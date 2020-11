US-Pres-State-by-State,100

States PR Biden-P Trump-P Biden-E Trump-E Ala. 100 834,533-36 1,430,589-62 0 W 9 Alaska 82 115,047-40 160,145-56 0 W 3 Ariz. 99 1,663,447-49 1,651,812-49 W11 0 Ark. 100 417,897-35 755,815-63 0 W 6 Calif. 91 10,339,277-64 5,415,568-34 W55 0 Colo. 91 1,753,416-55 1,335,253-42 W 9 0 Conn. 100 1,079,223-59 713,778-39 W…

States PR Biden-P Trump-P Biden-E Trump-E

Ala. 100 834,533-36 1,430,589-62 0 W 9

Alaska 82 115,047-40 160,145-56 0 W 3

Ariz. 99 1,663,447-49 1,651,812-49 W11 0

Ark. 100 417,897-35 755,815-63 0 W 6

Calif. 91 10,339,277-64 5,415,568-34 W55 0

Colo. 91 1,753,416-55 1,335,253-42 W 9 0

Conn. 100 1,079,223-59 713,778-39 W 7 0

Del. 100 295,403-59 199,829-40 W 3 0

D.C. 96 285,728-93 16,306-05 W 3 0

Fla. 100 5,284,453-48 5,658,847-51 0 W29

Ga. 100 2,471,945-50 2,457,856-49 16 0

Hawaii 100 365,802-64 196,602-34 W 4 0

Idaho 100 286,991-33 554,019-64 0 W 4

Ill. 99 3,056,219-56 2,316,566-42 W20 0

Ind. 100 1,239,605-41 1,726,508-57 0 W11

Iowa 100 758,352-45 897,140-53 0 W 6

Kans. 100 551,144-41 752,903-56 0 W 6

Ky. 100 772,285-36 1,326,418-62 0 W 8

La. 100 855,597-40 1,255,481-58 0 W 8

Maine 92 405,824-53 331,985-44 W 3 1

Md. 93 1,715,518-64 900,080-34 W10 0

Mass. 99 2,316,338-66 1,148,777-33 W11 0

Mich. 100 2,790,648-51 2,644,525-48 W16 0

Minn. 100 1,718,686-53 1,485,262-45 W10 0

Miss. 99 440,284-39 677,218-60 0 W 6

Mo. 100 1,242,851-41 1,711,848-57 0 W10

Mont. 100 243,719-41 341,767-57 0 W 3

Neb. 61 322,427-45 384,619-53 1 W 4

Nev. 95 671,887-50 635,017-47 W 6 0

N.H. 100 423,291-53 365,373-46 W 4 0

N.J. 89 2,315,799-58 1,657,525-41 W14 0

N.M. 100 496,826-54 400,095-44 W 5 0

N.Y. 99 3,716,314-56 2,865,203-43 W29 0

N.C. 100 2,664,167-49 2,737,344-50 0 15

N.D. 100 114,902-32 235,595-65 0 W 3

Ohio 100 2,603,731-45 3,074,418-53 0 W18

Okla. 100 503,890-32 1,020,280-65 0 W 7

Ore. 97 1,304,536-57 928,706-41 W 7 0

Pa. 99 3,386,380-50 3,333,161-49 W20 0

R.I. 100 300,325-59 197,421-39 W 4 0

S.C. 100 1,091,348-43 1,384,852-55 0 W 9

S.D. 100 150,467-36 261,035-62 0 W 3

Tenn. 100 1,139,666-37 1,849,211-61 0 W11

Texas 100 5,218,631-46 5,865,913-52 0 W38

Utah 97 542,452-38 833,485-58 0 W 6

Vt. 100 242,805-66 112,688-31 W 3 0

Va. 100 2,379,830-54 1,952,834-44 W13 0

Wash. 97 2,344,336-59 1,556,739-39 W12 0

W.Va. 100 232,502-30 539,610-69 0 W 5

Wis. 100 1,630,580-50 1,610,034-49 W10 0

Wyo. 100 73,445-27 193,456-70 0 W 3

Totals 77,170,769-51 72,057,511-47 306 232

