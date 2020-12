US-House-All, 2nd Add,400 The Associated Press

Eds: This take covers Colorado through Georgia Colorado – District 1 433 of 433 precincts – 100 percent Shane Bolling,…

Eds: This take covers Colorado through Georgia Colorado – District 1 433 of 433 precincts – 100 percent Shane Bolling, GOP 105,955 – 24 percent x-Diana DeGette, Dem (i) 331,621 – 74 percent Paul Fiorino, Uty 2,524 – 1 percent Jan Kok, AVP 1,441 – 0 percent Kyle Furey, Lib 8,749 – 2 percent Colorado – District 2 606 of 606 precincts – 100 percent x-Joe Neguse, Dem (i) 316,925 – 61 percent Charlie Winn, GOP 182,547 – 35 percent Thom Atkinson, Lib 13,657 – 3 percent Gary Swing, Uty 2,534 – 0 percent Colorado – District 3 484 of 484 precincts – 100 percent -Open x-Lauren Boebert, GOP 220,634 – 51 percent Diane Mitsch Bush, Dem 194,122 – 45 percent John Keil, Lib 10,298 – 2 percent Critter Milton, Uty 4,265 – 1 percent Colorado – District 4 531 of 531 precincts – 100 percent Ike McCorkle, Dem 173,945 – 37 percent x-Ken Buck, GOP (i) 285,606 – 60 percent Bruce Griffith, Lib 11,026 – 2 percent Laura Ireland, Uty 4,530 – 1 percent Colorado – District 5 351 of 351 precincts – 100 percent x-Doug Lamborn, GOP (i) 249,013 – 58 percent Jillian Freeland, Dem 161,600 – 37 percent Ed Duffett, Lib 14,777 – 3 percent Rebecca Keltie, Uty 3,309 – 1 percent Marcus Murphy, Una 3,708 – 1 percent Colorado – District 6 474 of 474 precincts – 100 percent Steve House, GOP 175,192 – 40 percent x-Jason Crow, Dem (i) 250,314 – 57 percent Jaimie Kulikowski, Uty 3,884 – 1 percent Norm Olsen, Lib 9,083 – 2 percent Colorado – District 7 397 of 397 precincts – 100 percent Charles Stockham, GOP 159,301 – 38 percent x-Ed Perlmutter, Dem (i) 250,525 – 59 percent David Olszta, Uty 2,355 – 1 percent Ken Biles, Lib 11,510 – 3 percent Connecticut – District 1 135 of 135 precincts – 100 percent x-John Larson, Dem (i) 222,668 – 64 percent Mary Fay, GOP 122,111 – 35 percent Thomas McCormick, Grn 4,458 – 1 percent Connecticut – District 2 145 of 145 precincts – 100 percent x-Joe Courtney, Dem (i) 217,982 – 59 percent Justin Anderson, GOP 140,340 – 38 percent Daniel Reale, Lib 3,901 – 1 percent Cassandra Martineau, Grn 4,949 – 1 percent Connecticut – District 3 171 of 171 precincts – 100 percent x-Rosa DeLauro, Dem (i) 203,265 – 59 percent Margaret Streicker, GOP 137,596 – 40 percent Justin Paglino, Grn 5,240 – 2 percent Connecticut – District 4 121 of 121 precincts – 100 percent x-Jim Himes, Dem (i) 223,832 – 62 percent Jonathan Riddle, GOP 130,627 – 36 percent Brian Merlen, IP 5,656 – 2 percent Connecticut – District 5 154 of 154 precincts – 100 percent x-Jahana Hayes, Dem (i) 192,484 – 55 percent David Sullivan, GOP 151,988 – 43 percent Bruce Walczak, IP 5,052 – 1 percent Delaware – District 1 435 of 435 precincts – 100 percent x-Lisa Rochester, Dem (i) 281,382 – 58 percent Lee Murphy, GOP 196,392 – 40 percent David Rogers, Lib 3,814 – 1 percent Catherine Purcell, IPD 6,682 – 1 percent Florida – District 1 200 of 200 precincts – 100 percent Phil Ehr, Dem 149,172 – 34 percent x-Matt Gaetz, GOP (i) 283,352 – 65 percent Albert Oram, NPA 6,038 – 1 percent Florida – District 2 x-Neal Dunn, GOP (i) Uncontested Florida – District 3 218 of 218 precincts – 100 percent -Open Adam Christensen, Dem 167,326 – 43 percent x-Kat Cammack, GOP 223,075 – 57 percent Florida – District 4 183 of 183 precincts – 100 percent Donna Deegan, Dem 196,423 – 39 percent x-John Rutherford, GOP (i) 308,497 – 61 percent Florida – District 5 273 of 273 precincts – 100 percent x-Al Lawson, Dem (i) 219,463 – 65 percent Gary Adler, GOP 117,510 – 35 percent Florida – District 6 186 of 186 precincts – 100 percent Clint Curtis, Dem 172,305 – 39 percent x-Michael Waltz, GOP (i) 265,393 – 61 percent Florida – District 7 154 of 154 precincts – 100 percent x-Stephanie Murphy, Dem (i) 224,946 – 55 percent Leo Valentin, GOP 175,750 – 43 percent William Garlington, NPA 5,753 – 1 percent Florida – District 8 212 of 212 precincts – 100 percent Jim Kennedy, Dem 177,695 – 39 percent x-Bill Posey, GOP (i) 282,093 – 61 percent Florida – District 9 211 of 211 precincts – 100 percent x-Darren Soto, Dem (i) 240,724 – 56 percent William Olson, GOP 188,889 – 44 percent Florida – District 10 144 of 144 precincts – 100 percent x-Val Demings, Dem (i) 239,434 – 64 percent Vennia Francois, GOP 136,889 – 36 percent Florida – District 11 197 of 197 precincts – 100 percent Dana Cottrell, Dem 158,094 – 33 percent x-Daniel Webster, GOP (i) 316,979 – 67 percent Florida – District 12 179 of 179 precincts – 100 percent Kimberly Walker, Dem 168,194 – 37 percent x-Gus Bilirakis, GOP (i) 284,941 – 63 percent Florida – District 13 241 of 241 precincts – 100 percent x-Charlie Crist, Dem (i) 215,405 – 53 percent Anna Luna, GOP 190,713 – 47 percent Florida – District 14 209 of 209 precincts – 100 percent x-Kathy Castor, Dem (i) 224,240 – 60 percent Christine Quinn, GOP 147,896 – 40 percent Florida – District 15 194 of 194 precincts – 100 percent -Open Alan Cohn, Dem 174,297 – 45 percent x-Scott Franklin, GOP 216,374 – 55 percent Florida – District 16 186 of 186 precincts – 100 percent Margaret Good, Dem 215,683 – 44 percent x-Vern Buchanan, GOP (i) 269,001 – 56 percent Florida – District 17 235 of 235 precincts – 100 percent Allen Ellison, Dem 140,487 – 34 percent x-Greg Steube, GOP (i) 266,514 – 65 percent Theodore Murray, NPA 5,396 – 1 percent Florida – District 18 346 of 346 precincts – 100 percent Pam Keith, Dem 186,674 – 42 percent x-Brian Mast, GOP (i) 253,286 – 56 percent K.W. Miller, NPA 9,760 – 2 percent Florida – District 19 147 of 147 precincts – 100 percent -Open Cindy Banyai, Dem 172,146 – 39 percent x-Byron Donalds, GOP 272,440 – 61 percent Florida – District 20 297 of 297 precincts – 100 percent x-Alcee Hastings, Dem (i) 253,661 – 79 percent Greg Musselwhite, GOP 68,748 – 21 percent Florida – District 21 411 of 411 precincts – 100 percent x-Lois Frankel, Dem (i) 237,925 – 59 percent Laura Loomer, GOP 157,612 – 39 percent Charleston Malkemus, NPA 7,544 – 2 percent Florida – District 22 271 of 271 precincts – 100 percent x-Ted Deutch, Dem (i) 235,764 – 59 percent James Pruden, GOP 166,553 – 41 percent Florida – District 23 233 of 233 precincts – 100 percent x-Debbie Wasserman Schultz, Dem (i) 221,239 – 58 percent Carla Spalding, GOP 158,874 – 42 percent Florida – District 24 272 of 272 precincts – 100 percent x-Frederica Wilson, Dem (i) 218,825 – 76 percent Lavern Spicer, GOP 59,084 – 20 percent Christine Olivo, NPA 11,703 – 4 percent Florida – District 25 x-Mario Diaz-Balart, GOP (i) Uncontested Florida – District 26 248 of 248 precincts – 100 percent -GOP Gain Debbie Mucarsel-Powell, Dem (i) 165,407 – 48 percent x-Carlos Gimenez, GOP 177,223 – 52 percent Florida – District 27 248 of 248 precincts – 100 percent -GOP Gain Donna Shalala, Dem (i) 166,758 – 49 percent x-Maria Elvira Salazar, GOP 176,141 – 51 percent Georgia – District 1 226 of 226 precincts – 100 percent Joyce Griggs, Dem 135,238 – 42 percent x-Buddy Carter, GOP (i) 189,457 – 58 percent Georgia – District 2 213 of 213 precincts – 100 percent x-Sanford Bishop, Dem (i) 161,397 – 59 percent Don Cole, GOP 111,620 – 41 percent Georgia – District 3 184 of 184 precincts – 100 percent Val Almonord, Dem 129,792 – 35 percent x-Drew Ferguson, GOP (i) 241,526 – 65 percent Georgia – District 4 169 of 169 precincts – 100 percent x-Hank Johnson, Dem (i) 278,906 – 80 percent Johsie Ezammudeen, GOP 69,393 – 20 percent Georgia – District 5 269 of 269 precincts – 100 percent -Open x-Nikema Williams, Dem 301,857 – 85 percent Angela Stanton-King, GOP 52,646 – 15 percent Georgia – District 6 204 of 204 precincts – 100 percent x-Lucy McBath, Dem (i) 216,775 – 55 percent Karen Handel, GOP 180,329 – 45 percent Georgia – District 7 127 of 127 precincts – 100 percent -Open-Dem Gain x-Carolyn Bourdeaux, Dem 190,900 – 51 percent Rich McCormick, GOP 180,564 – 49 percent Georgia – District 8 207 of 207 precincts – 100 percent Lindsay Holliday, Dem 109,264 – 35 percent x-Austin Scott, GOP (i) 198,701 – 65 percent Georgia – District 9 166 of 166 precincts – 100 percent -Open Devin Pandy, Dem 79,797 – 21 percent x-Andrew Clyde, GOP 292,750 – 79 percent Georgia – District 10 200 of 200 precincts – 100 percent Tabitha Johnson-Green, Dem 142,636 – 38 percent x-Jody Hice, GOP (i) 235,810 – 62 percent Georgia – District 11 147 of 147 precincts – 100 percent Dana Barrett, Dem 160,623 – 40 percent x-Barry Loudermilk, GOP (i) 245,259 – 60 percent Georgia – District 12 242 of 242 precincts – 100 percent Liz Johnson, Dem 129,061 – 42 percent x-Rick Allen, GOP (i) 181,038 – 58 percent Georgia – District 13 187 of 187 precincts – 100 percent x-David Scott, Dem (i) 279,045 – 77 percent Becky Hites, GOP 81,476 – 23 percent Georgia – District 14 154 of 154 precincts – 100 percent -Open Kevin Van Ausdal, Dem 77,798 – 25 percent x-Marjorie Greene, GOP 229,827 – 75 percent Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.