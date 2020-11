US-House-All, 5th Add,400 The Associated Press

Eds: This take covers Minnesota through New Mexico Minnesota – District 1 697 of 697 precincts – 100 percent Dan Feehan, Dem 167,885 – 46 percent x-Jim Hagedorn, GOP (i) 179,222 – 49 percent Bill Rood, GRP 21,446 – 6 percent Minnesota – District 2 289 of 289 precincts – 100 percent x-Angie Craig, Dem (i) 204,031 – 48 percent Tyler Kistner, GOP 194,466 – 46 percent Adam Weeks, LMN 24,693 – 6 percent Minnesota – District 3 249 of 249 precincts – 100 percent x-Dean Phillips, Dem (i) 246,658 – 56 percent Kendall Qualls, GOP 196,617 – 44 percent Minnesota – District 4 225 of 225 precincts – 100 percent x-Betty McCollum, Dem (i) 245,639 – 63 percent Gene Rechtzigel, GOP 112,671 – 29 percent Susan Sindt, GRP 29,513 – 8 percent Minnesota – District 5 238 of 238 precincts – 100 percent x-Ilhan Omar, Dem (i) 255,920 – 64 percent Lacy Johnson, GOP 102,878 – 26 percent Michael Moore, LMN 37,978 – 10 percent Minnesota – District 6 281 of 281 precincts – 100 percent Tawnja Zahradka, Dem 142,966 – 34 percent x-Tom Emmer, GOP (i) 272,965 – 66 percent Minnesota – District 7 1,329 of 1,329 precincts – 100 percent -GOP Gain Collin Peterson, Dem (i) 144,830 – 40 percent x-Michelle Fischbach, GOP 194,057 – 53 percent Rae Hart Anderson, GRP 6,497 – 2 percent Slater Johnson, LMN 17,705 – 5 percent Minnesota – District 8 802 of 802 precincts – 100 percent Quinn Nystrom, Dem 147,854 – 38 percent x-Pete Stauber, GOP (i) 223,326 – 57 percent Judith Schwartzbacker, GRP 22,189 – 6 percent Mississippi – District 1 422 of 422 precincts – 100 percent Antonia Eliason, Dem 89,437 – 30 percent x-Trent Kelly, GOP (i) 209,538 – 70 percent Mississippi – District 2 503 of 504 precincts – 99 percent Brian Flowers, GOP 88,994 – 35 percent x-Bennie Thompson, Dem (i) 165,391 – 65 percent Mississippi – District 3 501 of 502 precincts – 99 percent Dorothy Benford, Dem 102,265 – 35 percent x-Michael Guest, GOP (i) 191,330 – 65 percent Mississippi – District 4 x-Steven Palazzo, GOP (i) Uncontested Missouri – District 1 729 of 729 precincts – 100 percent -Open x-Cori Bush, Dem 245,520 – 79 percent Anthony Rogers, GOP 59,156 – 19 percent Alex Furman, Lib 6,681 – 2 percent Missouri – District 2 798 of 798 precincts – 100 percent Jill Schupp, Dem 201,520 – 45 percent x-Ann Wagner, GOP (i) 230,617 – 52 percent Martin Schulte, Lib 11,558 – 3 percent Missouri – District 3 327 of 327 precincts – 100 percent Megan Rezabek, Dem 115,909 – 29 percent x-Blaine Luetkemeyer, GOP (i) 282,424 – 69 percent Leonard Steinman, Lib 8,328 – 2 percent Missouri – District 4 384 of 384 precincts – 100 percent Lindsey Simmons, Dem 107,528 – 30 percent x-Vicky Hartzler, GOP (i) 245,064 – 68 percent Steven Koonse, Lib 9,934 – 3 percent Missouri – District 5 257 of 257 precincts – 100 percent x-Emanuel Cleaver, Dem (i) 204,631 – 59 percent Ryan Derks, GOP 135,396 – 39 percent Robin Dominick, Lib 9,211 – 3 percent Missouri – District 6 475 of 475 precincts – 100 percent Gena Ross, Dem 118,753 – 31 percent x-Sam Graves, GOP (i) 258,895 – 67 percent Jim Higgins, Lib 8,152 – 2 percent Missouri – District 7 303 of 303 precincts – 100 percent Teresa Montseny, Dem 96,501 – 27 percent x-Billy Long, GOP (i) 251,757 – 69 percent Kevin Craig, Lib 15,401 – 4 percent Missouri – District 8 449 of 449 precincts – 100 percent Kathy Ellis, Dem 70,504 – 21 percent x-Jason Smith, GOP (i) 253,646 – 77 percent Tom Schmitz, Lib 5,846 – 2 percent Montana – District 1 663 of 663 precincts – 100 percent -Open x-Matt Rosendale, GOP 339,237 – 56 percent Kathleen Williams, Dem 262,411 – 44 percent Nebraska – District 1 349 of 463 precincts – 75 percent Kate Bolz, Dem 108,428 – 41 percent x-Jeff Fortenberry, GOP (i) 148,920 – 56 percent Dennis Grace, Lib 7,503 – 3 percent Nebraska – District 2 268 of 268 precincts – 100 percent Kara Eastman, Dem 147,108 – 46 percent x-Donald Bacon, GOP (i) 162,718 – 51 percent Tyler Schaeffer, Lib 9,417 – 3 percent Nebraska – District 3 232 of 652 precincts – 36 percent Mark Elworth, Dem 27,949 – 21 percent x-Adrian Smith, GOP (i) 101,366 – 75 percent Dustin Hobbs, Lib 5,323 – 4 percent Nevada – District 1 246 of 312 precincts – 79 percent x-Dina Titus, Dem (i) 129,006 – 62 percent Joyce Bentley, GOP 68,748 – 33 percent Kamau Bakari, IAP 5,579 – 3 percent Robert Strawder, Lib 4,287 – 2 percent Nevada – District 2 764 of 770 precincts – 99 percent Patricia Ackerman, Dem 155,321 – 41 percent x-Mark Amodei, GOP (i) 215,143 – 56 percent Janine Hansen, IAP 10,758 – 3 percent Nevada – District 3 430 of 430 precincts – 100 percent x-Susie Lee, Dem (i) 194,470 – 49 percent Dan Rodimer, GOP 179,426 – 45 percent Ed Bridges, IAP 9,822 – 2 percent Steve Brown, Lib 11,393 – 3 percent Nevada – District 4 397 of 479 precincts – 83 percent x-Steven Horsford, Dem (i) 160,382 – 51 percent Jim Marchant, GOP 144,715 – 46 percent Jonathan Esteban, Lib 7,231 – 2 percent Barry Rubinson, IAP 3,394 – 1 percent New Hampshire – District 1 117 of 117 precincts – 100 percent x-Chris Pappas, Dem (i) 205,317 – 51 percent Matt Mowers, GOP 184,688 – 46 percent Zachary Dumont, Lib 9,611 – 2 percent New Hampshire – District 2 187 of 187 precincts – 100 percent x-Ann McLane Kuster, Dem (i) 207,801 – 54 percent Steven Negron, GOP 168,534 – 44 percent Andrew Olding, Lib 9,151 – 2 percent New Jersey – District 1 467 of 530 precincts – 88 percent x-Donald Norcross, Dem (i) 225,544 – 62 percent Claire Gustafson, GOP 136,634 – 38 percent New Jersey – District 2 489 of 523 precincts – 93 percent Amy Kennedy, Dem 165,049 – 46 percent x-Jeff Van Drew, GOP (i) 187,887 – 52 percent Jesse Ehrnstrom, Ind 2,833 – 1 percent Jenna Harvey, Ind 3,822 – 1 percent New Jersey – District 3 557 of 571 precincts – 98 percent x-Andy Kim, Dem (i) 217,184 – 53 percent David Richter, GOP 185,072 – 45 percent Robert Shapiro, Ind 1,692 – 0 percent Martin Weber, Ind 3,450 – 1 percent New Jersey – District 4 507 of 530 precincts – 96 percent Stephanie Schmid, Dem 155,586 – 38 percent x-Christopher Smith, GOP (i) 242,346 – 60 percent Andrew Pachuta, Ind 1,947 – 0 percent Michael Rufo, Ind 2,398 – 1 percent Hank Schroeder, Ind 3,020 – 1 percent New Jersey – District 5 474 of 493 precincts – 96 percent x-Josh Gottheimer, Dem (i) 210,011 – 53 percent Frank Pallotta, GOP 178,870 – 45 percent Louis Vellucci, Ind 4,599 – 1 percent New Jersey – District 6 453 of 533 precincts – 85 percent x-Frank Pallone, Dem (i) 171,560 – 61 percent Christian Onuoha, GOP 109,113 – 39 percent New Jersey – District 7 605 of 639 precincts – 95 percent x-Tom Malinowski, Dem (i) 202,796 – 51 percent Thomas Kean Jr., GOP 197,300 – 49 percent New Jersey – District 8 346 of 451 precincts – 77 percent x-Albio Sires, Dem (i) 150,972 – 75 percent Jason Mushnick, GOP 47,279 – 24 percent Dan Delaney, Ind 2,848 – 1 percent New Jersey – District 9 337 of 423 precincts – 80 percent x-Bill Pascrell, Dem (i) 180,422 – 66 percent Billy Prempeh, GOP 86,642 – 32 percent Chris Auriemma, Ind 6,220 – 2 percent New Jersey – District 10 406 of 551 precincts – 74 percent x-Donald Payne Jr., Dem (i) 205,211 – 84 percent Jennifer Zinone, GOP 32,550 – 13 percent Khaliah Fitchette, Ind 2,816 – 1 percent Akil Khalfani, Ind 2,977 – 1 percent John Mirrione, Ind 943 – 0 percent New Jersey – District 11 540 of 577 precincts – 94 percent x-Mikie Sherrill, Dem (i) 217,840 – 54 percent Rosemary Becchi, GOP 187,083 – 46 percent New Jersey – District 12 455 of 544 precincts – 84 percent x-Bonnie Watson Coleman, Dem (i) 201,412 – 67 percent Mark Razzoli, GOP 93,455 – 31 percent Kenneth Cody, Ind 1,416 – 0 percent Edward Forchion, Ind 3,587 – 1 percent New Mexico – District 1 642 of 642 precincts – 100 percent x-Deb Haaland, Dem (i) 185,264 – 58 percent Michelle Garcia Holmes, GOP 133,746 – 42 percent New Mexico – District 2 619 of 619 precincts – 100 percent -GOP Gain Xochitl Torres Small, Dem (i) 121,862 – 46 percent x-Yvette Herrell, GOP 141,814 – 54 percent New Mexico – District 3 665 of 665 precincts – 100 percent -Open x-Teresa Leger Fernandez, Dem 184,015 – 59 percent Alexis Johnson, GOP 130,333 – 41 percent Copyright © 2020 The Associated Press. 