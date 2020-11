US-House-All, 7th Add,400 The Associated Press

Eds: This take covers North Carolina through Oregon North Carolina – District 1 244 of 244 precincts – 100 percent…

Eds: This take covers North Carolina through Oregon North Carolina – District 1 244 of 244 precincts – 100 percent x-G.K. Butterfield, Dem (i) 187,450 – 54 percent Sandy Smith, GOP 158,830 – 46 percent North Carolina – District 2 168 of 168 precincts – 100 percent -Open-Dem Gain x-Deborah Ross, Dem 310,979 – 63 percent Alan Swain, GOP 172,019 – 35 percent Jeff Matemu, Lib 10,827 – 2 percent North Carolina – District 3 228 of 228 precincts – 100 percent Daryl Farrow, Dem 131,175 – 37 percent x-Greg Murphy, GOP (i) 227,699 – 63 percent North Carolina – District 4 183 of 183 precincts – 100 percent x-David Price, Dem (i) 329,679 – 67 percent Robert Thomas, GOP 160,006 – 33 percent North Carolina – District 5 215 of 215 precincts – 100 percent David Brown, Dem 118,613 – 31 percent x-Virginia Foxx, GOP (i) 255,914 – 67 percent Jeff Gregory, CST 7,431 – 2 percent North Carolina – District 6 239 of 239 precincts – 100 percent -Open-Dem Gain x-Kathy Manning, Dem 251,082 – 62 percent Lee Haywood, GOP 152,195 – 38 percent North Carolina – District 7 195 of 195 precincts – 100 percent Christopher Ward, Dem 176,982 – 40 percent x-David Rouzer, GOP (i) 270,193 – 60 percent North Carolina – District 8 176 of 176 precincts – 100 percent Patricia Timmons-Goodson, Dem 176,839 – 47 percent x-Richard Hudson, GOP (i) 201,781 – 53 percent North Carolina – District 9 203 of 203 precincts – 100 percent Cynthia Wallace, Dem 178,016 – 44 percent x-Dan Bishop, GOP (i) 222,391 – 56 percent North Carolina – District 10 186 of 186 precincts – 100 percent David Parker, Dem 126,881 – 31 percent x-Patrick McHenry, GOP (i) 281,953 – 69 percent North Carolina – District 11 304 of 304 precincts – 100 percent -Open Moe Davis, Dem 190,089 – 42 percent x-Madison Cawthorn, GOP 244,401 – 54 percent Tracey DeBruhl, Lib 8,608 – 2 percent Tamara Zwinak, Grn 5,461 – 1 percent North Carolina – District 12 x-Alma Adams, Dem (i) Uncontested North Carolina – District 13 189 of 189 precincts – 100 percent Scott Huffman, Dem 122,931 – 32 percent x-Ted Budd, GOP (i) 263,756 – 68 percent North Dakota – District 1 422 of 422 precincts – 100 percent Zach Raknerud, Dem 97,970 – 28 percent x-Kelly Armstrong, GOP (i) 245,229 – 69 percent Steven Peterson, Lib 12,024 – 3 percent Ohio – District 1 513 of 513 precincts – 100 percent Kate Schroder, Dem 166,061 – 45 percent x-Steve Chabot, GOP (i) 193,637 – 52 percent Kevin Kahn, Lib 13,042 – 3 percent Ohio – District 2 577 of 577 precincts – 100 percent Jaime Castle, Dem 143,436 – 39 percent x-Brad Wenstrup, GOP (i) 225,271 – 61 percent Ohio – District 3 562 of 562 precincts – 100 percent x-Joyce Beatty, Dem (i) 217,332 – 71 percent Mark Richardson, GOP 90,474 – 29 percent Ohio – District 4 582 of 582 precincts – 100 percent Shannon Freshour, Dem 99,663 – 29 percent x-Jim Jordan, GOP (i) 230,384 – 68 percent Steve Perkins, Lib 9,436 – 3 percent Ohio – District 5 585 of 585 precincts – 100 percent Nick Rubando, Dem 118,245 – 32 percent x-Bob Latta, GOP (i) 251,713 – 68 percent Ohio – District 6 699 of 699 precincts – 100 percent Shawna Roberts, Dem 84,237 – 26 percent x-Bill Johnson, GOP (i) 243,540 – 74 percent Ohio – District 7 523 of 523 precincts – 100 percent Quentin Potter, Dem 100,027 – 29 percent x-Bob Gibbs, GOP (i) 231,246 – 68 percent Brandon Lape, Lib 11,205 – 3 percent Ohio – District 8 557 of 557 precincts – 100 percent Vanessa Enoch, Dem 108,244 – 31 percent x-Warren Davidson, GOP (i) 241,503 – 69 percent Ohio – District 9 506 of 506 precincts – 100 percent x-Marcy Kaptur, Dem (i) 184,367 – 63 percent Rob Weber, GOP 108,085 – 37 percent Ohio – District 10 528 of 528 precincts – 100 percent Desiree Tims, Dem 147,985 – 42 percent x-Mike Turner, GOP (i) 208,347 – 58 percent Ohio – District 11 592 of 592 precincts – 100 percent x-Marcia Fudge, Dem (i) 233,126 – 80 percent Laverne Gore, GOP 58,139 – 20 percent Ohio – District 12 606 of 606 precincts – 100 percent Alaina Shearer, Dem 178,432 – 42 percent x-Troy Balderson, GOP (i) 236,181 – 55 percent John Stewart, Lib 12,495 – 3 percent Ohio – District 13 572 of 572 precincts – 100 percent x-Tim Ryan, Dem (i) 169,487 – 52 percent Christina Hagan, GOP 145,275 – 45 percent Michael Fricke, Lib 8,206 – 3 percent Ohio – District 14 594 of 594 precincts – 100 percent Hillary O’Connor Mueri, Dem 155,515 – 40 percent x-David Joyce, GOP (i) 233,828 – 60 percent Ohio – District 15 637 of 637 precincts – 100 percent Joel Newby, Dem 136,286 – 37 percent x-Steve Stivers, GOP (i) 236,473 – 63 percent Ohio – District 16 518 of 518 precincts – 100 percent Aaron Godfrey, Dem 141,212 – 37 percent x-Anthony Gonzalez, GOP (i) 241,656 – 63 percent Oklahoma – District 1 326 of 326 precincts – 100 percent x-Kevin Hern, GOP (i) 213,700 – 64 percent Kojo Asamoa-Caesar, Dem 109,641 – 33 percent Evelyn Rogers, Ind 12,130 – 4 percent Oklahoma – District 2 519 of 519 precincts – 100 percent x-Markwayne Mullin, GOP (i) 216,511 – 75 percent Richie Castaldo, Lib 8,544 – 3 percent Danyell Lanier, Dem 63,472 – 22 percent Oklahoma – District 3 480 of 480 precincts – 100 percent x-Frank Lucas, GOP (i) 242,677 – 78 percent Zoe Midyett, Dem 66,501 – 22 percent Oklahoma – District 4 350 of 350 precincts – 100 percent x-Tom Cole, GOP (i) 213,096 – 68 percent Bob White, Lib 10,803 – 3 percent Mary Brannon, Dem 90,459 – 29 percent Oklahoma – District 5 273 of 273 precincts – 100 percent -GOP Gain x-Stephanie Bice, GOP 158,191 – 52 percent Kendra Horn, Dem (i) 145,658 – 48 percent Oregon – District 1 236 of 245 precincts – 96 percent x-Suzanne Bonamici, Dem (i) 290,175 – 65 percent Christopher Christensen, GOP 157,954 – 35 percent Oregon – District 2 365 of 381 precincts – 96 percent -Open Robert Werch, Lib 13,595 – 3 percent x-Cliff Bentz, GOP 269,668 – 60 percent Alex Spenser, Dem 165,274 – 37 percent Oregon – District 3 126 of 136 precincts – 93 percent x-Earl Blumenauer, Dem (i) 336,557 – 74 percent Joanna Harbour, GOP 104,796 – 23 percent Alex DiBlasi, PAG 8,520 – 2 percent Josh Solomon, Lib 6,466 – 1 percent Oregon – District 4 271 of 285 precincts – 95 percent Daniel Hoffay, PAG 9,777 – 2 percent x-Peter DeFazio, Dem (i) 236,973 – 52 percent Alek Skarlatos, GOP 212,544 – 46 percent Oregon – District 5 281 of 291 precincts – 97 percent Matthew Rix, Lib 11,446 – 3 percent Amy Ryan Courser, GOP 192,511 – 45 percent x-Kurt Schrader, Dem (i) 223,982 – 52 percent Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.