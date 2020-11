US-House-All, 3rd Add,400 The Associated Press

Eds: This take covers Hawaii through Kansas Hawaii – District 1 115 of 115 precincts – 100 percent x-Ed Case,…

Eds: This take covers Hawaii through Kansas Hawaii – District 1 115 of 115 precincts – 100 percent x-Ed Case, Dem (i) 183,245 – 72 percent Ron Curtis, GOP 71,188 – 28 percent Hawaii – District 2 134 of 134 precincts – 100 percent -Open x-Kaiali’i Kahele, Dem 171,517 – 63 percent Joe Akana, GOP 84,027 – 31 percent Ron Burrus, NP 2,659 – 1 percent John Giuffre, SHP 661 – 0 percent Jonathan Hoomanawanui, AAP 6,453 – 2 percent Michelle Tippens, Lib 6,785 – 2 percent Idaho – District 1 463 of 463 precincts – 100 percent Rudy Soto, Dem 131,309 – 29 percent x-Russ Fulcher, GOP (i) 310,746 – 68 percent Joe Evans, Lib 16,435 – 4 percent Idaho – District 2 503 of 503 precincts – 100 percent Aaron Swisher, Dem 124,151 – 32 percent x-Mike Simpson, GOP (i) 250,668 – 64 percent Pro-Life, CST 8,573 – 2 percent Sierra Law, Lib 7,940 – 2 percent Illinois – District 1 609 of 609 precincts – 100 percent x-Bobby Rush, Dem (i) 238,768 – 74 percent Philanise White, GOP 84,589 – 26 percent Illinois – District 2 519 of 519 precincts – 100 percent x-Robin Kelly, Dem (i) 232,784 – 79 percent Theresa Raborn, GOP 62,776 – 21 percent Illinois – District 3 500 of 500 precincts – 100 percent -Open x-Marie Newman, Dem 171,793 – 56 percent Mike Fricilone, GOP 133,154 – 44 percent Illinois – District 4 445 of 445 precincts – 100 percent x-Chuy Garcia, Dem (i) 185,837 – 84 percent Jesus Solorio, GOP 35,292 – 16 percent Illinois – District 5 585 of 585 precincts – 100 percent x-Mike Quigley, Dem (i) 254,620 – 71 percent Tommy Hanson, GOP 95,791 – 27 percent Thomas Wilda, Grn 9,334 – 3 percent Illinois – District 6 640 of 640 precincts – 100 percent x-Sean Casten, Dem (i) 212,885 – 53 percent Jeanne Ives, GOP 183,213 – 45 percent Bill Redpath, Lib 7,047 – 2 percent Illinois – District 7 597 of 597 precincts – 100 percent x-Danny Davis, Dem (i) 247,671 – 80 percent Craig Cameron, GOP 41,156 – 13 percent Tracy Jennings, Ind 19,201 – 6 percent Illinois – District 8 475 of 475 precincts – 100 percent x-Raja Krishnamoorthi, Dem (i) 185,409 – 73 percent Preston Nelson, Lib 68,081 – 27 percent Illinois – District 9 515 of 515 precincts – 100 percent x-Janice Schakowsky, Dem (i) 260,798 – 71 percent Sargis Sangari, GOP 106,651 – 29 percent Illinois – District 10 411 of 411 precincts – 100 percent x-Brad Schneider, Dem (i) 198,886 – 64 percent Valerie Ramirez Mukherjee, GOP 113,017 – 36 percent Illinois – District 11 467 of 467 precincts – 100 percent x-Bill Foster, Dem (i) 193,456 – 63 percent Rick Laib, GOP 112,304 – 37 percent Illinois – District 12 649 of 649 precincts – 100 percent Raymond Lenzi, Dem 125,511 – 39 percent x-Mike Bost, GOP (i) 192,810 – 61 percent Illinois – District 13 602 of 602 precincts – 100 percent Betsy Dirksen Londrigan, Dem 148,198 – 46 percent x-Rodney Davis, GOP (i) 176,492 – 54 percent Illinois – District 14 462 of 462 precincts – 100 percent x-Lauren Underwood, Dem (i) 203,195 – 51 percent Jim Oberweis, GOP 197,818 – 49 percent Illinois – District 15 804 of 814 precincts – 99 percent -Open Erika Weaver, Dem 87,860 – 26 percent x-Mary Miller, GOP 244,158 – 74 percent Illinois – District 16 651 of 652 precincts – 99 percent Dani Brzozowski, Dem 117,886 – 35 percent x-Adam Kinzinger, GOP (i) 217,124 – 65 percent Illinois – District 17 672 of 672 precincts – 100 percent x-Cheri Bustos, Dem (i) 154,641 – 52 percent Esther Joy King, GOP 142,881 – 48 percent Illinois – District 18 762 of 765 precincts – 99 percent George Petrilli, Dem 107,951 – 29 percent x-Darin LaHood, GOP (i) 258,093 – 71 percent Indiana – District 1 523 of 523 precincts – 100 percent -Open x-Frank Mrvan, Dem 185,176 – 57 percent Mark Leyva, GOP 132,243 – 40 percent Michael Strauss, Lib 9,521 – 3 percent Indiana – District 2 541 of 541 precincts – 100 percent Patricia Hackett, Dem 114,963 – 39 percent x-Jackie Walorski, GOP (i) 183,600 – 61 percent Indiana – District 3 575 of 575 precincts – 100 percent Chip Coldiron, Dem 104,762 – 32 percent x-Jim Banks, GOP (i) 220,989 – 68 percent Indiana – District 4 595 of 595 precincts – 100 percent Joe Mackey, Dem 112,984 – 33 percent x-Jim Baird, GOP (i) 225,531 – 67 percent Indiana – District 5 596 of 596 precincts – 100 percent -Open Christina Hale, Dem 191,226 – 46 percent x-Victoria Spartz, GOP 208,212 – 50 percent Kenneth Tucker, Lib 16,788 – 4 percent Indiana – District 6 598 of 598 precincts – 100 percent Jeannine Lake, Dem 90,898 – 28 percent x-Greg Pence, GOP (i) 225,052 – 69 percent Tom Ferkinhoff, Lib 11,772 – 4 percent Indiana – District 7 455 of 455 precincts – 100 percent x-Andre Carson, Dem (i) 176,422 – 62 percent Susan Smith, GOP 106,146 – 38 percent Indiana – District 8 657 of 657 precincts – 100 percent Thomasina Marsili, Dem 95,691 – 30 percent x-Larry Bucshon, GOP (i) 214,643 – 67 percent James Rodenberger, Lib 10,283 – 3 percent Indiana – District 9 573 of 573 precincts – 100 percent Andy Ruff, Dem 124,805 – 35 percent x-Trey Hollingsworth, GOP (i) 218,573 – 61 percent Tonya Millis, Lib 15,596 – 4 percent Iowa – District 1 408 of 408 precincts – 100 percent -GOP Gain Abby Finkenauer, Dem (i) 201,347 – 49 percent x-Ashley Hinson, GOP 212,088 – 51 percent Iowa – District 2 392 of 392 precincts – 100 percent -Open Rita Hart, Dem 196,815 – 50 percent Mariannette Miller-Meeks, GOP 196,862 – 50 percent Iowa – District 3 371 of 371 precincts – 100 percent x-Cindy Axne, Dem (i) 219,205 – 49 percent David Young, GOP 212,997 – 48 percent Bryan Holder, Lib 15,361 – 3 percent Iowa – District 4 490 of 490 precincts – 100 percent -Open J.D. Scholten, Dem 144,761 – 38 percent x-Randy Feenstra, GOP 237,369 – 62 percent Kansas – District 1 1,361 of 1,361 precincts – 100 percent -Open Kali Barnett, Dem 81,506 – 29 percent x-Tracey Mann, GOP 203,839 – 71 percent Kansas – District 2 950 of 950 precincts – 100 percent -Open Michelle De La Isla, Dem 133,354 – 41 percent x-Jake LaTurner, GOP 182,145 – 55 percent Robert Garrard, Lib 13,734 – 4 percent Kansas – District 3 643 of 643 precincts – 100 percent x-Sharice Davids, Dem (i) 212,604 – 53 percent Amanda Adkins, GOP 174,163 – 44 percent Steven Hohe, Lib 11,119 – 3 percent Kansas – District 4 633 of 633 precincts – 100 percent Laura Lombard, Dem 110,922 – 36 percent x-Ron Estes, GOP (i) 197,433 – 64 percent Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.