US-House-All, 10 takes,400 The Associated Press

Eds: This take covers Alabama through Arkansas Alabama – District 1 289 of 289 precincts – 100 percent -Open James…

Eds: This take covers Alabama through Arkansas Alabama – District 1 289 of 289 precincts – 100 percent -Open James Averhart, Dem 115,592 – 35 percent x-Jerry Carl, GOP 210,636 – 65 percent Alabama – District 2 445 of 445 precincts – 100 percent -Open Phyllis Harvey-Hall, Dem 104,592 – 35 percent x-Barry Moore, GOP 197,329 – 65 percent Alabama – District 3 307 of 307 precincts – 100 percent Adia Winfrey, Dem 103,874 – 32 percent x-Mike Rogers, GOP (i) 216,700 – 68 percent Alabama – District 4 423 of 423 precincts – 100 percent Rick Neighbors, Dem 52,688 – 17 percent x-Robert Aderholt, GOP (i) 257,201 – 83 percent Alabama – District 5 x-Mo Brooks, GOP (i) Uncontested Alabama – District 6 x-Gary Palmer, GOP (i) Uncontested Alabama – District 7 x-Terri Sewell, Dem (i) Uncontested Alaska – District 1 329 of 442 precincts – 74 percent Alyse Galvin, Dem 108,269 – 42 percent x-Don Young, GOP (i) 150,443 – 58 percent Arizona – District 1 266 of 279 precincts – 95 percent x-Tom O’Halleran, Dem (i) 187,554 – 52 percent Tiffany Shedd, GOP 175,810 – 48 percent Arizona – District 2 195 of 195 precincts – 100 percent x-Ann Kirkpatrick, Dem (i) 206,948 – 55 percent Brandon Martin, GOP 166,214 – 45 percent Arizona – District 3 159 of 178 precincts – 89 percent x-Raul Grijalva, Dem (i) 171,325 – 65 percent Daniel Wood, GOP 93,905 – 35 percent Arizona – District 4 156 of 162 precincts – 96 percent Delina DiSanto, Dem 120,268 – 30 percent x-Paul Gosar, GOP (i) 277,417 – 70 percent Arizona – District 5 128 of 128 precincts – 100 percent Joan Greene, Dem 181,918 – 41 percent x-Andy Biggs, GOP (i) 259,815 – 59 percent Arizona – District 6 148 of 157 precincts – 94 percent Hiral Tipirneni, Dem 198,305 – 48 percent x-David Schweikert, GOP (i) 216,054 – 52 percent Arizona – District 7 76 of 107 precincts – 71 percent x-Ruben Gallego, Dem (i) 163,663 – 77 percent Joshua Barnett, GOP 49,669 – 23 percent Arizona – District 8 143 of 143 precincts – 100 percent Michael Muscato, Dem 169,693 – 40 percent x-Debbie Lesko, GOP (i) 249,853 – 60 percent Arizona – District 9 124 of 140 precincts – 89 percent x-Greg Stanton, Dem (i) 215,427 – 62 percent Dave Giles, GOP 133,970 – 38 percent Arkansas – District 1 x-Rick Crawford, GOP (i) Uncontested Arkansas – District 2 392 of 392 precincts – 100 percent Joyce Elliott, Dem 145,255 – 44 percent x-French Hill, GOP (i) 182,248 – 56 percent Arkansas – District 3 527 of 527 precincts – 100 percent Celeste Williams, Dem 105,329 – 32 percent x-Steve Womack, GOP (i) 213,944 – 64 percent Michael Kalagias, Lib 12,894 – 4 percent Arkansas – District 4 871 of 871 precincts – 100 percent William Hanson, Dem 74,777 – 27 percent x-Bruce Westerman, GOP (i) 189,901 – 70 percent Frank Gilbert, Lib 7,598 – 3 percent Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.