US-House-Winners, 6th Add,400 The Associated Press

Eds: This take covers New York New York 1: Lee Zeldin, GOP (i) 2: Andrew Garbarino, GOP 3: Thomas Suozzi,…

Eds: This take covers New York New York 1: Lee Zeldin, GOP (i) 2: Andrew Garbarino, GOP 3: Thomas Suozzi, Dem (i) 4: Kathleen Rice, Dem (i) 5: Gregory Meeks, Dem (i) 6: Grace Meng, Dem (i) 7: Nydia Velazquez, Dem (i) 8: Hakeem Jeffries, Dem (i) 9: Yvette Clarke, Dem (i) 10: Jerrold Nadler, Dem (i) 11: Nicole Malliotakis, GOP 12: Carolyn Maloney, Dem (i) 13: Adriano Espaillat, Dem (i) 14: Alexandria Ocasio-Cortez, Dem (i) 15: Ritchie Torres, Dem 16: Jamaal Bowman, Dem 17: Mondaire Jones, Dem 18: Sean Patrick Maloney, Dem (i) 19: Antonio Delgado, Dem (i) 20: Paul Tonko, Dem (i) 21: Elise Stefanik, GOP (i) 23: Tom Reed, GOP (i) 24: John Katko, GOP (i) 25: Joseph Morelle, Dem (i) 26: Brian Higgins, Dem (i) 27: Chris Jacobs, GOP (i) Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.