US-Pres-All,100

Alabama

Electoral Vote: 9

2,281 of 2,281 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,434,315 – 62 percent

Joe Biden, Dem 843,724 – 37 percent

Jo Jorgensen, Lib 24,998 – 1 percent

Alaska

Electoral Vote: 3

442 of 442 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 189,543 – 53 percent

Joe Biden, Dem 153,502 – 43 percent

Jo Jorgensen, Lib 8,877 – 2 percent

Jesse Ventura, Grn 2,664 – 1 percent

Don Blankenship, CST 1,120 – 0 percent

Brock Pierce, PEC 822 – 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 317 – 0 percent

Arizona

Electoral Vote: 11

1,489 of 1,489 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 1,672,143 – 49 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,661,686 – 49 percent

Jo Jorgensen, Lib 51,465 – 2 percent

Arkansas

Electoral Vote: 6

2,575 of 2,575 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 760,607 – 62 percent

Joe Biden, Dem 423,819 – 35 percent

Jo Jorgensen, Lib 13,130 – 1 percent

Kanye West, Ind 4,099 – 0 percent

Howie Hawkins, Grn 2,978 – 0 percent

Phil Collins, Ind 2,811 – 0 percent

Brock Pierce, Ind 2,141 – 0 percent

Don Blankenship, CST 2,108 – 0 percent

Brian Carroll, ASP 1,712 – 0 percent

C.L. Gammon, Ind 1,475 – 0 percent

J.R. Myers, Oth 1,370 – 0 percent

Gloria La Riva, PSL 1,335 – 0 percent

Roque De La Fuente, Ind 1,321 – 0 percent

California

Electoral Vote: 55

19,967 of 20,499 precincts – 97 percent

x-Joe Biden, Dem 11,016,513 – 64 percent

Donald Trump, GOP (i) 5,931,367 – 34 percent

Jo Jorgensen, Lib 185,411 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 79,991 – 0 percent

Roque De La Fuente, AIP 59,195 – 0 percent

Gloria La Riva, PFP 50,218 – 0 percent

Colorado

Electoral Vote: 9

3,276 of 3,276 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 1,803,941 – 55 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,364,226 – 42 percent

Jo Jorgensen, Lib 52,428 – 2 percent

Howie Hawkins, Grn 8,981 – 0 percent

Kanye West, Una 8,080 – 0 percent

Don Blankenship, AmC 5,060 – 0 percent

Bill Hammons, Uty 2,729 – 0 percent

Brian Carroll, ASP 2,514 – 0 percent

Mark Charles, Una 2,007 – 0 percent

Gloria La Riva, PSL 1,035 – 0 percent

Kyle Kopitke, IAP 762 – 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 636 – 0 percent

Joe McHugh, Una 614 – 0 percent

Brock Pierce, Una 572 – 0 percent

Phil Collins, Pro 568 – 0 percent

Princess Jacob-Fambro, Una 495 – 0 percent

Dario Hunter, Prg 379 – 0 percent

Blake Huber, AVP 355 – 0 percent

Alyson Kennedy, SWP 354 – 0 percent

Joseph Kishore, SEP 196 – 0 percent

Jordan Scott, Una 175 – 0 percent

Connecticut

Electoral Vote: 7

727 of 727 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 1,080,492 – 59 percent

Donald Trump, GOP (i) 715,207 – 39 percent

Jo Jorgensen, Lib 20,220 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 7,533 – 0 percent

Delaware

Electoral Vote: 3

435 of 435 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 296,268 – 59 percent

Donald Trump, GOP (i) 200,603 – 40 percent

Jo Jorgensen, Lib 5,000 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 2,139 – 0 percent

District of Columbia

Electoral Vote: 3

143 of 143 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 317,323 – 93 percent

Donald Trump, GOP (i) 18,586 – 5 percent

Jo Jorgensen, Lib 2,036 – 1 percent

Howie Hawkins, DCG 1,726 – 1 percent

Gloria La Riva, Ind 855 – 0 percent

Brock Pierce, Ind 693 – 0 percent

Florida

Electoral Vote: 29

6,097 of 6,097 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 5,668,731 – 51 percent

Joe Biden, Dem 5,297,045 – 48 percent

Jo Jorgensen, Lib 70,324 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 14,721 – 0 percent

Roque De La Fuente, RP 5,966 – 0 percent

Gloria La Riva, PSL 5,712 – 0 percent

Don Blankenship, CST 3,902 – 0 percent

Georgia

Electoral Vote: 16

2,656 of 2,656 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 2,474,507 – 50 percent

Donald Trump, GOP (i) 2,461,837 – 49 percent

Jo Jorgensen, Lib 62,138 – 1 percent

Hawaii

Electoral Vote: 4

249 of 249 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 366,130 – 64 percent

Donald Trump, GOP (i) 196,864 – 34 percent

Jo Jorgensen, Lib 5,539 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 3,822 – 1 percent

Brock Pierce, SHP 1,183 – 0 percent

Don Blankenship, CST 931 – 0 percent

Idaho

Electoral Vote: 4

966 of 966 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 554,128 – 64 percent

Joe Biden, Dem 287,031 – 33 percent

Jo Jorgensen, Lib 16,404 – 2 percent

Kanye West, Ind 3,631 – 0 percent

Brock Pierce, Ind 2,808 – 0 percent

Don Blankenship, CST 1,884 – 0 percent

Roque De La Fuente, Ind 1,491 – 0 percent

Illinois

Electoral Vote: 20

10,361 of 10,455 precincts – 99 percent

x-Joe Biden, Dem 3,450,333 – 58 percent

Donald Trump, GOP (i) 2,434,252 – 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 65,935 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 30,176 – 1 percent

Brian Carroll, ASP 9,442 – 0 percent

Gloria La Riva, PSL 7,949 – 0 percent

Indiana

Electoral Vote: 11

5,107 of 5,107 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,729,537 – 57 percent

Joe Biden, Dem 1,242,253 – 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 58,889 – 2 percent

Iowa

Electoral Vote: 6

1,661 of 1,661 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 897,672 – 53 percent

Joe Biden, Dem 759,061 – 45 percent

Jo Jorgensen, Lib 19,637 – 1 percent

Kanye West, NPD 3,210 – 0 percent

Howie Hawkins, Grn 3,075 – 0 percent

Don Blankenship, CST 1,707 – 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 1,082 – 0 percent

Ricki King, Oth 546 – 0 percent

Brock Pierce, NPD 544 – 0 percent

Kansas

Electoral Vote: 6

3,587 of 3,587 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 752,933 – 56 percent

Joe Biden, Dem 551,144 – 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 29,465 – 2 percent

Kentucky

Electoral Vote: 8

3,685 of 3,685 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,326,646 – 62 percent

Joe Biden, Dem 772,474 – 36 percent

Jo Jorgensen, Lib 26,234 – 1 percent

Kanye West, Ind 6,483 – 0 percent

Brock Pierce, Ind 3,599 – 0 percent

Louisiana

Electoral Vote: 8

3,934 of 3,934 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,255,776 – 58 percent

Joe Biden, Dem 856,034 – 40 percent

Jo Jorgensen, Lib 21,645 – 1 percent

Kanye West, Oth 4,897 – 0 percent

Brian Carroll, ASP 2,497 – 0 percent

Jade Simmons, Oth 1,626 – 0 percent

President Boddie, Oth 1,125 – 0 percent

Gloria La Riva, PSL 987 – 0 percent

Don Blankenship, CST 860 – 0 percent

Brock Pierce, Oth 749 – 0 percent

Tom Hoefling, Oth 668 – 0 percent

Bill Hammons, Uty 662 – 0 percent

Alyson Kennedy, SWP 536 – 0 percent

Maine

Electoral Vote: 4 split among candidates: 0, 0 and 0

567 of 571 precincts – 99 percent

x-Joe Biden, Dem 430,022 – 53 percent

Donald Trump, GOP (i) 359,502 – 44 percent

Jo Jorgensen, Lib 14,176 – 2 percent

Howie Hawkins, Grn 8,234 – 1 percent

Roque De La Fuente, ALP 1,382 – 0 percent

Maryland

Electoral Vote: 10

1,991 of 1,991 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 1,970,394 – 66 percent

Donald Trump, GOP (i) 973,012 – 32 percent

Jo Jorgensen, Lib 33,306 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 15,613 – 1 percent

Jerome Segal, BdR 5,789 – 0 percent

Massachusetts

Electoral Vote: 11

2,173 of 2,173 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 2,331,327 – 66 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,152,871 – 32 percent

Jo Jorgensen, Lib 45,995 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 18,294 – 1 percent

Michigan

Electoral Vote: 16

4,814 of 4,814 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 2,806,900 – 51 percent

Donald Trump, GOP (i) 2,651,270 – 48 percent

Jo Jorgensen, Lib 60,407 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 13,733 – 0 percent

Don Blankenship, UST 7,238 – 0 percent

Roque De La Fuente, NLP 2,986 – 0 percent

Minnesota

Electoral Vote: 10

4,110 of 4,110 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 1,716,438 – 53 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,483,616 – 45 percent

Jo Jorgensen, Lib 34,953 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 10,028 – 0 percent

Kanye West, Ind 7,936 – 0 percent

Brock Pierce, Ind 5,650 – 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 5,607 – 0 percent

Gloria La Riva, PSL 1,209 – 0 percent

Alyson Kennedy, SWP 643 – 0 percent

Mississippi

Electoral Vote: 6

1,768 of 1,768 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 756,731 – 58 percent

Joe Biden, Dem 539,494 – 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 8,025 – 1 percent

Kanye West, Ind 3,639 – 0 percent

Howie Hawkins, Grn 1,498 – 0 percent

Phil Collins, Ind 1,317 – 0 percent

Don Blankenship, AmC 1,279 – 0 percent

Brian Carroll, ASP 1,161 – 0 percent

Brock Pierce, Ind 659 – 0 percent

Missouri

Electoral Vote: 10

3,692 of 3,692 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,718,245 – 57 percent

Joe Biden, Dem 1,252,873 – 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 41,267 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 8,281 – 0 percent

Don Blankenship, CST 3,918 – 0 percent

Montana

Electoral Vote: 3

663 of 663 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 343,647 – 57 percent

Joe Biden, Dem 244,836 – 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 15,303 – 3 percent

Nebraska

Electoral Vote: 5 split among candidates: 0, 0 and 0

1,379 of 1,379 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 555,521 – 58 percent

Joe Biden, Dem 374,172 – 39 percent

Jo Jorgensen, Lib 20,220 – 2 percent

Nevada

Electoral Vote: 6

1,993 of 1,993 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 703,486 – 50 percent

Donald Trump, GOP (i) 669,890 – 48 percent

Jo Jorgensen, Lib 14,783 – 1 percent

None of these, NPD 14,079 – 1 percent

Don Blankenship, IAP 3,138 – 0 percent

New Hampshire

Electoral Vote: 4

304 of 304 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 424,935 – 53 percent

Donald Trump, GOP (i) 365,660 – 45 percent

Jo Jorgensen, Lib 13,236 – 2 percent

New Jersey

Electoral Vote: 14

6,348 of 6,348 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 2,600,172 – 57 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,877,040 – 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 31,550 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 14,138 – 0 percent

Bill Hammons, Uty 3,255 – 0 percent

Don Blankenship, CST 2,946 – 0 percent

Gloria La Riva, PSL 2,918 – 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 2,722 – 0 percent

New Mexico

Electoral Vote: 5

1,925 of 1,925 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 501,465 – 54 percent

Donald Trump, GOP (i) 401,825 – 43 percent

Jo Jorgensen, Lib 12,583 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 4,424 – 0 percent

Sheila Tittle, CST 1,806 – 0 percent

Gloria La Riva, PSL 1,640 – 0 percent

New York

Electoral Vote: 29

15,492 of 15,492 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 4,006,426 – 57 percent

Donald Trump, GOP (i) 2,959,435 – 42 percent

Jo Jorgensen, Lib 51,690 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 25,446 – 0 percent

Brock Pierce, Inp 19,375 – 0 percent

North Carolina

Electoral Vote: 15

2,662 of 2,662 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 2,758,775 – 50 percent

Joe Biden, Dem 2,684,299 – 49 percent

Jo Jorgensen, Lib 48,678 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 12,195 – 0 percent

Don Blankenship, CST 7,549 – 0 percent

North Dakota

Electoral Vote: 3

422 of 422 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 235,595 – 65 percent

Joe Biden, Dem 114,902 – 32 percent

Jo Jorgensen, Lib 9,393 – 3 percent

Ohio

Electoral Vote: 18

8,933 of 8,933 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 3,152,695 – 53 percent

Joe Biden, Dem 2,678,263 – 45 percent

Jo Jorgensen, Lib 67,513 – 1 percent

Howie Hawkins, Ind 18,804 – 0 percent

Oklahoma

Electoral Vote: 7

1,948 of 1,948 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,020,280 – 65 percent

Joe Biden, Dem 503,890 – 32 percent

Jo Jorgensen, Lib 24,731 – 2 percent

Kanye West, Ind 5,597 – 0 percent

Jade Simmons, Ind 3,654 – 0 percent

Brock Pierce, Ind 2,547 – 0 percent

Oregon

Electoral Vote: 7

1,316 of 1,333 precincts – 99 percent

x-Joe Biden, Dem 1,340,109 – 57 percent

Donald Trump, GOP (i) 958,090 – 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 41,559 – 2 percent

Howie Hawkins, PAG 11,830 – 1 percent

Dario Hunter, Prg 4,986 – 0 percent

Pennsylvania

Electoral Vote: 20

9,141 of 9,147 precincts – 99 percent

x-Joe Biden, Dem 3,456,632 – 50 percent

Donald Trump, GOP (i) 3,375,636 – 49 percent

Jo Jorgensen, Lib 79,356 – 1 percent

Rhode Island

Electoral Vote: 4

460 of 460 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 306,192 – 60 percent

Donald Trump, GOP (i) 199,830 – 39 percent

Jo Jorgensen, Lib 5,047 – 1 percent

Roque De La Fuente, ALP 923 – 0 percent

Gloria La Riva, PSL 843 – 0 percent

Brian Carroll, ASP 767 – 0 percent

South Carolina

Electoral Vote: 9

2,262 of 2,262 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,385,103 – 55 percent

Joe Biden, Dem 1,091,541 – 43 percent

Jo Jorgensen, Lib 27,916 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 6,907 – 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 1,862 – 0 percent

South Dakota

Electoral Vote: 3

693 of 693 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 261,043 – 62 percent

Joe Biden, Dem 150,471 – 36 percent

Jo Jorgensen, Lib 11,095 – 3 percent

Tennessee

Electoral Vote: 11

1,941 of 1,955 precincts – 99 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,849,800 – 61 percent

Joe Biden, Dem 1,139,769 – 37 percent

Jo Jorgensen, Lib 29,818 – 1 percent

Kanye West, Ind 10,217 – 0 percent

Don Blankenship, Ind 5,339 – 0 percent

Howie Hawkins, Ind 4,526 – 0 percent

Alyson Kennedy, Ind 2,560 – 0 percent

Gloria La Riva, Ind 2,292 – 0 percent

Roque De La Fuente, Ind 1,836 – 0 percent

Texas

Electoral Vote: 38

9,554 of 9,554 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 5,892,017 – 52 percent

Joe Biden, Dem 5,261,503 – 47 percent

Jo Jorgensen, Lib 126,150 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 33,572 – 0 percent

Utah

Electoral Vote: 6

2,619 of 2,619 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 865,100 – 58 percent

Joe Biden, Dem 560,267 – 38 percent

Jo Jorgensen, Lib 38,446 – 3 percent

Kanye West, Una 7,213 – 0 percent

Don Blankenship, CST 5,551 – 0 percent

Howie Hawkins, Grn 5,053 – 0 percent

Brock Pierce, Una 2,623 – 0 percent

Joe McHugh, Una 2,229 – 0 percent

Gloria La Riva, Una 1,139 – 0 percent

Vermont

Electoral Vote: 3

275 of 275 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 242,820 – 66 percent

Donald Trump, GOP (i) 112,704 – 31 percent

Jo Jorgensen, Lib 3,608 – 1 percent

Howie Hawkins, Grn 1,310 – 0 percent

Kanye West, Ind 1,269 – 0 percent

H. Brooke Paige, Ind 1,175 – 0 percent

Christopher LaFontaine, Ind 856 – 0 percent

Richard Duncan, Ind 213 – 0 percent

Brian Carroll, ASP 209 – 0 percent

Don Blankenship, CST 208 – 0 percent

Alyson Kennedy, SWP 195 – 0 percent

Gloria La Riva, LUn 166 – 0 percent

Gary Swing, Oth 141 – 0 percent

Phil Collins, Pro 137 – 0 percent

Keith McCormic, Oth 126 – 0 percent

Brock Pierce, Una 100 – 0 percent

Jerome Segal, BdR 65 – 0 percent

Blake Huber, AVP 54 – 0 percent

Kyle Kopitke, Ind 53 – 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 48 – 0 percent

Zachary Scalf, Ind 29 – 0 percent

Virginia

Electoral Vote: 13

2,585 of 2,585 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 2,413,568 – 54 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,962,430 – 44 percent

Jo Jorgensen, Lib 64,761 – 1 percent

Washington

Electoral Vote: 12

1,977 of 2,000 precincts – 99 percent

x-Joe Biden, Dem 2,365,643 – 58 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,581,049 – 39 percent

Jo Jorgensen, Lib 80,202 – 2 percent

Howie Hawkins, Grn 18,195 – 0 percent

Gloria La Riva, PSL 4,817 – 0 percent

Alyson Kennedy, SWP 2,472 – 0 percent

West Virginia

Electoral Vote: 5

1,706 of 1,706 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 545,051 – 69 percent

Joe Biden, Dem 235,847 – 30 percent

Jo Jorgensen, Lib 10,677 – 1 percent

Howie Hawkins, Mnt 2,598 – 0 percent

Wisconsin

Electoral Vote: 10

3,689 of 3,689 precincts – 100 percent

x-Joe Biden, Dem 1,630,673 – 50 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,610,065 – 49 percent

Jo Jorgensen, Lib 38,491 – 1 percent

Brian Carroll, ASP 5,258 – 0 percent

Don Blankenship, CST 5,144 – 0 percent

Wyoming

Electoral Vote: 3

498 of 498 precincts – 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 193,559 – 70 percent

Joe Biden, Dem 73,491 – 27 percent

Jo Jorgensen, Lib 5,768 – 2 percent

Brock Pierce, Ind 2,208 – 1 percent

