US-House-All, 10 takes,400 The Associated Press

Eds: This take covers Alabama through Arkansas Alabama – District 1 273 of 289 precincts – 94 percent -Open James…

Eds: This take covers Alabama through Arkansas Alabama – District 1 273 of 289 precincts – 94 percent -Open James Averhart, Dem 114,194 – 35 percent x-Jerry Carl, GOP 207,664 – 65 percent Alabama – District 2 438 of 445 precincts – 98 percent -Open Phyllis Harvey-Hall, Dem 104,592 – 35 percent x-Barry Moore, GOP 197,329 – 65 percent Alabama – District 3 287 of 307 precincts – 93 percent Adia Winfrey, Dem 103,874 – 32 percent x-Mike Rogers, GOP (i) 216,700 – 68 percent Alabama – District 4 350 of 423 precincts – 83 percent Rick Neighbors, Dem 45,839 – 17 percent x-Robert Aderholt, GOP (i) 226,887 – 83 percent Alabama – District 5 x-Mo Brooks, GOP (i) Uncontested Alabama – District 6 x-Gary Palmer, GOP (i) Uncontested Alabama – District 7 x-Terri Sewell, Dem (i) Uncontested Alaska – District 1 201 of 442 precincts – 45 percent Alyse Galvin, Dem 56,600 – 37 percent Don Young, GOP (i) 98,294 – 63 percent Arizona – District 1 257 of 279 precincts – 92 percent Tom O’Halleran, Dem (i) 159,469 – 52 percent Tiffany Shedd, GOP 145,581 – 48 percent Arizona – District 2 192 of 195 precincts – 98 percent x-Ann Kirkpatrick, Dem (i) 189,084 – 57 percent Brandon Martin, GOP 142,830 – 43 percent Arizona – District 3 146 of 178 precincts – 82 percent x-Raul Grijalva, Dem (i) 145,135 – 65 percent Daniel Wood, GOP 77,408 – 35 percent Arizona – District 4 144 of 162 precincts – 89 percent Delina DiSanto, Dem 104,890 – 32 percent x-Paul Gosar, GOP (i) 224,607 – 68 percent Arizona – District 5 124 of 128 precincts – 97 percent Joan Greene, Dem 153,397 – 44 percent x-Andy Biggs, GOP (i) 198,148 – 56 percent Arizona – District 6 119 of 157 precincts – 76 percent Hiral Tipirneni, Dem 169,543 – 50 percent David Schweikert, GOP (i) 167,761 – 50 percent Arizona – District 7 58 of 107 precincts – 54 percent x-Ruben Gallego, Dem (i) 127,645 – 77 percent Joshua Barnett, GOP 37,569 – 23 percent Arizona – District 8 121 of 143 precincts – 85 percent Michael Muscato, Dem 145,000 – 42 percent x-Debbie Lesko, GOP (i) 197,431 – 58 percent Arizona – District 9 99 of 140 precincts – 71 percent x-Greg Stanton, Dem (i) 178,556 – 64 percent Dave Giles, GOP 102,322 – 36 percent Arkansas – District 1 x-Rick Crawford, GOP (i) Uncontested Arkansas – District 2 374 of 392 precincts – 95 percent Joyce Elliott, Dem 143,052 – 45 percent x-French Hill, GOP (i) 175,333 – 55 percent Arkansas – District 3 496 of 527 precincts – 94 percent Celeste Williams, Dem 103,966 – 32 percent x-Steve Womack, GOP (i) 211,732 – 64 percent Michael Kalagias, Lib 12,832 – 4 percent Arkansas – District 4 805 of 871 precincts – 92 percent William Hanson, Dem 74,162 – 27 percent x-Bruce Westerman, GOP (i) 188,031 – 70 percent Frank Gilbert, Lib 7,520 – 3 percent Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.