US-House-Winners, 9th Add,400

Eds: This take covers Texas through Wyoming Texas 1: Louie Gohmert, GOP (i) 2: Dan Crenshaw, GOP (i) 3: Van…

Eds: This take covers Texas through Wyoming

Texas

1: Louie Gohmert, GOP (i)

2: Dan Crenshaw, GOP (i)

3: Van Taylor, GOP (i)

4: Pat Fallon, GOP

5: Lance Gooden, GOP (i)

6: Ron Wright, GOP (i)

7: Lizzie Fletcher, Dem (i)

8: Kevin Brady, GOP (i)

9: Al Green, Dem (i)

10: Michael McCaul, GOP (i)

11: August Pfluger, GOP

12: Kay Granger, GOP (i)

13: Ronny Jackson, GOP

14: Randy Weber, GOP (i)

15: Vicente Gonzalez, Dem (i)

16: Veronica Escobar, Dem (i)

17: Pete Sessions, GOP

18: Sheila Jackson Lee, Dem (i)

19: Jodey Arrington, GOP (i)

20: Joaquin Castro, Dem (i)

21: Chip Roy, GOP (i)

22: Troy Nehls, GOP

23: Tony Gonzales, GOP

24: Beth Van Duyne, GOP

25: Roger Williams, GOP (i)

26: Michael Burgess, GOP (i)

27: Michael Cloud, GOP (i)

28: Henry Cuellar, Dem (i)

29: Sylvia Garcia, Dem (i)

30: Eddie Johnson, Dem (i)

31: John Carter, GOP (i)

32: Colin Allred, Dem (i)

33: Marc Veasey, Dem (i)

34: Filemon Vela, Dem (i)

35: Lloyd Doggett, Dem (i)

36: Brian Babin, GOP (i)

Utah

1: Blake Moore, GOP

2: Chris Stewart, GOP (i)

3: John Curtis, GOP (i)

4: Burgess Owens, GOP

Vermont

1: Peter Welch, Dem (i)

Virginia

1: Robert Wittman, GOP (i)

2: Elaine Luria, Dem (i)

3: Bobby Scott, Dem (i)

4: Donald McEachin, Dem (i)

5: Robert Good, GOP

6: Ben Cline, GOP (i)

7: Abigail Spanberger, Dem (i)

8: Donald Beyer, Dem (i)

9: Morgan Griffith, GOP (i)

10: Jennifer Wexton, Dem (i)

11: Gerry Connolly, Dem (i)

Washington

1: Suzan DelBene, Dem (i)

2: Rick Larsen, Dem (i)

3: Jaime Herrera Beutler, GOP (i)

4: Dan Newhouse, GOP (i)

5: Cathy McMorris Rodgers, GOP (i)

6: Derek Kilmer, Dem (i)

7: Pramila Jayapal, Dem (i)

8: Kim Schrier, Dem (i)

9: Adam Smith, Dem (i)

10: Marilyn Strickland, Dem

West Virginia

1: David McKinley, GOP (i)

2: Alex Mooney, GOP (i)

3: Carol Miller, GOP (i)

Wisconsin

1: Bryan Steil, GOP (i)

2: Mark Pocan, Dem (i)

3: Ron Kind, Dem (i)

4: Gwen Moore, Dem (i)

5: Scott Fitzgerald, GOP

6: Glenn Grothman, GOP (i)

7: Tom Tiffany, GOP (i)

8: Mike Gallagher, GOP (i)

Wyoming

1: Liz Cheney, GOP (i)

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.