 acres, 4 of 7 lifts, Mon-Fri: 8a-4p Sat/Sun: 8a-4p

Kirkwood — Sun 8:01 am variable machine groomed 26-26 base 75 of 86 trails, 87% open 1639 acres, 13 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Mammoth — Mon 6:07 am machine groomed 20-60 base 120 of 150 trails 80% open, 2500 acres, 27 of 28 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Mt Rose — Mon 6:43 am machine groomed 18-36 base 47 of 60 trails, 78% open 7 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Mountain High — Mon 6:42 am machine groomed 14-36 base 9 of 59 trails 15% open, 50 acres, 6 of 14 lifts, Mon-Fri: 8:30a-10p Sat/Sun: 8:30a-10p

Northstar — Mon 5:55 am packed powder machine groomed 18-30 base 40 of 100 trails 40% open, 268 acres, 17 of 20 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Sierra at Tahoe — Mon 6:43 am packed powder machine groomed 37-39 base 18 of 46 trails 39% open, 7 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Snow Summit — Mon 6:03 am machine groomed 30-48 base 13 of 26 trails 50% open, 9 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Snow Valley — Mon 6:54 am machine groomed 12-24 base 8 of 30 trails 27% open, 6 of 12 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p Dec 25: 8:30a-4pDec 26-30: 8:30a-8pDec 31: 8:30a-4pJan 1-6: 8:30a-8p Jan 7: 8:30a-4p

Soda Springs — Sun 8:02 am variable machine groomed 20-20 base 5 of 13 trails 38% open, 1 of 4 lifts, Mon-Fri: 10a-4p Sat/Sun: 10a-4p

Squaw Valley — Mon 6:33 am machine groomed 12-32 base 41 of 170 trails 24% open, 700 acres, 21 of 29 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Sugar Bowl — Mon 6:05 am machine groomed 10-31 base 23 of 103 trails 22% open, 6 of 13 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Tahoe Donner — Mon 6:14 am packed powder machine groomed 12-12 base 3 of 15 trails 20% open, 15 acres, 4 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Tamarack Lodge Resort XC — Sun 11:06 am hard packed machine groomed 6-15 base 510 miles

Mon-Fri: 8:30a-5p Sat/Sun: 8:30a-5p

Nevada

Lee Canyon — Operating, no details

PACIFIC NORTH Idaho

Bogus Basin — Mon 8:33 am 4 new machine groomed 15-15 base 6 of 91 trails 5 of 7 lifts, 7% open, Mon-Fri: 10a-4:30p Sat/Sun: 10a-4:30p

Brundage — Mon 12:31 pm 3 new powder machine groomed 23-41 base 41 of 46 trails 985 acres, 6 of 6 lifts, 89% open, Mon-Fri: 9:30a-4:30p Sat/Sun: 9:30a-4:30p

Kelly Canyon — Operating, no details

Lookout Pass — Mon 6:33 am 2 new powder machine groomed 26-48 base 35 of 35 trails 20 miles, 550 acres, 4 of 4 lifts, 100% open, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p Dec 25: 10a-4p

Magic Mountain — Plan to Open 12/26 Thu-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Thu-Sun

Pebble Creek — Plan to Open 12/26

Pomerelle — Mon 8:07 am 4 new powder machine groomed 28-33 base 21 of 24 trails 300 acres, 3 of 3 lifts, 90% open, Mon: 9a/4p, Tues/Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p

Schweitzer Mountain — Mon 5:14 am packed powder machine groomed 31-59 base 92 of 92 trails 2900 acres, 7 of 9 lifts, 100% open, Mon-Thu: 9a-3:30p Fri: 9a-7p Sat: 9a-7p Sun 9a-3:30p

Silver Mountain — Mon 5:59 am 2 new packed powder machine groomed 35-50 base 53 of 80 trails 5 of 7 lifts, 66% open, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Soldier Mountain — Plan to Open 12/30

Sun Valley — Mon 5:58 am packed powder machine groomed 22-37 base 57 of 121 trails 14 of 17 lifts, 47% open, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Tamarack — Mon 11:10 am 4 new packed powder machine groomed 10-37 base 30 of 42 trails 680 acres, 4 of 6 lifts, 80% open, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Oregon

Anthony Lakes — Sun Reopen 12/28 variable machine groomed 29-29 base 4 of 21 trails 3 of 3 lifts, 19% open, Thu-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Thu-Sun

Hoodoo — Operating, no details

Mt Ashland — Operating, no details

Mt Bachelor — Mon 5:49 am 1 new machine groomed 41-54 base 30 of 101 trails 2000 acres, 8 of 11 lifts, 30% open, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Mt Hood Meadows — Mon 4:44 am 6 new powder machine groomed 44-64 base 65 of 87 trails 9 of 12 lifts, 75% open, Mon/Tue: 9a-4p Wed-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p

Mt Hood Skibowl — Mon 8:10 am 3 new packed powder machine groomed 37-40 base 7 of 57 trails 5 of 8 lifts, 12% open, Sat: 9a-11p Sun: 9a-10p Mon-Thu: 9a-10p Fri: 9a-11p

Spout Springs — Closed for 2017-2018 Season

Timberline — Sun 7:39 am machine groomed 54-54 base 6 of 9 lifts, 67% open hours: Mon-Thu: 9a-4p Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p

Washington

49 Degrees North — Mon 5:58 am 2 new machine groomed 30-59 base 61 of 82 trails 4 of 7 lifts, 74% open, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3p

Bluewood — Sun Reopen 12/26 packed powder machine groomed 24-32 base 3 of 3 lifts, 4% open Thu-Sun: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Thu-Sun Dec 25: Not open Dec 26-Jan 1: 9a-4p

Crystal Mountain — Sun 7:49 am machine groomed 28-56 base 57 of 57 trails 11 of 11 lifts, 100% open, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Holidays Select Weekends: 9a-8p

Loup Loup Ski Bowl — Operating, no details

Mission Ridge — Sun 7:46 am machine groomed 15-17 base 24 of 43 trails 6 of 6 lifts, 56% open, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Mt Baker — Mon 4:49 am 3 new machine groomed 89-106 base 38 of 38 trails 1000 acres, 8 of 8 lifts, 100% open, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Mt Spokane — Mon 6:01 am 2 new machine groomed 27-40 base 50 of 51 trails 5 of 5 lifts, 98% open, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Stevens Pass — Sun 3:26 am machine groomed 47-65 base 39 of 52 trails 10 of 10 lifts, 75% open, Mon-Thu: 9a-4p Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-4p

Summit at Snoqualmie — Mon 5:57 am 4 new powder machine groomed 45-56 base 42 of 64 trails, 12 of 26 lifts, 66% open, Mon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p

Summit at Snoqualmie Alpental — Mon 5:58 am 4 new powder machine groomed 54-107 base 22 of 24 trails, 3 of 5 lifts, 92% open, Tue-Fri: 9a-4p Sat: 9a-4p Sun: 9a-4p Open Tue-Sun Dec 25-31: 9a-4p

White Pass — Mon 5:54 am 3 new machine groomed 24-56 base 35 of 47 trails 6 of 8 lifts, 74% open, Mon-Fri: 8:45a-4p Sat/Sun: 8:45a-4p

ALASKA Alaska

Alyeska Resort — Mon 7:37 am 4 new machine groomed 10-60 base 45 of 76 trails 59% open, 7 of 9 lifts Mon-Wed: 10:30a-5:30p Thu/Fri: 10:30a-9p Sat: 10:30a-9p Sun: 10:30a-5:30p Dec 25-Jan 6: 10:30a-9p Dec 31: 10:30a-5:30p

Eaglecrest — Sun Reopen 12/26 machine groomed 4-14 base 2 of 36 trails, 2% open 1 of 4 lifts, smMon-Fri: 9a-3p Sat/Sun: 9a-3p Dec 25: Not open

CANADA Alberta

Banff Norquay — Wed No Recent Information variable 12-33 base 21 of 60 trails, 35% open, 4 of 6 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Castle Mountain — Mon 6:02 am packed powder machine groomed 22-39 base 84 of 94 trails 95% open, 84 miles, 3300 acres, 5 of 7 lifts, smMon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Dec 25:11a-4p

Lake Louise — Mon 6:14 am variable machine groomed 37-51 base 131 of 145 trails 90% open, 10 of 10 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Marmot Basin — Mon 9:27 am packed powder machine groomed 33-33 base 88 of 91 trails, 97% open 7 of 7 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Nakiska — Mon 9:03 am powder machine groomed 25-63 base 58 of 79 trails, 73% open 4 of 6 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Dec 25: 9a-4p

Sunshine Village — Mon 5:04 am powder machine groomed 44-44 base 115 of 145 trails 79% open, 12 of 13 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

British Columbia

Apex Mountain — Sat 4:49 am powder machine groomed 20-41 base 77 of 77 trails 100% open, 4 of 4 lifts Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Big White — Mon 6:41 am packed powder machine groomed 58-58 base 108 of 118 trails, 92% open 14 of 16 lifts Mon-Fri: 7:45a-5p Sat: 7:45a-5p Sun: 7:45a-4p

Cypress Mountain — Sat 5:39 am packed powder 61-81 base 22 of 53 trails 42% open, 4 of 9 lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p

Fairmont Hot Springs — Mon 4:36 am 1 new powder machine groomed 16-16 base 1 of 14 trails, 7% open, 2 of 3 lifts, smMon-Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9:30a-4p

Fernie Alpine — Sat 4:53 am packed powder machine groomed 18-31 base 99 of 142 trails 70% open, 9 of 10 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Grouse Mountain — Mon 6:38 am 1 new packed powder 52-73 base 27 of 33 trails 82% open, 4 of 5 lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 8:30a-10p

Hudson Bay — Sat 5:44 am variable machine groomed 30-48 base 36 of 36 trails, 100% open 3 of 4 lifts Mon-Fri: 10a-4p Sat/Sun: 9:30a-4p

Kicking Horse — Mon 4:16 am packed powder machine groomed 15-52 base 115 of 129 trails 89% open, 4 of 7 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Kimberley — Mon 5:22 am packed powder machine groomed 44-44 base 62 of 80 trails, 78% open 5 of 5 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Manning Park Resort — Sat 7:35 am packed powder 28-33 base 34 of 34 trails 100% open, 4 of 4 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Mount Seymour — Sat 4:59 am packed powder 52-71 base 20 of 40 trails 50% open, 3 of 5 lifts Mon-Thu: 1p-9p Fri: 10a-10p Sat/Sun: 9a-9p

Mount Washington Alpine Resort — Sun 8:12 am machine groomed 48-48 base 68 of 81 trails, 84% open, 8 of 10 lifts Mon-Wed: 9a-3:30p Thu/Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p

Panorama Mountain — Mon 6:03 am powder machine groomed 21-41 base 117 of 135 trails 87% open, 10 of 10 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Powder King — Mon Reopen 12/26 powder machine groomed 23-60 base 37 of 37 trails 100% open, 2 of 3 lifts Mon-Fri: 9a-3p Sat/Sun: 9a-3:30p Dec 26-Jan 02: 9a-3p Dec 25: Not open

Red Mountain Resort — Mon 7:44 am machine groomed 39-39 base 90 of 110 trails 82% open, 7 of 7 lifts, smMon-Fri: 9a-3p Sat/Sun: 9a-3p

Revelstoke Mountain — Mon 6:29 am variable machine groomed 56-56 base 27 of 69 trails 39% open, 4 of 5 lifts, smMon-Fri: 8:30a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-3:30p

Sasquatch Mountain Resort — Mon 6:56 am 1 new packed powder 27-75 base 35 of 35 trails, 100% open, 5 of 5 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat: 9a-8p Sun: 9a-3:30p Dec 25: 11a-3p

SilverStar — Mon 6:17 am packed powder machine groomed 39-50 base 128 of 131 trails, 98% open 11 of 11 lifts Mon-Fri: 8:30a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-3:30p

Sun Peaks — Sun 6:59 am machine groomed 33-45 base 132 of 135 trails, 98% open 12 of 12 lifts Mon-Fri: 8:30a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-3:30p

Whistler Blackcomb — Mon 6:23 am 1 new packed powder machine groomed 62-62 base 136 of 200 trails, 68% open, 7500 acres, 21 of 38 lifts Mon-Fri: 8:30a-3p Sat/Sun: 8:30a-3p

Whitewater — Mon 6:09 am machine groomed 58-58 base 68 of 78 trails, 87% open 1000 acres, 3 of 4 lifts Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p Dec 25: 11a-3p

Manitoba

Asessippi Ski Area — Sun Reopen 12/26 machine groomed 19-19 base 15 of 26 trails, 58% open, 2 of 5 lifts Mon-Thu: 9:30a-4:30p Fri: 9:30a-7p Sat: 9:30a-7p Sun: 9:30a-4:30p Dec 25: Not open Dec 31: 9:30a-12a

New Brunswick

Crabbe Mountain — Sat Reopen 12/26 variable 8-16 base 5 of 34 trails 15% open, 2 of 3 lifts Wed-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p Open Wed-Sun

Mont Farlagne — Sat Reopen 12/26 variable 8-20 base 18 of 22 trails 82% open, 2 of 5 lifts Tue-Wed: 9a.-9p Thu: 10a-5p -Fri: 10a-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p Open Tue-Sun Dec 25: Not open

Nova Scotia

Martock — Sat 10:10 am variable 8-20 base 2 of 11 trails, 18% open 2 of 3 lifts Mon-Wed: 9a-9:30p Thu/Fri: 9a-10p Sat: 9a-10p Sun: 9a-9:30p Dec 23: 9a-4p

Ontario

Batawa Ski Hill — Sat Reopen 12/27 hard packed 12-20 base 9 of 9 trails 100% open, 2 of 3 lifts Wed: 4p-10p Thu/Fri: 9a-10p Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p Open Wed-Sun

Blue Mountain — Mon 4:24 am 6 new machine groomed 20-20 base 41 of 42 trails 95% open, 11 of 15 lifts, smMon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p

Boler Mountain — Operating, no details

Brimacombe — Sat Reopen 12/26 packed powder 4-12 base 3 of 21 trails 14% open, 2 of 11 lifts Tue-Fri: 9a-10p Sat: 9a-10p Sat: 9a-9:30p Sun: 9a-4:30p Open Tue-Sun

Calabogie Peaks — Mon 9:14 am 2 new packed powder machine groomed 24-24 base 8 of 24 trails 33% open, 2 of 3 lifts, smMon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Chicopee — Sat 9:34 am packed powder 12-20 base 11 of 14 trails, 79% open 5 of 6 lifts Mon-Fri: 9a-7p Sat/Sun: 10a-4p Dec 23: 8:30a-9p

Dagmar Ski Resort — Sat Reopen 12/30 packed powder 20-28 base 14 of 18 trails 78% open, 4 of 6 lifts Sat: 10a-9:30p Sun: 9a-6p Open Sat/Sun

Devils Elbow — Sat Reopen 12/26 packed powder 20-28 base 5 of 14 trails 36% open, 3 of 6 lifts Tue-Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9a-4:30p Open Tue-Sun

Hidden Valley — Sat Reopen 12/29 loose granular 20-28 base 7 of 12 trails 58% open, 4 of 4 lifts Fri: 9a-4p Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

Hockley Valley — Sat 9:25 am packed powder 12-20 base 7 of 15 trails 47% open, 4 of 5 lifts Mon: 9a-4p Tue-Fri: 9a-10p Sat: 9a-10p Sun: 9a-4:30p

Horseshoe Resort — Sat 9:44 am loose granular 12-20 base 22 of 25 trails 88% open, 4 of 8 lifts Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p

Lakeridge Ski Resort — Sat 9:24 am packed powder 20-28 base 11 of 18 trails 61% open, 3 of 6 lifts Sat/Sun: 9a-6p Open Sat/Sun Dec 25: 11a-6p Dec 26-30: 9a-9:30p Dec 31: 9a-6:30p Jan 1: 11a-9:30p

Loch Lomond — Sat Reopen 12/29 variable 10-20 base 7 of 17 trails 41% open, 2 of 3 lifts Fri: 1p-10p Sat/Sun: 10:30a-4:30p Open Fri-Sun Dec 25: Not open

Mansfield Ski Club — Sat Reopen 12/30 variable 10-12 base 8 of 17 trails 47% open, 4 of 7 lifts Sat/Sun: 8:30a-4p Open Sat/Sun

Mt Pakenham — Mon Reopen 12/26 machine groomed 20-24 base 9 of 10 trails 90% open, 4 of 4 lifts, smTue- Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p Dec 25: Not open

Mt St Louis Moonstone — Sat 9:37 am packed powder machine groomed 20-28 base 34 of 36 trails 94% open, 7 of 13 lifts Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p

Searchmont Resort — Sat Reopen 12/28 packed powder 12-20 base 4 of 18 trails 22% open, 2 of 4 lifts Thu: 9:30a-4p Fri 9:30a-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p Open Thu-Sun

Sir Sams — Sat Reopen 12/26 packed powder 12-20 base 10 of 14 trails 71% open, 4 of 7 lifts Wed-Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9:30a-4p Open Wed-Sun Dec 25: Not open Dec 26-Jan 7: 9:30a-4:30p

Snow Valley — Sat 9:42 am packed powder 12-20 base 11 of 20 trails, 55% open 5 of 9 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p

Quebec

Bromont — Sat 9:59 am hard packed machine groomed 18-24 base 47 of 141 trails, 33% open 5 of 9 lifts Mon-Thu: 8:30a-10p Fri: 8:30a-10:30p Sat: 8:30a-10:30p Sun: 8:30a-10p

Camp Fortune — Operating, no details

Le Massif — Mon 6:26 am machine groomed 6-23 base 30 of 52 trails, 58% open 5 of 6 lifts Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-3:30p

Mont Belu — Sat 10:03 am hard packed 6-12 base 12 of 14 trails, 86% open 1 of 2 lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat: 9a-9p Sun: 9a-5p

Mont Blanc — Sat 10:04 am packed powder 4-11 base 27 of 42 trails, 64% open 5 of 7 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Mont Cascades — Sat 10:06 am hard packed 8-18 base 6 of 20 trails, 30% open 3 of 5 lifts Mon/Tue: 10a-4p Wed/Thu: 10a-9p Fri: 10a-9p Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p

Mont Gleason — Sat Reopen 12/27 hard packed machine groomed 6-12 base 7 of 25 trails 28% open, 2 of 5 lifts Wed-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-4p Open Wed-Sun

Mont Habitant — Sat 10:08 am hard packed machine groomed 6-16 base 11 of 11 trails 100% open, 1 of 3 lifts Mon/Tue: 9a-4p Wed-Fri: 9a-10p Sat: 8:30a-10p Sun: 8:30a-5p

Mont Orford — Sat 10:13 am hard packed 6-11 base 13 of 61 trails, 21% open 3 of 7 lifts Mon-Fri: 8a-4:30p Sat/Sun: 8a-4:30p

Mont Rigaud — Sat 10:19 am hard packed machine groomed 6-10 base 11 of 13 trails, 85% open 2 of 2 lifts Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p

Mont Sainte Anne — Mon 6:28 am powder machine groomed 8-25 base 52 of 71 trails 73% open, 457 acres, 9 of 9 lifts, smMon-Fri : 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Mont Ste Marie — Sat 9:55 am hard packed 8-16 base 6 of 20 trails, 30% open 2 of 3 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Mont Sutton — Mon 6:33 am 1- 2 new powder 12-30 base 49 of 60 trails 82% open, 22 miles, 202 acres, 4 of 10 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Owls Head — Sat 10:21 am hard packed 6-12 base 10 of 52 trails, 19% open 3 of 8 lifts Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Ski La Reserve — Sat 9:47 am variable 10-20 base 25 of 40 trails 63% open, 2 of 3 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Sommet Edelweiss — Sat 10:26 am hard packed 12-18 base 5 of 20 trails 25% open, 2 of 4 lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat: 9a-9p Sun: 9a-5p

Sommet Gabriel — Sat 10:15 am packed powder 6-12 base 11 of 21 trails 52% open, 3 of 5 lifts Mon-Thu: 9a-4p Fri: 9a-10p Sat: 8:30a-10p Sun: 8:30a-5p

Sommet Morin Heights — Sat 10:16 am hard packed 8-12 base 19 of 35 trails 54% open, 3 of 5 lifts Mon-Thu: 9:30a-4p: Fri: 9:30a-10p Sat: 8:30a-10p Sun: 8:30a-5p

Sommet Olympia — Sat 10:17 am hard packed 8-16 base 12 of 37 trails 32% open, 3 of 6 lifts Mon-Thu: 9a-4p Fri: 9a-10p; Sat: 8:30a-10p Sun: 8:30a-5p

Sommet Saint Sauveur — Sat 10:28 am hard packed 17-17 base 23 of 40 trails 58% open, 7 of 8 lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p

Station Mont Sainte Anne XC — Mon 6:29 am machine groomed 14-14 base 15 of 21 trails, 78 miles Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Stoneham — Mon 7:49 am machine groomed 24-24 base 36 of 41 trails, 86% open 6 of 7 lifts, smMon-Fri: 9a-9:30p Sat/Sun: 8:30a-9:30p Dec 25: 10a-4p

Tremblant — Mon 12:21 pm 1 new powder machine groomed 24-24 base 92 of 96 trails 96% open, 607 acres, 14 of 14 lifts Mon-Fri: 8a-4:30p Sat/Sun: 8a-4:30p

Tremblant XC — Sun 8:34 am powder machine groomed 4-12 base 18 of 41 trails, 11 miles Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Val D Irene — Sat Reopen 12/29 packed powder 15-22 base 27 of 27 trails 100% open, 2 of 4 lifts Fri: 9a-3p Sat/Sun: 9a-3p Open Fri-Sun

versant Avila — Sun 10:06 pm hard packed 12-18 base 6 of 13 trails 46% open, 2 of 3 lifts Sat/Sun: 9a-4p Open Sat/Sun Dec 25-26: 8:30a-4p Dec 26-30: 8:30a-10p

Vorlage — Sat 10:30 am hard packed 10-20 base 2 of 18 trails, 11% open 1 of 5 lifts Mon-Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9a-4:30p

Saskatchewan

Duck Mountain — Operating, no details

