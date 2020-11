US-House-All, 8th Add,400 The Associated Press

Eds: This take covers Pennsylvania through Tennessee Pennsylvania – District 1 345 of 345 precincts – 100 percent Christina Finello, Dem 191,875 – 43 percent x-Brian Fitzpatrick, GOP (i) 249,804 – 57 percent Pennsylvania – District 2 712 of 712 precincts – 100 percent x-Brendan Boyle, Dem (i) 198,268 – 73 percent David Torres, GOP 75,083 – 27 percent Pennsylvania – District 3 860 of 860 precincts – 100 percent x-Dwight Evans, Dem (i) 341,922 – 91 percent Michael Harvey, GOP 33,728 – 9 percent Pennsylvania – District 4 375 of 375 precincts – 100 percent x-Madeleine Dean, Dem (i) 264,645 – 60 percent Kathy Barnette, GOP 179,934 – 40 percent Pennsylvania – District 5 585 of 586 precincts – 99 percent x-Mary Gay Scanlon, Dem (i) 256,021 – 65 percent Dasha Pruett, GOP 139,686 – 35 percent Pennsylvania – District 6 331 of 331 precincts – 100 percent x-Chrissy Houlahan, Dem (i) 226,545 – 56 percent John Emmons, GOP 177,598 – 44 percent Pennsylvania – District 7 338 of 339 precincts – 99 percent x-Susan Wild, Dem (i) 195,907 – 52 percent Lisa Scheller, GOP 181,744 – 48 percent Pennsylvania – District 8 396 of 397 precincts – 99 percent x-Matt Cartwright, Dem (i) 178,441 – 52 percent Jim Bognet, GOP 166,228 – 48 percent Pennsylvania – District 9 447 of 447 precincts – 100 percent Gary Wegman, Dem 118,406 – 34 percent x-Dan Meuser, GOP (i) 233,187 – 66 percent Pennsylvania – District 10 341 of 341 precincts – 100 percent Eugene DePasquale, Dem 182,932 – 47 percent x-Scott Perry, GOP (i) 208,895 – 53 percent Pennsylvania – District 11 316 of 316 precincts – 100 percent Sarah E. Hammond, Dem 141,325 – 37 percent x-Lloyd Smucker, GOP (i) 241,915 – 63 percent Pennsylvania – District 12 545 of 546 precincts – 99 percent Lee Griffin, Dem 99,198 – 29 percent x-Fred Keller, GOP (i) 241,035 – 71 percent Pennsylvania – District 13 505 of 506 precincts – 99 percent Todd Rowley, Dem 96,512 – 27 percent x-John Joyce, GOP (i) 267,429 – 73 percent Pennsylvania – District 14 564 of 564 precincts – 100 percent Bill Marx, Dem 131,031 – 35 percent x-Guy Reschenthaler, GOP (i) 240,324 – 65 percent Pennsylvania – District 15 597 of 600 precincts – 99 percent Robert Williams, Dem 92,038 – 27 percent x-Glenn Thompson, GOP (i) 254,818 – 73 percent Pennsylvania – District 16 443 of 444 precincts – 99 percent Kristy Gnibus, Dem 143,860 – 41 percent x-Mike Kelly, GOP (i) 210,006 – 59 percent Pennsylvania – District 17 627 of 628 precincts – 99 percent x-Conor Lamb, Dem (i) 219,902 – 51 percent Sean Parnell, GOP 211,322 – 49 percent Pennsylvania – District 18 832 of 832 precincts – 100 percent x-Mike Doyle, Dem (i) 265,075 – 69 percent Luke Negron, GOP 117,941 – 31 percent Rhode Island – District 1 223 of 223 precincts – 100 percent x-David Cicilline, Dem (i) 157,854 – 71 percent Jeffrey Lemire, Ind 28,280 – 13 percent Frederick Wysocki, Ind 35,427 – 16 percent Rhode Island – District 2 236 of 236 precincts – 100 percent x-James Langevin, Dem (i) 153,607 – 58 percent Robert Lancia, GOP 109,855 – 42 percent South Carolina – District 1 365 of 365 precincts – 100 percent -GOP Gain Joe Cunningham, Dem (i) 210,627 – 49 percent x-Nancy Mace, GOP 216,042 – 51 percent South Carolina – District 2 294 of 294 precincts – 100 percent Adair Boroughs, Dem 155,118 – 43 percent x-Joe Wilson, GOP (i) 202,715 – 56 percent Kathleen Wright, CST 6,163 – 2 percent South Carolina – District 3 338 of 338 precincts – 100 percent Hosea Cleveland, Dem 95,712 – 29 percent x-Jeff Duncan, GOP (i) 237,544 – 71 percent South Carolina – District 4 229 of 229 precincts – 100 percent Kim Nelson, Dem 133,023 – 37 percent x-William Timmons, GOP (i) 222,126 – 62 percent Michael Chandler, CST 5,090 – 1 percent South Carolina – District 5 362 of 362 precincts – 100 percent Moe Brown, Dem 145,979 – 40 percent x-Ralph Norman, GOP (i) 220,006 – 60 percent South Carolina – District 6 405 of 405 precincts – 100 percent x-Jim Clyburn, Dem (i) 197,477 – 68 percent John McCollum, GOP 89,258 – 31 percent Mark Hackett, CST 2,646 – 1 percent South Carolina – District 7 321 of 321 precincts – 100 percent Melissa Watson, Dem 138,863 – 38 percent x-Tom Rice, GOP (i) 224,993 – 62 percent South Dakota – District 1 693 of 693 precincts – 100 percent x-Dusty Johnson, GOP (i) 321,984 – 81 percent Randy Luallin, Lib 75,748 – 19 percent Tennessee – District 1 206 of 206 precincts – 100 percent -Open x-Diana Harshbarger, GOP 227,562 – 75 percent Blair Walsingham, Dem 68,126 – 22 percent Steve Holder, Ind 8,590 – 3 percent Tennessee – District 2 176 of 176 precincts – 100 percent x-Tim Burchett, GOP (i) 238,447 – 68 percent Renee Hoyos, Dem 109,298 – 31 percent Matthew Campbell, Ind 4,574 – 1 percent Tennessee – District 3 279 of 293 precincts – 95 percent x-Chuck Fleischmann, GOP (i) 215,318 – 67 percent Meg Gorman, Dem 99,510 – 31 percent Amber Hysell, Ind 5,034 – 2 percent Keith Sweitzer, Ind 1,988 – 1 percent Tennessee – District 4 216 of 216 precincts – 100 percent x-Scott DesJarlais, GOP (i) 223,593 – 67 percent Christopher Hale, Dem 111,527 – 33 percent Tennessee – District 5 x-Jim Cooper, Dem (i) Uncontested Tennessee – District 6 263 of 263 precincts – 100 percent x-John Rose, GOP (i) 257,219 – 74 percent Christopher Finley, Dem 83,694 – 24 percent Christopher Monday, Ind 8,139 – 2 percent Tennessee – District 7 277 of 277 precincts – 100 percent x-Mark Green, GOP (i) 246,375 – 70 percent Kiran Sreepada, Dem 94,372 – 27 percent Ronald Brown, Ind 7,543 – 2 percent Scott Vieira, Ind 1,952 – 1 percent Tennessee – District 8 244 of 244 precincts – 100 percent x-David Kustoff, GOP (i) 226,949 – 69 percent Erika Pearson, Dem 97,561 – 29 percent Jon Dillard, Ind 2,983 – 1 percent James Hart, Ind 3,758 – 1 percent Tennessee – District 9 129 of 129 precincts – 100 percent Charlotte Bergmann, GOP 48,688 – 20 percent x-Steve Cohen, Dem (i) 187,258 – 77 percent Dennis Clark, Ind 3,947 – 2 percent Bobby Lyons, Ind 2,189 – 1 percent Copyright © 2020 The Associated Press. 