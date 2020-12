US-House-All, 1st Add,400

Eds: This take covers California California – District 1 630 of 647 precincts – 97 percent Audrey Denney, Dem 154,073…

California – District 1

630 of 647 precincts – 97 percent

Audrey Denney, Dem 154,073 – 43 percent

x-Doug LaMalfa, GOP (i) 204,190 – 57 percent

California – District 2

721 of 726 precincts – 99 percent

x-Jared Huffman, Dem (i) 294,435 – 76 percent

Dale Mensing, GOP 94,320 – 24 percent

California – District 3

541 of 563 precincts – 96 percent

x-John Garamendi, Dem (i) 176,036 – 55 percent

Tamika Hamilton, GOP 145,941 – 45 percent

California – District 4

471 of 480 precincts – 98 percent

Brynne Kennedy, Dem 194,731 – 44 percent

x-Tom McClintock, GOP (i) 247,291 – 56 percent

California – District 5

821 of 821 precincts – 100 percent

x-Mike Thompson, Dem (i) 271,233 – 76 percent

Scott Giblin, GOP 85,227 – 24 percent

California – District 6

267 of 289 precincts – 92 percent

x-Doris Matsui, Dem (i) 229,648 – 73 percent

Chris Bish, GOP 83,466 – 27 percent

California – District 7

318 of 333 precincts – 95 percent

x-Ami Bera, Dem (i) 217,416 – 57 percent

Buzz Patterson, GOP 166,549 – 43 percent

California – District 8

1,293 of 1,377 precincts – 94 percent -Open

Christine Bubser, Dem 124,400 – 44 percent

x-Jay Obernolte, GOP 158,711 – 56 percent

California – District 9

350 of 352 precincts – 99 percent

x-Jerry McNerney, Dem (i) 174,252 – 58 percent

Tony Amador, GOP 128,358 – 42 percent

California – District 10

243 of 243 precincts – 100 percent

x-Josh Harder, Dem (i) 166,865 – 55 percent

Ted Howze, GOP 135,629 – 45 percent

California – District 11

601 of 601 precincts – 100 percent

x-Mark DeSaulnier, Dem (i) 271,063 – 73 percent

Nisha Sharma, GOP 100,293 – 27 percent

California – District 12

495 of 534 precincts – 93 percent

Shahid Buttar, Dem 81,174 – 22 percent

x-Nancy Pelosi, Dem (i) 281,776 – 78 percent

California – District 13

189 of 190 precincts – 99 percent

x-Barbara Lee, Dem (i) 327,863 – 90 percent

Nikka Piterman, GOP 34,955 – 10 percent

California – District 14

343 of 361 precincts – 95 percent

x-Jackie Speier, Dem (i) 278,227 – 79 percent

Ran Petel, GOP 72,684 – 21 percent

California – District 15

272 of 361 precincts – 75 percent

x-Eric Swalwell, Dem (i) 242,991 – 71 percent

Alison Hayden, GOP 99,710 – 29 percent

California – District 16

431 of 445 precincts – 97 percent

x-Jim Costa, Dem (i) 128,690 – 59 percent

Kevin Cookingham, GOP 88,039 – 41 percent

California – District 17

187 of 187 precincts – 100 percent

x-Ro Khanna, Dem (i) 212,137 – 71 percent

Ritesh Tandon, GOP 85,199 – 29 percent

California – District 18

331 of 374 precincts – 89 percent

x-Anna Eshoo, Dem (i) 217,377 – 63 percent

Rishi Kumar, Dem 126,750 – 37 percent

California – District 19

218 of 235 precincts – 93 percent

x-Zoe Lofgren, Dem (i) 224,385 – 72 percent

Justin Aguilera, GOP 88,642 – 28 percent

California – District 20

351 of 367 precincts – 96 percent

x-Jimmy Panetta, Dem (i) 236,896 – 77 percent

Jeff Gorman, GOP 71,658 – 23 percent

California – District 21

482 of 491 precincts – 98 percent -GOP Gain

TJ Cox, Dem (i) 84,406 – 50 percent

x-David Valadao, GOP 85,928 – 50 percent

California – District 22

254 of 259 precincts – 98 percent

Phil Arballo, Dem 144,251 – 46 percent

x-Devin Nunes, GOP (i) 170,888 – 54 percent

California – District 23

572 of 600 precincts – 95 percent

Kim Mangone, Dem 115,896 – 38 percent

x-Kevin McCarthy, GOP (i) 190,222 – 62 percent

California – District 24

361 of 363 precincts – 99 percent

x-Salud Carbajal, Dem (i) 212,564 – 59 percent

Andy Caldwell, GOP 149,781 – 41 percent

California – District 25

271 of 311 precincts – 87 percent

Christy Smith, Dem 169,305 – 50 percent

x-Mike Garcia, GOP (i) 169,638 – 50 percent

California – District 26

590 of 614 precincts – 96 percent

x-Julia Brownley, Dem (i) 208,856 – 61 percent

Ronda Baldwin-Kennedy, GOP 135,877 – 39 percent

California – District 27

254 of 318 precincts – 80 percent

x-Judy Chu, Dem (i) 221,411 – 70 percent

Johnny Nalbandian, GOP 95,907 – 30 percent

California – District 28

240 of 240 precincts – 100 percent

x-Adam Schiff, Dem (i) 244,271 – 73 percent

Eric Early, GOP 91,928 – 27 percent

California – District 29

165 of 205 precincts – 80 percent

x-Tony Cardenas, Dem (i) 119,420 – 57 percent

Angelica Duenas, Dem 91,524 – 43 percent

California – District 30

222 of 222 precincts – 100 percent

x-Brad Sherman, Dem (i) 240,038 – 69 percent

Mark Reed, GOP 105,426 – 31 percent

California – District 31

635 of 635 precincts – 100 percent

x-Pete Aguilar, Dem (i) 175,315 – 61 percent

Agnes Gibboney, GOP 110,735 – 39 percent

California – District 32

204 of 312 precincts – 65 percent

x-Grace Napolitano, Dem (i) 172,942 – 67 percent

Joshua Scott, GOP 86,818 – 33 percent

California – District 33

231 of 231 precincts – 100 percent

x-Ted Lieu, Dem (i) 257,094 – 68 percent

James Bradley, GOP 123,334 – 32 percent

California – District 34

161 of 165 precincts – 98 percent

x-Jimmy Gomez, Dem (i) 108,792 – 53 percent

David Kim, Dem 96,554 – 47 percent

California – District 35

303 of 337 precincts – 90 percent

x-Norma Torres, Dem (i) 169,405 – 69 percent

Mike Cargile, GOP 74,941 – 31 percent

California – District 36

355 of 355 precincts – 100 percent

x-Raul Ruiz, Dem (i) 185,051 – 60 percent

Erin Cruz, GOP 121,640 – 40 percent

California – District 37

232 of 234 precincts – 99 percent

x-Karen Bass, Dem (i) 254,916 – 86 percent

Errol Webber, GOP 41,705 – 14 percent

California – District 38

205 of 271 precincts – 76 percent

x-Linda Sanchez, Dem (i) 190,467 – 74 percent

Michael Tolar, Dem 65,739 – 26 percent

California – District 39

366 of 369 precincts – 99 percent -GOP Gain

Gil Cisneros, Dem (i) 169,837 – 49 percent

x-Young Kim, GOP 173,946 – 51 percent

California – District 40

146 of 187 precincts – 78 percent

x-Lucille Roybal-Allard, Dem (i) 135,572 – 73 percent

C Antonio Delgado, GOP 50,809 – 27 percent

California – District 41

167 of 167 precincts – 100 percent

x-Mark Takano, Dem (i) 167,938 – 64 percent

Aja Smith, GOP 94,289 – 36 percent

California – District 42

318 of 318 precincts – 100 percent

William O’Mara, Dem 157,667 – 43 percent

x-Ken Calvert, GOP (i) 210,074 – 57 percent

California – District 43

218 of 244 precincts – 89 percent

x-Maxine Waters, Dem (i) 199,210 – 72 percent

Joe Collins, GOP 78,688 – 28 percent

California – District 44

161 of 259 precincts – 62 percent

x-Nanette Barragan, Dem (i) 139,661 – 68 percent

Analilia Joya, Dem 66,375 – 32 percent

California – District 45

541 of 541 precincts – 100 percent

x-Katie Porter, Dem (i) 221,843 – 53 percent

Greg Raths, GOP 193,096 – 47 percent

California – District 46

238 of 238 precincts – 100 percent

x-Lou Correa, Dem (i) 157,803 – 69 percent

James Waters, GOP 71,716 – 31 percent

California – District 47

291 of 291 precincts – 100 percent

x-Alan Lowenthal, Dem (i) 197,028 – 63 percent

John Briscoe, GOP 114,371 – 37 percent

California – District 48

465 of 465 precincts – 100 percent -GOP Gain

Harley Rouda, Dem (i) 193,362 – 49 percent

x-Michelle Steel, GOP 201,738 – 51 percent

California – District 49

487 of 487 precincts – 100 percent

x-Mike Levin, Dem (i) 205,349 – 53 percent

Brian Maryott, GOP 181,157 – 47 percent

California – District 50

416 of 480 precincts – 87 percent -Open

Ammar Campa-Najjar, Dem 166,859 – 46 percent

x-Darrell Issa, GOP 195,510 – 54 percent

California – District 51

335 of 360 precincts – 93 percent

x-Juan Vargas, Dem (i) 165,596 – 68 percent

Juan Hidalgo, GOP 76,841 – 32 percent

California – District 52

192 of 192 precincts – 100 percent

x-Scott Peters, Dem (i) 244,145 – 62 percent

Jim DeBello, GOP 152,350 – 38 percent

California – District 53

215 of 251 precincts – 86 percent -Open

Georgette Gomez, Dem 135,614 – 40 percent

x-Sara Jacobs, Dem 199,244 – 60 percent

