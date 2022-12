US-England Summary

tAt Al Khor, Qatar England 0 0—0 United States 0 0—0 First half_None. Second half_None. Yellow cards_None. Red cards_None. Referee_Jesús…

tAt Al Khor, Qatar

England 0 0—0 United States 0 0—0

First half_None.

Second half_None.

Yellow cards_None. Red cards_None.

Referee_Jesús Valenzuela, Venezuela. Assistant referees_Jorge Urrego, Venezuela; Tulio Moreno, Venezuela. Fourth official_Yoshimi Yamashita, Japan. VAR_Juan Soto, Venezuela. AVAR_Nicolas Gallo, Colombia.

A_68,463.

Lineups

United States_Matt Turner; Sergiño Dest (Shaq Moore, 78th), Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie (Brenden Aaronson, 77th), Tyler Adams, Yunus Musah, Christian Pulisic; Tim Weah (Gio Reyna, 83rd), Haji Wright (Josh Sargent, 83rd)

England_Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Bukayo Saka (Marcus Rashford, 78th), Jude Bellingham (Jordan Henderson, 69th), Declan Rice, Raheem Sterling (Jack Grealish, 68th); Mason Mount, Harry Kane

