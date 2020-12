US-House-All, 9th Add,400 The Associated Press

Eds: This take covers Texas through Wyoming Texas – District 1 285 of 285 precincts – 100 percent Hank Gilbert, Dem 83,016 – 27 percent x-Louie Gohmert, GOP (i) 219,726 – 73 percent Texas – District 2 159 of 159 precincts – 100 percent Sima Ladjevardian, Dem 148,374 – 43 percent x-Dan Crenshaw, GOP (i) 192,828 – 56 percent Elliott Scheirman, Lib 5,524 – 2 percent Texas – District 3 205 of 205 precincts – 100 percent Lulu Seikaly, Dem 179,458 – 43 percent x-Van Taylor, GOP (i) 230,512 – 55 percent Christopher Claytor, Lib 8,621 – 2 percent Texas – District 4 345 of 345 precincts – 100 percent -Open Russell Foster, Dem 76,326 – 23 percent x-Pat Fallon, GOP 253,837 – 75 percent Lou Antonelli, Lib 6,334 – 2 percent Texas – District 5 280 of 280 precincts – 100 percent Carolyn Salter, Dem 100,743 – 36 percent x-Lance Gooden, GOP (i) 173,836 – 62 percent Kevin Hale, Lib 5,834 – 2 percent Texas – District 6 270 of 270 precincts – 100 percent Stephen Daniel, Dem 149,530 – 44 percent x-Ron Wright, GOP (i) 179,507 – 53 percent Melanie Black, Lib 10,955 – 3 percent Texas – District 7 153 of 153 precincts – 100 percent x-Lizzie Fletcher, Dem (i) 159,529 – 51 percent Wesley Hunt, GOP 149,054 – 47 percent Shawn Kelly, Lib 5,542 – 2 percent Texas – District 8 220 of 220 precincts – 100 percent Elizabeth Hernandez, Dem 97,409 – 25 percent x-Kevin Brady, GOP (i) 277,327 – 73 percent Chris Duncan, Lib 7,735 – 2 percent Texas – District 9 154 of 154 precincts – 100 percent x-Al Green, Dem (i) 172,938 – 75 percent Johnny Teague, GOP 49,575 – 22 percent Jose Sosa, Lib 6,594 – 3 percent Texas – District 10 235 of 235 precincts – 100 percent Mike Siegel, Dem 187,686 – 45 percent x-Michael McCaul, GOP (i) 217,216 – 52 percent Roy Eriksen, Lib 8,992 – 2 percent Texas – District 11 354 of 354 precincts – 100 percent -Open Jon Hogg, Dem 53,394 – 18 percent x-August Pfluger, GOP 232,568 – 80 percent Wacey Cody, Lib 5,811 – 2 percent Texas – District 12 285 of 285 precincts – 100 percent Lisa Welch, Dem 121,250 – 33 percent x-Kay Granger, GOP (i) 233,853 – 64 percent Trey Holcomb, Lib 11,918 – 3 percent Texas – District 13 426 of 426 precincts – 100 percent -Open Gus Trujillo, Dem 50,477 – 18 percent x-Ronny Jackson, GOP 217,124 – 79 percent Jack Westbrook, Lib 5,907 – 2 percent Texas – District 14 268 of 268 precincts – 100 percent Adrienne Bell, Dem 118,574 – 38 percent x-Randy Weber, GOP (i) 190,541 – 62 percent Texas – District 15 296 of 296 precincts – 100 percent x-Vicente Gonzalez, Dem (i) 115,605 – 51 percent Monica De La Cruz-Hernandez, GOP 109,017 – 48 percent Ross Leone, Lib 4,295 – 2 percent Texas – District 16 187 of 187 precincts – 100 percent x-Veronica Escobar, Dem (i) 154,108 – 65 percent Irene Armendariz-Jackson, GOP 84,006 – 35 percent Texas – District 17 330 of 330 precincts – 100 percent -Open Rick Kennedy, Dem 125,565 – 41 percent x-Pete Sessions, GOP 171,390 – 56 percent Ted Brown, Lib 9,918 – 3 percent Texas – District 18 244 of 244 precincts – 100 percent x-Sheila Jackson Lee, Dem (i) 180,952 – 73 percent Wendell Champion, GOP 58,033 – 24 percent Luke Spencer, Lib 4,514 – 2 percent Vince Duncan, Ind 3,396 – 1 percent Texas – District 19 391 of 391 precincts – 100 percent Tom Watson, Dem 60,583 – 23 percent x-Jodey Arrington, GOP (i) 198,198 – 75 percent Joe Burnes, Lib 6,271 – 2 percent Texas – District 20 258 of 258 precincts – 100 percent x-Joaquin Castro, Dem (i) 175,078 – 65 percent Mauro Garza, GOP 89,628 – 33 percent Jeffrey Blunt, Lib 6,017 – 2 percent Texas – District 21 285 of 285 precincts – 100 percent Wendy Davis, Dem 205,780 – 45 percent x-Chip Roy, GOP (i) 235,740 – 52 percent Arthur DiBianca, Lib 8,666 – 2 percent Tommy Wakely, Grn 3,564 – 1 percent Texas – District 22 180 of 180 precincts – 100 percent -Open Sri Kulkarni, Dem 181,998 – 45 percent x-Troy Nehls, GOP 210,259 – 52 percent Joseph LeBlanc, Lib 15,791 – 4 percent Texas – District 23 344 of 344 precincts – 100 percent -Open Gina Ortiz Jones, Dem 137,693 – 47 percent x-Tony Gonzales, GOP 149,395 – 51 percent Beto Villela, Lib 8,369 – 3 percent Texas – District 24 352 of 352 precincts – 100 percent -Open Candace Valenzuela, Dem 163,326 – 47 percent x-Beth Van Duyne, GOP 167,910 – 49 percent Mark Bauer, Ind 2,909 – 1 percent Darren Hamilton, Lib 5,647 – 2 percent Steve Kuzmich, Ind 4,229 – 1 percent Texas – District 25 232 of 232 precincts – 100 percent Julie Oliver, Dem 165,697 – 42 percent x-Roger Williams, GOP (i) 220,088 – 56 percent Bill Kelsey, Lib 7,738 – 2 percent Texas – District 26 204 of 204 precincts – 100 percent Carol Iannuzzi, Dem 161,009 – 37 percent x-Michael Burgess, GOP (i) 261,963 – 61 percent Mark Boler, Lib 9,243 – 2 percent Texas – District 27 321 of 321 precincts – 100 percent Ricardo De La Fuente, Dem 95,466 – 35 percent x-Michael Cloud, GOP (i) 172,305 – 63 percent Phil Gray, Lib 5,482 – 2 percent Texas – District 28 276 of 276 precincts – 100 percent x-Henry Cuellar, Dem (i) 137,494 – 58 percent Sandra Whitten, GOP 91,925 – 39 percent Bekah Congdon, Lib 6,425 – 3 percent Texas – District 29 168 of 168 precincts – 100 percent x-Sylvia Garcia, Dem (i) 111,305 – 71 percent Jaimy Blanco, GOP 42,840 – 27 percent Phil Kurtz, Lib 2,328 – 1 percent Texas – District 30 365 of 365 precincts – 100 percent x-Eddie Johnson, Dem (i) 204,928 – 77 percent Tre Pennie, GOP 48,685 – 18 percent Eric Williams, Ind 10,851 – 4 percent Texas – District 31 104 of 104 precincts – 100 percent Donna Imam, Dem 176,293 – 44 percent x-John Carter, GOP (i) 212,695 – 53 percent Clark Patterson, Lib 8,922 – 2 percent Texas – District 32 303 of 303 precincts – 100 percent x-Colin Allred, Dem (i) 178,542 – 52 percent Genevieve Collins, GOP 157,867 – 46 percent Christy Peterson, Lib 4,946 – 1 percent Jason Sigmon, Ind 2,332 – 1 percent Texas – District 33 314 of 314 precincts – 100 percent x-Marc Veasey, Dem (i) 105,317 – 67 percent Fabian Vasquez, GOP 39,638 – 25 percent Carlos Quintanilla, Ind 8,071 – 5 percent Jason Reeves, Lib 2,586 – 2 percent Rene Welton, Ind 1,994 – 1 percent Texas – District 34 261 of 261 precincts – 100 percent x-Filemon Vela, Dem (i) 111,439 – 55 percent Rey Gonzalez, GOP 84,119 – 42 percent Anthony Cristo, Lib 3,222 – 2 percent Chris Royal, Ind 2,247 – 1 percent Texas – District 35 255 of 255 precincts – 100 percent x-Lloyd Doggett, Dem (i) 176,373 – 65 percent Jenny Sharon, GOP 80,795 – 30 percent Mark Loewe, Lib 7,393 – 3 percent Jason Mata, Ind 5,236 – 2 percent Texas – District 36 271 of 271 precincts – 100 percent Rashad Lewis, Dem 73,418 – 24 percent x-Brian Babin, GOP (i) 222,712 – 74 percent Chad Abbey, Lib 4,848 – 2 percent Hal Ridley, Grn 1,571 – 1 percent Utah – District 1 686 of 686 precincts – 100 percent -Open Darren Parry, Dem 104,194 – 30 percent x-Blake Moore, GOP 237,988 – 70 percent Utah – District 2 683 of 683 precincts – 100 percent Kael Weston, Dem 129,762 – 37 percent x-Chris Stewart, GOP (i) 208,997 – 59 percent J. Robert Latham, Lib 15,465 – 4 percent Utah – District 3 688 of 688 precincts – 100 percent x-John Curtis, GOP (i) 246,674 – 69 percent Daniel Cummings, CST 8,889 – 2 percent Thomas McNeill, UUT 7,040 – 2 percent Devin Thorpe, Dem 96,067 – 27 percent Utah – District 4 558 of 558 precincts – 100 percent -GOP Gain Jonia Broderick, UUT 8,037 – 2 percent x-Burgess Owens, GOP 179,688 – 48 percent John Molnar, Lib 13,053 – 3 percent Ben McAdams, Dem (i) 175,923 – 47 percent Vermont – District 1 275 of 275 precincts – 100 percent x-Peter Welch, Dem (i) 238,827 – 67 percent Miriam Berry, GOP 95,830 – 27 percent Peter Becker, Ind 8,065 – 2 percent Christopher Helali, Oth 3,432 – 1 percent Marcia Horne, Ind 4,334 – 1 percent Shawn Orr, Ind 1,926 – 1 percent Jerry Trudell, Ind 1,881 – 1 percent Virginia – District 1 244 of 244 precincts – 100 percent Qasim Rashid, Dem 186,923 – 42 percent x-Robert Wittman, GOP (i) 260,614 – 58 percent Virginia – District 2 183 of 183 precincts – 100 percent x-Elaine Luria, Dem (i) 185,733 – 52 percent Scott Taylor, GOP 165,031 – 46 percent David Foster, Ind 9,170 – 3 percent Virginia – District 3 207 of 207 precincts – 100 percent x-Bobby Scott, Dem (i) 233,326 – 68 percent John Collick, GOP 107,299 – 32 percent Virginia – District 4 270 of 270 precincts – 100 percent x-Donald McEachin, Dem (i) 241,142 – 62 percent Leon Benjamin, GOP 149,625 – 38 percent Virginia – District 5 330 of 330 precincts – 100 percent -Open Cameron Webb, Dem 190,315 – 47 percent x-Robert Good, GOP 210,988 – 53 percent Virginia – District 6 248 of 248 precincts – 100 percent Nicholas Betts, Dem 134,729 – 35 percent x-Ben Cline, GOP (i) 246,606 – 65 percent Virginia – District 7 232 of 232 precincts – 100 percent x-Abigail Spanberger, Dem (i) 230,893 – 51 percent Nick Freitas, GOP 222,623 – 49 percent Virginia – District 8 171 of 171 precincts – 100 percent x-Donald Beyer, Dem (i) 301,454 – 76 percent Jeff Jordan, GOP 95,365 – 24 percent Virginia – District 9 x-Morgan Griffith, GOP (i) Uncontested Virginia – District 10 213 of 213 precincts – 100 percent x-Jennifer Wexton, Dem (i) 268,734 – 57 percent Aliscia Andrews, GOP 206,253 – 43 percent Virginia – District 11 164 of 164 precincts – 100 percent x-Gerry Connolly, Dem (i) 280,725 – 72 percent Manga Anantatmula, GOP 111,380 – 28 percent Washington – District 1 214 of 214 precincts – 100 percent x-Suzan DelBene, Dem (i) 249,944 – 59 percent Jeffrey Beeler, GOP 176,407 – 41 percent Washington – District 2 195 of 197 precincts – 99 percent x-Rick Larsen, Dem (i) 255,252 – 63 percent Timothy Hazelo, GOP 148,384 – 37 percent Washington – District 3 201 of 202 precincts – 99 percent x-Jaime Herrera Beutler, GOP (i) 235,579 – 57 percent Carolyn Long, Dem 181,347 – 43 percent Washington – District 4 158 of 161 precincts – 98 percent x-Dan Newhouse, GOP (i) 202,108 – 66 percent Douglas McKinley, Dem 102,667 – 34 percent Washington – District 5 204 of 206 precincts – 99 percent x-Cathy McMorris Rodgers, GOP (i) 247,815 – 61 percent Dave Wilson, Dem 155,737 – 39 percent Washington – District 6 210 of 211 precincts – 99 percent x-Derek Kilmer, Dem (i) 247,429 – 59 percent Elizabeth Kreiselmaier, GOP 168,783 – 41 percent Washington – District 7 233 of 233 precincts – 100 percent x-Pramila Jayapal, Dem (i) 387,109 – 83 percent Craig Keller, GOP 78,240 – 17 percent Washington – District 8 201 of 201 precincts – 100 percent x-Kim Schrier, Dem (i) 213,123 – 52 percent Jesse Jensen, GOP 198,423 – 48 percent Washington – District 9 184 of 184 precincts – 100 percent x-Adam Smith, Dem (i) 258,771 – 74 percent Doug Basler, GOP 89,697 – 26 percent Washington – District 10 191 of 191 precincts – 100 percent -Open x-Marilyn Strickland, Dem 167,937 – 58 percent Beth Doglio, Dem 121,040 – 42 percent West Virginia – District 1 559 of 559 precincts – 100 percent Natalie Cline, Dem 81,177 – 31 percent x-David McKinley, GOP (i) 180,488 – 69 percent West Virginia – District 2 542 of 542 precincts – 100 percent Cathy Kunkel, Dem 100,799 – 37 percent x-Alex Mooney, GOP (i) 172,195 – 63 percent West Virginia – District 3 605 of 605 precincts – 100 percent Hilary Turner, Dem 64,927 – 29 percent x-Carol Miller, GOP (i) 161,585 – 71 percent Wisconsin – District 1 370 of 370 precincts – 100 percent Roger Polack, Dem 163,170 – 41 percent x-Bryan Steil, GOP (i) 238,271 – 59 percent Wisconsin – District 2 431 of 431 precincts – 100 percent x-Mark Pocan, Dem (i) 318,523 – 70 percent Peter Theron, GOP 138,306 – 30 percent Wisconsin – District 3 605 of 605 precincts – 100 percent x-Ron Kind, Dem (i) 199,870 – 51 percent Derrick Van Orden, GOP 189,524 – 49 percent Wisconsin – District 4 367 of 367 precincts – 100 percent x-Gwen Moore, Dem (i) 232,668 – 75 percent Tim Rogers, GOP 70,769 – 23 percent Robert Raymond, Ind 7,911 – 3 percent Wisconsin – District 5 364 of 364 precincts – 100 percent -Open Tom Palzewicz, Dem 175,902 – 40 percent x-Scott Fitzgerald, GOP 265,434 – 60 percent Wisconsin – District 6 428 of 428 precincts – 100 percent Jessica King, Dem 164,239 – 41 percent x-Glenn Grothman, GOP (i) 238,874 – 59 percent Wisconsin – District 7 711 of 711 precincts – 100 percent Tricia Zunker, Dem 162,741 – 39 percent x-Tom Tiffany, GOP (i) 252,048 – 61 percent Wisconsin – District 8 412 of 412 precincts – 100 percent Amanda Stuck, Dem 149,558 – 36 percent x-Mike Gallagher, GOP (i) 268,173 – 64 percent Wyoming – District 1 498 of 498 precincts – 100 percent x-Liz Cheney, GOP (i) 185,732 – 69 percent Lynnette Grey Bull, Dem 66,576 – 25 percent Jeff Haggit, CST 7,905 – 3 percent Richard Brubaker, Lib 10,154 – 4 percent Copyright © 2020 The Associated Press. 