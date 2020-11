US-Pres-State-by-State,100

States PR Biden-P Trump-P Biden-E Trump-E Ala. 100 843,724-37 1,434,315-62 0 W 9 Alaska 100 153,502-43 189,543-53 0 W 3 Ariz. 100 1,672,143-49 1,661,686-49 W11 0 Ark. 100 423,820-35 760,607-62 0 W 6 Calif. 97 11,020,158-64 5,934,949-34 W55 0 Colo. 99 1,803,875-55 1,364,194-42 W 9 0 Conn. 100 1,080,680-59 715,291-39 W…

States PR Biden-P Trump-P Biden-E Trump-E

Ala. 100 843,724-37 1,434,315-62 0 W 9

Alaska 100 153,502-43 189,543-53 0 W 3

Ariz. 100 1,672,143-49 1,661,686-49 W11 0

Ark. 100 423,820-35 760,607-62 0 W 6

Calif. 97 11,020,158-64 5,934,949-34 W55 0

Colo. 99 1,803,875-55 1,364,194-42 W 9 0

Conn. 100 1,080,680-59 715,291-39 W 7 0

Del. 100 296,268-59 200,603-40 W 3 0

D.C. 99 317,323-93 18,586-05 W 3 0

Fla. 100 5,297,045-48 5,668,731-51 0 W29

Ga. 100 2,474,507-50 2,461,837-49 W16 0

Hawaii 100 366,130-64 196,864-34 W 4 0

Idaho 100 287,031-33 554,128-64 0 W 4

Ill. 99 3,457,175-58 2,436,582-41 W20 0

Ind. 100 1,242,253-41 1,729,537-57 0 W11

Iowa 100 759,061-45 897,672-53 0 W 6

Kans. 100 551,144-41 752,933-56 0 W 6

Ky. 100 772,474-36 1,326,646-62 0 W 8

La. 100 856,034-40 1,255,776-58 0 W 8

Maine 99 430,022-53 359,502-44 W 3 1

Md. 100 1,977,535-66 974,476-32 W10 0

Mass. 100 2,331,327-66 1,152,871-32 W11 0

Mich. 100 2,806,900-51 2,651,270-48 W16 0

Minn. 100 1,716,438-53 1,483,616-45 W10 0

Miss. 100 539,494-41 756,731-58 0 W 6

Mo. 100 1,252,873-41 1,718,245-57 0 W10

Mont. 100 244,836-41 343,647-57 0 W 3

Neb. 100 373,356-39 554,621-58 1 W 4

Nev. 100 703,486-50 669,890-48 W 6 0

N.H. 100 424,935-53 365,660-45 W 4 0

N.J. 100 2,608,318-57 1,883,242-41 W14 0

N.M. 100 501,525-54 401,843-43 W 5 0

N.Y. 100 4,015,729-57 2,963,205-42 W29 0

N.C. 100 2,684,299-49 2,758,775-50 0 W15

N.D. 100 114,902-32 235,595-65 0 W 3

Ohio 100 2,678,399-45 3,153,242-53 0 W18

Okla. 100 503,890-32 1,020,280-65 0 W 7

Ore. 99 1,340,109-57 958,090-41 W 7 0

Pa. 99 3,458,707-50 3,377,233-49 W20 0

R.I. 100 306,192-60 199,830-39 W 4 0

S.C. 100 1,091,541-43 1,385,103-55 0 W 9

S.D. 100 150,471-36 261,043-62 0 W 3

Tenn. 99 1,139,769-37 1,849,800-61 0 W11

Texas 100 5,261,510-47 5,892,026-52 0 W38

Utah 100 560,267-38 865,100-58 0 W 6

Vt. 100 242,820-66 112,704-31 W 3 0

Va. 100 2,413,568-54 1,962,430-44 W13 0

Wash. 99 2,365,923-58 1,581,220-39 W12 0

W.Va. 100 235,847-30 545,051-69 0 W 5

Wis. 100 1,630,673-50 1,610,065-49 W10 0

Wyo. 100 73,491-27 193,559-70 0 W 3

Totals 79,853,499-51 73,800,445-47 306 232

