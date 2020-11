US-House-All, 4th Add,400 The Associated Press

Eds: This take covers Kentucky through Michigan Kentucky – District 1 593 of 633 precincts – 94 percent James Rhodes, Dem 81,299 – 25 percent x-James Comer, GOP (i) 245,438 – 75 percent Kentucky – District 2 513 of 540 precincts – 95 percent Hank Linderman, Dem 92,293 – 26 percent x-Brett Guthrie, GOP (i) 253,168 – 71 percent Robert Perry, Lib 7,413 – 2 percent Lewis Carter, Pop 2,392 – 1 percent Kentucky – District 3 551 of 608 precincts – 91 percent x-John Yarmuth, Dem (i) 221,005 – 62 percent Rhonda Palazzo, GOP 134,187 – 38 percent Kentucky – District 4 522 of 542 precincts – 96 percent Alexandra Owensby, Dem 123,344 – 33 percent x-Thomas Massie, GOP (i) 254,469 – 67 percent Kentucky – District 5 701 of 735 precincts – 95 percent Matthew Best, Dem 46,550 – 16 percent x-Harold Rogers, GOP (i) 249,654 – 84 percent Kentucky – District 6 591 of 627 precincts – 94 percent Josh Hicks, Dem 149,739 – 40 percent x-Andy Barr, GOP (i) 214,268 – 58 percent Frank Harris, Lib 6,331 – 2 percent Louisiana – District 1 558 of 558 precincts – 100 percent Lee Ann Dugas, Dem 94,713 – 25 percent x-Steve Scalise, GOP (i) 270,287 – 72 percent Howard Kearney, Lib 9,306 – 2 percent Louisiana – District 2 657 of 657 precincts – 100 percent Glenn Harris, Dem 33,651 – 11 percent x-Cedric Richmond, Dem (i) 201,579 – 64 percent David Schilling, GOP 47,564 – 15 percent Sheldon Vincent, GOP 15,560 – 5 percent Belden Batiste, Ind 12,258 – 4 percent Colby James, Ind 6,249 – 2 percent Louisiana – District 3 566 of 566 precincts – 100 percent Rob Anderson, Dem 39,423 – 12 percent Braylon Harris, Dem 60,851 – 18 percent x-Clay Higgins, GOP (i) 230,473 – 68 percent Brandon LeLeux, Lib 9,364 – 3 percent Louisiana – District 4 749 of 749 precincts – 100 percent Kenny Houston, Dem 78,063 – 25 percent Ryan Trundle, Dem 23,791 – 8 percent Ben Gibson, GOP 19,320 – 6 percent x-Mike Johnson, GOP (i) 185,174 – 60 percent Louisiana – District 5 825 of 825 precincts – 100 percent -Open Sandra Christophe, Dem 50,773 – 16 percent Jesse Lagarde, Dem 7,129 – 2 percent Martin Lemelle, Dem 32,168 – 10 percent Phillip Snowden, Dem 9,428 – 3 percent Allen Guillory, GOP 22,486 – 7 percent Lance Harris, GOP 51,229 – 17 percent Matt Hasty, GOP 9,830 – 3 percent Luke Letlow, GOP 102,516 – 33 percent Scotty Robinson, GOP 23,883 – 8 percent Louisiana – District 6 579 of 579 precincts – 100 percent Dartanyon Williams, Dem 95,531 – 26 percent x-Garret Graves, GOP (i) 265,684 – 71 percent Shannon Sloan, Lib 9,731 – 3 percent Richard Torregano, NPD 3,015 – 1 percent Maine – District 1 142 of 156 precincts – 91 percent x-Chellie Pingree, Dem (i) 223,645 – 62 percent Jay Allen, GOP 138,581 – 38 percent Maine – District 2 329 of 415 precincts – 79 percent Jared Golden, Dem (i) 161,572 – 53 percent Dale Crafts, GOP 141,823 – 47 percent Maryland – District 1 222 of 294 precincts – 76 percent Mia Mason, Dem 103,280 – 33 percent x-Andy Harris, GOP (i) 209,829 – 67 percent Maryland – District 2 137 of 223 precincts – 61 percent x-Dutch Ruppersberger, Dem (i) 135,565 – 67 percent Johnny Salling, GOP 67,677 – 33 percent Maryland – District 3 212 of 249 precincts – 85 percent x-John Sarbanes, Dem (i) 174,283 – 70 percent Charles Anthony, GOP 74,339 – 30 percent Maryland – District 4 194 of 246 precincts – 79 percent x-Anthony Brown, Dem (i) 208,758 – 81 percent George McDermott, GOP 49,744 – 19 percent Maryland – District 5 180 of 223 precincts – 81 percent x-Steny Hoyer, Dem (i) 198,175 – 67 percent Chris Palombi, GOP 96,944 – 33 percent Maryland – District 6 162 of 237 precincts – 68 percent x-David Trone, Dem (i) 141,399 – 56 percent Neil Parrott, GOP 104,843 – 42 percent George Gluck, Grn 4,137 – 2 percent Maryland – District 7 189 of 312 precincts – 61 percent x-Kweisi Mfume, Dem (i) 163,455 – 72 percent Kimberly Klacik, GOP 62,052 – 28 percent Maryland – District 8 132 of 206 precincts – 64 percent x-Jamie Raskin, Dem (i) 176,895 – 65 percent Gregory Coll, GOP 97,022 – 35 percent Massachusetts – District 1 x-Richard Neal, Dem (i) Uncontested Massachusetts – District 2 218 of 235 precincts – 93 percent x-James McGovern, Dem (i) 226,244 – 66 percent Tracy Lovvorn, GOP 118,597 – 34 percent Massachusetts – District 3 x-Lori Trahan, Dem (i) Uncontested Massachusetts – District 4 204 of 220 precincts – 93 percent -Open x-Jake Auchincloss, Dem 231,641 – 62 percent Julie Hall, GOP 144,164 – 38 percent Massachusetts – District 5 207 of 243 precincts – 85 percent x-Katherine Clark, Dem (i) 252,762 – 73 percent Caroline Colarusso, GOP 92,355 – 27 percent Massachusetts – District 6 211 of 230 precincts – 92 percent x-Seth Moulton, Dem (i) 244,668 – 65 percent John Paul Moran, GOP 131,626 – 35 percent Massachusetts – District 7 242 of 270 precincts – 90 percent x-Ayanna Pressley, Dem (i) 219,518 – 87 percent Roy Owens, Ind 31,442 – 13 percent Massachusetts – District 8 187 of 251 precincts – 75 percent x-Stephen Lynch, Dem (i) 223,617 – 81 percent Jonathan Lott, Oth 53,436 – 19 percent Massachusetts – District 9 182 of 222 precincts – 82 percent x-Bill Keating, Dem (i) 231,226 – 62 percent Helen Brady, GOP 136,021 – 36 percent Michael Manley, Oth 8,299 – 2 percent Michigan – District 1 488 of 503 precincts – 97 percent Dana Ferguson, Dem 147,296 – 38 percent x-Jack Bergman, GOP (i) 236,221 – 61 percent Ben Boren, Lib 5,792 – 1 percent Michigan – District 2 230 of 321 precincts – 72 percent Bryan Berghoef, Dem 99,819 – 34 percent Bill Huizenga, GOP (i) 185,660 – 63 percent Jean-Michel Creviere, Grn 1,812 – 1 percent Max Riekse, Lib 3,890 – 1 percent Gerald Van Sickle, UST 1,755 – 1 percent Michigan – District 3 205 of 306 precincts – 67 percent -Open Hillary Scholten, Dem 135,729 – 41 percent Peter Meijer, GOP 193,097 – 59 percent Michigan – District 4 344 of 373 precincts – 92 percent Jerry Hilliard, Dem 103,934 – 31 percent x-John Moolenaar, GOP (i) 222,748 – 66 percent David Canny, Lib 4,971 – 1 percent Amy Slepr, Grn 4,018 – 1 percent Michigan – District 5 298 of 363 precincts – 82 percent Daniel Kildee, Dem (i) 153,434 – 50 percent Tim Kelly, GOP 142,602 – 46 percent Kathy Goodwin, WCP 7,264 – 2 percent James Harris, Lib 5,049 – 2 percent Michigan – District 6 257 of 291 precincts – 88 percent Jon Hoadley, Dem 120,667 – 38 percent x-Fred Upton, GOP (i) 185,390 – 58 percent Jeff DePoy, Lib 9,089 – 3 percent John Lawrence, Grn 3,753 – 1 percent Michigan – District 7 274 of 319 precincts – 86 percent Gretchen Driskell, Dem 122,896 – 41 percent x-Tim Walberg, GOP (i) 179,414 – 59 percent Michigan – District 8 237 of 305 precincts – 78 percent Elissa Slotkin, Dem (i) 179,772 – 48 percent Paul Junge, GOP 187,610 – 50 percent Joe Hartman, Lib 7,171 – 2 percent Michigan – District 9 194 of 289 precincts – 67 percent Andy Levin, Dem (i) 169,115 – 56 percent Charles Langworthy, GOP 121,448 – 40 percent Andrea Kirby, WCP 7,438 – 2 percent Mike Saliba, Lib 5,567 – 2 percent Michigan – District 10 222 of 337 precincts – 66 percent -Open Kimberly Bizon, Dem 86,144 – 30 percent Lisa McClain, GOP 196,770 – 70 percent Michigan – District 11 155 of 295 precincts – 53 percent Haley Stevens, Dem (i) 134,550 – 45 percent Eric Esshaki, GOP 156,524 – 53 percent Leonard Schwartz, Lib 6,427 – 2 percent Michigan – District 12 171 of 310 precincts – 55 percent x-Debbie Dingell, Dem (i) 188,277 – 67 percent Jeff Jones, GOP 86,311 – 31 percent Gary Walkowicz, WCP 8,197 – 3 percent Michigan – District 13 267 of 415 precincts – 64 percent x-Rashida Tlaib, Dem (i) 78,958 – 66 percent David Dudenhoefer, GOP 34,901 – 29 percent Articia Bomer, UST 1,002 – 1 percent Sam Johnson, WCP 2,987 – 3 percent Etta Wilcoxon, Grn 929 – 1 percent Michigan – District 14 315 of 390 precincts – 81 percent x-Brenda Lawrence, Dem (i) 167,662 – 74 percent Robert Patrick, GOP 52,366 – 23 percent Lisa Gioia, Lib 2,822 – 1 percent Philip Kolody, WCP 1,715 – 1 percent Clyde Shabazz, Grn 1,208 – 1 percent Copyright © 2020 The Associated Press. 