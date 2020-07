AP Deleg Count-Dem States, 11 Takes,450

State Biden +- Sanders +- Warren +- Bloomberg +- Ala. 44 0 8 0 0 0 0 0 Alaska 8…

State Biden +- Sanders +- Warren +- Bloomberg +-

Ala. 44 0 8 0 0 0 0 0

Alaska 8 0 7 0 0 0 0 0

Am.Sma. 0 0 0 0 0 0 4 0

Ariz. 39 0 28 0 0 0 0 0

Ark. 19 0 9 0 0 0 3 0

Calif. 172 0 221 0 12 0 9 0

Colo. 26 0 24 0 8 0 9 0

Conn. 0 0 0 0 0 0 0 0

D.C. 20 0 0 0 0 0 0 0

Del. 21 0 0 0 0 0 0 0

DemsAbd 4 0 9 0 0 0 0 0

Fla. 162 0 57 0 0 0 0 0

Ga. 105 0 0 0 0 0 0 0

Guam 5 0 2 0 0 0 0 0

Hawaii 16 0 8 0 0 0 0 0

Idaho 11 0 9 0 0 0 0 0

Ill. 94 0 60 0 0 0 0 0

Ind. 81 0 1 0 0 0 0 0

Iowa 14 0 12 0 5 0 0 0

Kan. 29 0 10 0 0 0 0 0

Ky. 52 0 0 0 0 0 0 0

La. 0 0 0 0 0 0 0 0

Maine 13 0 9 0 2 0 0 0

Mass. 45 0 29 0 17 0 0 0

Md. 96 0 0 0 0 0 0 0

Mich. 73 0 52 0 0 0 0 0

Minn. 43 0 27 0 5 0 0 0

Miss. 34 0 2 0 0 0 0 0

Mo. 44 0 24 0 0 0 0 0

Mont. 18 0 1 0 0 0 0 0

N.C. 68 0 37 0 2 0 3 0

N.D. 6 0 8 0 0 0 0 0

N.H. 0 0 9 0 0 0 0 0

N.J. 105 0 0 0 0 0 0 0

N.M. 30 0 4 0 0 0 0 0

N.Y. 199 0 0 0 0 0 0 0

Neb. 29 0 0 0 0 0 0 0

Nev. 9 0 24 0 0 0 0 0

NoMaIs 2 0 4 0 0 0 0 0

Ohio 115 0 21 0 0 0 0 0

Okla. 21 0 13 0 1 0 2 0

Ore. 46 0 15 0 0 0 0 0

Pa. 151 0 33 0 0 0 0 0

PrtoRco 0 0 0 0 0 0 0 0

R.I. 24 0 0 0 0 0 0 0

S.C. 39 0 15 0 0 0 0 0

S.D. 13 0 3 0 0 0 0 0

Tenn. 38 0 20 0 1 0 5 0

Texas 113 0 99 0 5 0 11 0

UnAssign 0 0 0 0 0 0 0 0

Utah 7 0 16 0 3 0 3 0

Va. 66 0 31 0 2 0 0 0

VirgIsl 7 0 0 0 0 0 0 0

Vt. 5 0 11 0 0 0 0 0

W.Va. 28 0 0 0 0 0 0 0

Wash. 46 0 43 0 0 0 0 0

Wis. 56 0 28 0 0 0 0 0

Wyo. 10 0 4 0 0 0 0 0

TOTALS 2521 0 1047 0 63 0 49 0

