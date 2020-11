US-Pres-State-by-State,100

States PR Biden-P Trump-P Biden-E Trump-E Ala. 100 834,533-36 1,430,589-62 0 W 9 Alaska 53 63,992-34 118,602-62 0 3 Ariz. 91 1,469,341-50 1,400,951-48 W11 0 Ark. 99 416,534-35 754,987-63 0 W 6 Calif. 74 7,910,112-65 3,986,276-33 W55 0 Colo. 89 1,692,231-55 1,285,082-42 W 9 0 Conn. 91 963,400-57 692,927-41 W 7 0…

Ala. 100 834,533-36 1,430,589-62 0 W 9

Alaska 53 63,992-34 118,602-62 0 3

Ariz. 91 1,469,341-50 1,400,951-48 W11 0

Ark. 99 416,534-35 754,987-63 0 W 6

Calif. 74 7,910,112-65 3,986,276-33 W55 0

Colo. 89 1,692,231-55 1,285,082-42 W 9 0

Conn. 91 963,400-57 692,927-41 W 7 0

Del. 100 295,403-59 199,829-40 W 3 0

D.C. 80 258,561-93 14,449-05 W 3 0

Fla. 100 5,283,904-48 5,658,404-51 0 W29

Ga. 100 2,413,999-49 2,432,097-50 0 16

Hawaii 95 365,802-64 196,602-34 W 4 0

Idaho 99 286,991-33 554,019-64 0 W 4

Ill. 98 2,898,728-55 2,261,096-43 W20 0

Ind. 92 1,165,558-41 1,652,379-58 0 W11

Iowa 100 757,580-45 896,286-53 0 W 6

Kans. 100 541,453-41 744,904-57 0 W 6

Ky. 95 750,597-36 1,315,457-63 0 W 8

La. 100 855,597-40 1,255,481-58 0 W 8

Maine 91 404,092-53 330,093-44 W 3 1

Md. 72 1,366,574-63 775,849-36 W10 0

Mass. 99 2,304,022-66 1,138,716-32 W11 0

Mich. 99 2,787,544-51 2,637,173-48 W16 0

Minn. 100 1,711,755-53 1,479,379-45 W10 0

Miss. 99 437,501-39 675,197-60 0 W 6

Mo. 100 1,242,851-41 1,711,848-57 0 W10

Mont. 99 243,278-41 340,635-57 0 W 3

Neb. 61 322,427-45 384,619-53 1 W 4

Nev. 75 588,252-49 580,605-49 6 0

N.H. 99 422,756-53 364,889-46 W 4 0

N.J. 64 1,791,515-61 1,127,797-38 W14 0

N.M. 97 496,826-54 400,095-44 W 5 0

N.Y. 99 3,690,372-56 2,845,188-43 W29 0

N.C. 100 2,655,383-49 2,732,084-50 0 15

N.D. 89 114,480-32 234,845-65 0 W 3

Ohio 100 2,603,731-45 3,074,418-53 0 W18

Okla. 100 503,289-32 1,018,870-65 0 W 7

Ore. 82 1,254,904-57 877,153-40 W 7 0

Pa. 87 3,058,451-48 3,218,470-51 0 20

R.I. 97 297,073-59 195,997-39 W 4 0

S.C. 100 1,065,504-43 1,360,343-55 0 W 9

S.D. 100 150,450-36 261,019-62 0 W 3

Tenn. 97 1,139,666-37 1,849,209-61 0 W11

Texas 94 5,203,552-46 5,854,777-52 0 W38

Utah 78 413,355-38 638,258-59 0 W 6

Vt. 100 242,805-66 112,688-31 W 3 0

Va. 99 2,337,103-54 1,928,333-45 W13 0

Wash. 80 2,130,005-60 1,327,558-38 W12 0

W.Va. 100 232,502-30 539,610-69 0 W 5

Wis. 100 1,630,542-50 1,610,007-49 W10 0

Wyo. 98 73,445-27 193,456-70 0 W 3

Totals 72,140,321-50 68,669,595-48 270 268

